「でも、あんなことをやるなんて…」三島由紀夫自決から55年、親交のあったNHK記者が語る「三島文学の最期」

『仮面の告白』『金閣寺』で知られる、戦後日本文学界の白眉・三島由紀夫。日本を愛し、憲法改正を声高に主張した勇猛果敢な作家の最期は、陸上自衛隊駐屯地での割腹自殺という凄惨なものだった。

2025年は三島由紀夫自決から55年である上に、三島由紀夫生誕100周年の節目の年である。「三島由紀夫が今の日本を見たらなんと言うか」という月並みな妄想に溺れるのではなく、改めて彼の自決が何を意味したのかを再考する必要があるのではないか。1970年11月25日、三島由紀夫は一体何をしたのか？

週刊現代1970年12月10日号の「三島隊長襲撃決行までの全行動記録」より再編集してお届けする。

三島からの「最期の電話」

【証言9 NHK記者】

NHK記者であるI氏が三島と親しくなったのは、小説『宴のあと』のプライバシー裁判から。そのあと、三島がノーベル賞候補の噂にのぼったときなど、たびたび取材をし、親交があった。

「前日の24日、三島氏から私に会いたいという電話がかかってきました。電話の内容は、『明日会いたいが、明朝連絡をするので時間と場所を決めてほしい』というもので、いつもどおりの口調でした。

結局、25日の10時5分に三島氏から電話が入ることになりました。が、翌朝、約束を1分と破ったことのない人なのに電話がおくれたので、けげんな気がしたのをおぼえています。

三島氏からの電話は、『11時に市ヶ谷会館にきてほしい。そこで田口か倉田という男がご案内します』というものでした。

あの日感じた「胸騒ぎ」

私は11時きっかりに市ヶ谷会館に行きましたが、案内してくれる会員の所在がわからず、ようやく11時20分になって、会員のひとりから三島氏の封書を手渡されたわけです。封書の中身は檄文と、決死隊5人の写真、それに私あての手紙でした。手紙の内容は次のようなものです。

「前略 いきなり要用のみ申上げます。御多用中をかへりみずお出いただいたのは、決して自己宣伝のためではありません（略）。小生の意図は同封の檄に尽されております（略）。檄は何卒何卒ノーカットで発表いただきたく存じます（略）。傍目にはいかに狂気の沙汰と見えようとも、小生らとしては純粋に憂国の情に出でたるものであることを御理解いただきたく思います（略）。

御迷惑をおかけしたことを深くお詫びすると供に二年有半にわたる格別の御友誼に感謝をささげます。 草々 三島由紀夫』

会員の話では、三島氏は11時40分ごろ帰ってくるということなので、しばらく待っていましたが、手紙の内容が内容だけに、ひどく胸騒ぎがしてきました。ちょうどその時です、あたりが騒がしくなったのは。急いで隣の駐屯地へとんでゆくと、自衛隊員が前庭に集まっており、まもなく三島氏が蒼白な顔をバルコニーに出して、演説をはじめました。三島さんが割腹自殺をとげたのを知ったのは、手紙と写真をNHKに持って帰る車のなかです。でも、あんなことをやるなんて…」

25日夜 三島宅では川端康成氏夫妻、林房雄氏夫妻とともに遺影の前で、家族、親族は謹慎。

26日 密葬、午後3時30分、慶応病院から遺体帰る。家族、近親者が迎え、青松寺住職が読経。4時出棺。6時10分荼毘に付された後、遺骨が帰る。

かくして、三島文学は完結したのだった。

「週刊現代」1970年12月10日より

