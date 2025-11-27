きのこ三昧な東京の和食店3選　食材への愛が旨みを引き出す

煮て良し、焼き良し、揚げて良し。なんなら生も良し。な万能食材きのこのおいしい季節がやって来ました。和洋中とジャンルを問わず重宝される味わい深さとその種類の豊富さにあなたもきっと夢中になるはず。都内でこの秋食べたい天然きのこにこだわった渾身のひと皿をいただけるお店から、1年を通していつでも様々な種類のきのこを楽しめるお店まで、バッチリ探して参りました！きのこ×和食のお店を厳選してご紹介します。

半端ないきのこ愛が個性的な料理を生む『池袋寅箱』＠池袋

「去年、天然きのこを食べてそのうまさに感動しちゃって」と笑う店長の森田真実さんは、そこからきのこ料理の研究熱に火がついた。

試作品を常連に味見してもらうこともしばしば。巡って来た今年のシーズンを誰よりも楽しみにしているのはやっぱり本人だろう。

「一年やってみて、だいぶ見えてきました」というが、天然ものだけに仕入れは読めない。だからこそ料理は臨機応変。その姿勢がまた魅力的なのだ。

和ポルチーニとチーズの茶わん蒸し650円、自家製なめたけ600円、日本酒（徳利）1100円〜

『池袋寅箱』（手前）和ポルチーニとチーズの茶わん蒸し 650円 （奥）自家製なめたけ 600円 （ドリンク）日本酒（徳利） 1100円〜 香り系のアカヤマドリダケなどを餡にした茶わん蒸しは、華やかな香りにうっとり。試行錯誤で進化を続けているというナメタケもよい酒のアテだ

きのこあんをのせた茶わん蒸しは、立ちのぼる香りだけで「やられた」と思うし、乾燥とフレッシュの合わせ技で引き出す濃厚なダシ椀は、ひと口で思わず笑ってしまった。

そもそもここはジビエや鰻も得意な“旨いもん居酒屋”。そこに天然きのこまで加わったら、無敵というしかないじゃないの。

『池袋寅箱』店長 森田真実さん

店長：森田真実さん「きのこと合う日本酒も揃えてますよ」

『池袋寅箱』

［店名］『池袋寅箱』

［住所］東京都豊島区池袋2-69-3メゾン玉城1階

［電話］03-6907-0017

［営業時間］17時〜24時（23時LO）、日・祝：17時〜23時（22時LO）

［休日］不定休

［交通］JRほか池袋駅西口から徒歩10分

食材のおいしさを引き出す技に唸る『根津たけもと』＠根津

この界隈で落ち着いて季節の味覚を楽しむならここ。

「来てよかったと言ってもらえるように、家庭では使わないような上質な食材を選んでいます」とは、店主の竹本勝慶さん。食材の状況は日々変わるため、毎日豊洲と築地に足を運んでいる。

今回の揚げ浸しの主役である黒アワビタケ、舞茸、大黒シメジも大ぶりで肉厚！甘めのタレが絡み、それぞれの食感とともに香りが鼻を抜けていく。岩手県の松茸職人が山で見つけた天然きのこが登場することも。

