連闘の是非

驚きの発表があったのは1989年10月29日に開催された天皇賞の翌日だった。オグリキャップはマイルチャンピオンシップからジャパンカップに向かうと、オーナーの近藤俊典から発表されたのだ。

その日の朝、スタッフや獣医師が馬の状態を確認し、悪いところもなかった。激しいレースがつづいても疲れたようすも感じられない。食欲が落ちることもなく、いつものように飼い葉をあっという間に平らげてしまったという。その姿に意を強くした関係者はＧIの「連闘」（2週連続でレースに出走すること）に踏みきったのだ。

ジャパンカップの前にマイルチャンピオンシップに出走するという噂は前々からあったが、まさか実行に移すとは――。記者から「強行軍では」と質問された近藤は「いやいや、怪物の怪物たるゆえんを見せますよ」と、軽くいなしている。

これには様々な声があがったが、その多くは否定的な意見で、ファンを中心に批判が噴出した。

「オグリがかわいそうじゃないか」

「馬主はそんなに金がほしいのか」

そんな声が圧倒的多数を占めるなかで、肯定的な意見もあった。「馬は調子がいいときに集中して走らせたほうがいい」と言う専門家もいた。

海外競馬評論の第一人者で、『優駿』で「海外ニュース」を書いていた石川ワタルも「オーストラリアでは連闘する馬はめずらしくない」と言っていた。たしかに石川の言うとおり、オーストラリアには中1週ぐらいの間隔でＧIを戦っていく馬は多く、翌年のジャパンカップに勝つベタールースンアップは10月27日と11月3日のＧIを連闘で勝ってから来日している。

前年のジャパンカップに優勝したアメリカのペイザバトラーは、9月に西海岸サンディエゴ近郊のデルマー競馬場と東海岸ニューヨーク郊外のベルモントパーク競馬場で走り、10月9日にベルモントパーク競馬場のターフクラシックで5着となった翌週にはウッドバイン競馬場（カナダ・トロント）のロスマンズ国際（9着）に出走し、ジャパンカップにやってきた。そのタフさにタマモクロスとオグリキャップは負けたのだ。

“鉄の女”と言われたイギリスのトリプティク

オーストラリアやアメリカだけではない。ヨーロッパにもハードなローテーションでＧIを戦った馬もすくなくない。

日本の競馬ファンがすぐに思いだすのは“鉄の女”と言われた、イギリスのトリプティクだろう。

初来日した1986年は、フランスの凱旋門賞（3着）の2週間後にイギリスのチャンピオンステークスに勝ち、アメリカのブリーダーズカップ・クラシック（6着）を経由してジャパンカップに出走（11着）した。この年、彼女は7か月の間に5か国で11戦（ＧI10戦）している。

さらにつぎの年は、凱旋門賞（3着）のあとイギリス・チャンピオンステークスを勝って来日、富士ステークス（当時はオープン特別）を圧勝して、ジャパンカップで4着になった。この年は7か月で10戦し、富士ステークス以外はＧIである。

そのトリプティクの母トリリオンはもっとすごく、1979年の凱旋門賞（5着）の2週間後からカナダとアメリカで4週連続でＧIを戦い、すべて2着という記録を残している。恐るべき母と娘だ。

1983年のジャパンカップに勝ったアイルランドのスタネーラもタフな牝馬で、その年のロイヤルアスコット開催（イギリス王室が6月に開催する競馬）では中2日（！）でＧIIを連勝していた。

こう書いていくと、オグリキャップのローテーションもかわいらしく思えてくるのだが、世間のイメージはそうではない。金のために、人の思惑で酷使されるオグリキャップがかわいそうという感情が大勢を占めていた。

オグリキャップは順調に調教されていた

さて、マイルチャンピオンシップ出走が決まったオグリキャップは11月2日に栗東トレセンの瀬戸口廐舎に戻っている。そこから11月19日のマイルチャンピオンシップに向けて調整されていくのだが、なんども書くが、食欲が衰えることもなく元気いっぱいで、順調に調教されていた。調教師の瀬戸口勉も語っている。

「栗東に戻ってからは、まわりに馬がいっぱいいるから、天皇賞のときより、気合い面では良かった」

マイルチャンピオンシップはオグリキャップが1枠1番に、安田記念の勝ち馬で、前哨戦のスワンステークスを完勝したバンブーメモリーが3枠4番に単枠指定となった。騎手は武豊だ。

オグリキャップの単勝は1.3倍。たいするバンブーメモリーは4倍。3番人気のホクトヘリオスが15.9倍と、完全に一騎打ち、というより、オグリキャップが楽勝し、2着もバンブーメモリーで決まり、といったムードだった。オグリキャップ陣営としても、ここはあっさりと勝って、ジャパンカップに向かおうという腹づもりである。

ところが、競馬はそんなに簡単ではなかった。

ちょっと手応えが怪しい

オグリキャップはスタートでちょっと出遅れた感じで最後方まで下がってしまったが、騎手の南井克巳によれば「いいほうだった」ということで、とくに心配もしなかったという。そこからインコースを進みながら中団の前まであがっていく。南井の手綱はずっと動いている。

やっぱり、疲れもあるのかな。ちょっと手応えが怪しいな――。

そう思った人は多いだろう。京都競馬場で取材していたわたしもそのひとりだ。なんだかんだ言っても、この2か月で4戦めなのだ。



レースはナルシスノワールの逃げではじまり、すぐにミリオンセンプーとトウショウマリオが争うように前にでる。このときオグリキャップは5、6番手の内を進み、そこからちょっと間が空いてバンブーメモリーが進んでいる。

レースの鍵となったのは4コーナーの位置取りだった。バンブーメモリーはスムーズに外に進路をとり、そのまま直線で先頭に立った。このときインコースで前にいた馬たちが壁になり、オグリキャップのスパートが遅れる。

「バンブーメモリーがスーッと上がって行ったのに、こっちはそんなに手応えがない」

4コーナーのことをそう振り返った南井は、「このごろ、4コーナーをまわるときの反応が鈍いんです」とも付け加えた。

直線に向いて先にスパートしたバンブーメモリーが抜けだし、遅れて2番手にあがってきたオグリキャップが内から迫る。しかし、その差はなかなかつまらない。直線のなかほどで2馬身ほどあった差は、ゴールまで100メートルをきっても変わらない。勝利が絶望的に見えたとき、オグリキャップは首を低く下げて、激しく前に迫る。一歩一歩バンブーメモリーを追いつめ、ゴールの瞬間、馬体を並べてしまったのだ。

贔屓目だったろうが、内側の灰色の鼻がすこし前にでたようにわたしには見えた。

写真判定の結果は……

長い写真判定の末、鼻差でオグリキャップが勝っていた。奇跡的な逆転劇だった。

最後の最後までオグリキャップを苦しめたバンブーメモリーの武豊は、直線ではオグリキャップより先に抜けだすのは作戦どおりだったと言った。

「すべてこっちの思うとおりに進んでいたんですがね。完全に力負けです」

思い描いていたとおりの騎乗ができ、馬も最高の走りを見せたのだから、負けても満足しているふうだった。

一方、勝った南井は涙のインタビューになった。

「こんなに強い馬に乗せてもらって、この間、負けましたからね。借りはまだ半分しか返してないですけど、来週のジャパンカップでは倍にして返したいと思います」

レースが終わり、京都競馬場の廐舎ですこし休んだオグリキャップはそのまま馬運車に乗り、東京競馬場に向かった。

