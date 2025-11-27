¡Ö¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø¡ÊICU¡Ë½Ð¿È¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿ÍÌ¾¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡Ö¥â¥â¥³¥°¥ß¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø¡ÊICU¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢¡¼¥Ä¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡£Ê¸Íý¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿³ØºÝÅª¤Ê³Ø¤Ó¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤Î¼ø¶È¤ÇÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤¬»È¤ï¤ì¤ë¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë´Ä¶¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤È²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÃÎÀ¤È¶µÍÜ¤òÇÝ¤¤¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢2025Ç¯11·î10¡Á11Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÌ¾ÌçÂç³Ø½Ð¿È¤ÎÍÌ¾¿Í¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø¡ÊICU¡Ë½Ð¿È¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿ÍÌ¾¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÁªÂò»è¤Ë¤ÏÃæÂà¼Ô¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹
2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯6·î¤Ë²ò»¶¤·¤¿6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBiSH¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥â¥â¥³¥°¥ß¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤µ¤ó¡£ ¸½ºß¤Ïºî²È¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¹»¤«¤é¤ÎÆâÉô¿Ê³Ø¤Ç¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø¡ÊICU¡Ë¤Î¶µÍÜ³ØÉô¤Ë¿Ê¤ß¡¢ºß³ØÃæ¤Ë¡ÖBiSH¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£³Ø¶È¤È·ÝÇ½³èÆ°¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëÂ¿Ë»¤Ê³ØÀ¸À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖBiSH¡×¤Ç¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Îºî»ì¤òÃ´Åö¤·¡¢²ò»¶¸å¤Ï¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÎÈ¯É½¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤Ë¡Ø¸æ²À¤Î¹ñ¤Î¤ß¤¯¤ë¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¤Ç¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¾®Àâ¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î¼¹É®¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î´¶À¤¬ºÝÎ©¤ÄºîÉÊ¤Ï¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤è¤ê¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÆÊÌÚ¸©¡Ë¡¢¡Ö·Ý½Ñ·Ï¤ÎÂç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿Ê¡Åç¸©¡Ë¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë»ö¼«ÂÎ¶Ã¤¤Ç¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª ¤±¤ÉBiSH¸«¤Æ¤¿¤éÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ï³À´Ö¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤ÎµÜÂôÉ¹µû¤µ¤ó¤Ï¡¢2Ç¯´Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥µ¥ó¥¿¥¯¥ë¡¼¥º¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢ÊÔÆþ¤·¤¿¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø¶µÍÜ³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2020Ç¯¸ø³«¤Î½é¼ç±é±Ç²è¡Øhis¡Ù¤Ç¤Ï¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÃÎÅª¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤äÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢±Ç²è¡Ø¥¨¥´¥¤¥¹¥È¡Ù¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤äÉñÂæ¡¢±Ç²è¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¸åÈ¾¤â11·î28Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Øº´Æ£¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¡×¤Î³Ú¶Ê¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿12·î¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡ØÉö¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö³Ø¼±¤â¤¢¤ê±éµ»¤âÁÇÅ¨¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿Ä¹ºê¸©¡Ë¡¢¡Ö¹â³ØÎò¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤±¤É»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿·²ÇÏ¸©¡Ë¡¢¡Ö±éµ»ÎÏ¤¬¹â¤¤°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç³ØÎÏÌÌ¤ò¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿²Æì¸©¡Ë¡¢¡Ö²Æì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤ÇÉáÄÌ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£±Ñ¸ì¤âÃý¤ì¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¤¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