きのこと秋の根菜の揚げびたし1280円

『根津 たけもと』きのこと秋の根菜の揚げびたし 1280円 きのこは片栗粉を薄く漬けて揚げたあとタレにさっとくぐらせて食感を生かす

さらにきのこは仕入れてすぐに使わず、店で軽く干してから香りが出るタイミングを待つという。

「香茸だとポルチーニに近い香りが立ち上がって、炊き込みご飯なんて最高ですよ」。

そんなことを聞いたらまた来たくなる。こうして常連客が増えていくのだ。

『根津 たけもと』店主 竹本勝慶さん

店主：竹本勝慶さん「季節を感じる食材との出合いを楽しんでください」

『根津 たけもと』

［店名］『根津たけもと』

［住所］東京都文京区根津2-14-10地下1階

［電話］03-6753-1943

［営業時間］17時〜22時半（22時LO）、土：16時〜22時半（22時LO）

［休日］日・月

［交通］地下鉄千代田線根津駅1番出口から徒歩3分

居酒屋だけど“フレンチ”のギャップ萌え『新橋工（しんばしたくみ）』＠新橋

ここは一見すれば、ビジネスマンでにぎわうごく普通の大衆酒場。でもメニューには、フレンチの気配をチラリと忍ばせている。

店主の中安工さんは、本場で腕を磨いたフレンチの料理人。庶民的な店をやりたかったというが、最近は「またフレンチも作りたくなって」と笑う。

焼きとんに交じって、パテや牛ほほ肉の赤ワイン煮をさらりと紛れ混ませているのだ。そのギャップが、食いしん坊の心をざわつかせる。秋になると、ここにきのこが加わる。

本日のサブレ（1個）748円

『新橋 工（しんばしたくみ）』本日のサブレ（1個） 748円 季節で変わるサブレ。秋は香茸のクリームとコンテチーズ。ベースのサブレにはイカスミを練り込んでいる

香茸のクリームをのせたサブレは「これはフレンチ？」と目を疑う美しさ。サクサクの生地にコンテチーズの深み、そして香茸の妖艶な香り。ひと口でパクっといけばもはや昇天もの。

舞茸をソースにしたささみも見逃せない。こんな高度な大衆酒場、他にある？

『新橋 工（しんばしたくみ）』店主 中安工さん

店主：中安工さん「ワイン、日本酒、ハイボールなど好きに楽しんで」

『新橋 工（しんばしたくみ）』

［店名］『新橋工（しんばしたくみ）』

［住所］東京都港区新橋4-20-8フジビルB1階

［電話］03-3578-1333

［営業時間］17時〜22時40分（21時半LO）、土：17時〜22時（21時LO）

［休日］日・祝

［交通］JR山手線ほか新橋駅烏森口から徒歩3分

椎茸と鴨の出合いに旨み深まる『和創作太（た）』＠目黒

日本の秋を満喫するのなら、和のコースに身を委ねてしまうのもいいだろう。駅前ビルの飲食街に暖簾を出して約20年。料理は潔く、会席仕立てにしたおまかせの1本だ。

コースの序盤にやってくるのが目にも鮮やかな前菜の皿。秋鮭と冬瓜にあしらった、青レモン入りの黄身酢が爽やかで、ほんのり甘い赤ピーマンのムースで舌を整えつつ、菊花寿司にも箸を伸ばす。

ひと口で収まってしまう小さな肴たちの集まりに気分が盛り上がったところで登場するのが「どんこ椎茸と愛知鴨のメンチカツ」。

おまかせコース8200円

『和創作 太（た）』おまかせコース 8200円より、どんこ椎茸と愛知鴨のメンチカツ 黒こしょう風味 肉厚などんこからあふれるエキスと鴨肉の風味が咀嚼のたびに混じり合う

ガブっとやれば椎茸と鴨肉のふたつの旨み要素が響き合い、タネに練り込んだ黒胡椒ペーストとレンコンで香りも食感も立体的だ。

続く料理も秋満載！酒はひやおろしでも添えて、ゆるゆるこの夜長を楽しむとしよう。

『和創作 太（た）』店主 柴太一さん

店主：柴太一さん「日本酒もたくさん揃えていますよ」

『和創作 太（た）』

［店名］『和創作太（た）』

［住所］東京都品川区上大崎2-26-5メグロードビル地下1階

［電話］03-3779-0002

［営業時間］12時〜14時半（土のみ）、17時〜23時半（22時LO）

［休日］日・月

［交通］JR山手線目黒駅西口から徒歩1分

撮影／西崎進也（池袋寅箱、新橋工）、小島昇（根津たけもと、太）、取材／岡本ジュン（池袋寅箱、新橋工）、井島加恵（根津たけもと）、菜々山いく子（太）

2025年11月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年11月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】これは旨い！都内で楽しめるきのこを使った和食4選を画像でチェック（24枚）