生活に支障が出たら「スマホ依存」の危険性MAX！　依存に陥った人に見られる症状とは

病的な状態を示す「依存」は、さまざまな対象に生じます。

スマホ依存の問題は、「スマホを使ってすること」への依存ととらえられます。ゲームであったり、SNSであったり、オンラインカジノを含めたギャンブルであったりと、していることは人それぞれです。

だれもが陥りやすいものだからこそ知っておきたい、スマホ依存の実態と予防のしかた、抜け出し方を解説した『スマホ依存がわかる本 ゲーム、ギャンブル、SNS依存から抜け出す』より抜粋してご紹介します。

生活面での問題が目立ち始めたら病気の域に

心身の不調を感じていてもスマホの使い方を見直せないようなら要注意。放置すれば、病気の域まで依存が進んでいくおそれがあります。

たとえばゲーム行動症と診断されるほどスマホへの依存が進むと、学校や会社を休んだり、行っても集中できなかったりして、成績不振、業績不振が目立つようになります。なかには休むことが増え、家にこもるようになる人もいます。

■ 食べない

食べる時間ももったいないと、インスタント食品や菓子パンなどを日に１回食べる程度になり、低栄養状態になることがあります。

■ 昼夜逆転

深夜になってもやめられず、昼夜逆転の状態になり、欠席・欠勤が続くことも。

■ 動かない

学校や会社を休んで家にこもっていると、運動量は極端に少なくなります。子どもや若者でも、筋力や持久力の低下が進みやすくなります。

心理的にも不安定に

生活習慣の乱れは心身の状態を悪化させます。それでもやめられないのが依存です。対象となっていることが生活の中心になり、それ以外のことには意欲や関心を示さなくなっていきます。

家庭でも、職場や学校でも、生活態度などについて注意されると、イライラして攻撃的になるこ

ともあります。くり返し注意・叱責されるストレスから、ますます依存の対象にのめり込んでいくおそれもあります。

多額の請求、借金に苦しむことも

スマホを介してなにかに没頭することで、深刻なお金の問題をかかえるようになる場合もあります。ゲームでの課金、オンラインギャンブルの賭け金、ライブ配信者への投げ銭、オンラインショッピングなど、気づいたときには何十万円、何百万円ものお金を費やしている人も珍しくありません。

失ったお金を取り戻そうと投資を始め、さらに借金額が膨らんでいく人もみられます。

お金の問題は、子どもから大人まであらゆる年代に起こりうることです。子どもの場合、親の主導である程度防ぐことはできますが、とくに深刻になりやすいのは就労している人です。依存の程度が進み、自身の収入の範囲で楽しむのでは物足りなくなってきたとき、仕事をもっていればスマホで簡単に借金ができてしまいます。大手消費者金融会社のほとんどが専用のアプリで借り入れ可能なシステムをつくっており、簡単な審査が通ればすぐにお金が借りられます。審査が通らなければ、法律で定められた上限金利を超えた利息での貸し付けをおこなう、いわゆる闇金融を利用したりしてでも、やめずに続けようとすることもあります。

お金のつぎ込み先がなんであれ、こうなったら病的な依存、病気の域に達していると考えられます。

借金の返済ができず、家族の、あるいは職場のお金を盗んだり、犯罪に加担するいわゆる「闇バイト」に手を染めたり、性的関係を強要されたりするなどということも実際に起こっています。

依存は基本的には脳の病気

なにか大きな問題が起こっていてもやめられない─それが依存という病気です。

依存は、アルコールや依存性薬物といった物質の摂取をくり返すことで生じる場合と、ゲームなり、ギャンブルなり、SNSなり、特定の行動をくり返すことで生じる場合がありますが、どれも基本的には脳の病気です。くり返すうちに脳の働き方が変わり、自分の行動をコントロールできなくなっていくのです。

脳の報酬系が活性化する

脳の働き方の変化には、脳内の「報酬系」と呼ばれる神経回路がかかわっています。報酬系の回路の起点となるのは中脳の腹側被蓋野というところです。「うれしい」「楽しい」「心地よい」と感じるようなことをすると、腹側被蓋野が刺激され、側坐核という部位や前頭前野に向けてドパミンという神経伝達物質が大量に放出されます。

側坐核は快楽中枢ともいわれます。快感という「報酬」を得ることで側坐核は活性化し、やる気が高まります。報酬を得られる行動を学習した脳は、さらなる快感を求めて、同じような行動をくり返そうとします。

ゲームで勝った、ギャンブルで大儲けした、SNSで注目された、よい評価を受けたなどという快感（報酬）は、報酬系の活性化をもたらし、「もっとしたい」という思いにつながり、行動はエスカレートしやすくなります。

ちょっとした刺激でしたくなる

生活に支障が出るほどでなければよいというのはそのとおりなのですが、初めはそうであったとしても、やがて自分の意志ではコントロールできなくなっていくこともあります。

何度もくり返すうちに、脳の報酬系回路の働きが強まり、「報酬を得られるかもしれない」と予測されるような刺激（キュー：手がかり刺激）が加わるだけでドパミンの放出が増えるようになります。スマホを介してする「なにか」にはまっている場合、スマホを使って別のことをしている間にも、広告、通知その他、キューになるような情報が流れ込みやすくなります。そのたびにゲームをしたい、ギャンブルをしたい、ＳＮＳをしたいなどといった気持ちがかきたてられ、別のことをしていたはずが、いつの間にかはまっている「それ」をやり始めているなどといったことが起こりやすくなります。

同じようにしていても物足りなくなる

一方で、脳は刺激に慣れやすいという性質もあります。前にしたときに味わったのと同等の快感を得るには、もっと強い刺激が必要になってきます。対象となっていることをするための時間が長くなっていくとともに、もっと楽しめるように課金をくり返す、賭け金を増やしていく、もっと注目されるような発信をくり返すなどといったことにつながりやすいのです。

「抑える力」が働きにくい

依存の状態に陥った人の脳の働きを調べると、思考や判断など、高次の脳機能をつかさどる前頭前野の機能低下がみられます。衝動や感情のコントロールが難しくなり、ますます依存的な行動を止めにくくなっていきます。

ほかのことへの興味・関心が薄れる

依存の状態になると、無気力にみえることもあります。興味・関心の矛先はもっぱら依存対象に向けられ、ほかのことをしようという意欲がなかなか出ないのです。会話をしていてもうわの空で、つねに依存対象の「それ」をしたいという気持ちが消えません。進行すれば学業や仕事にも影響が出てきます。

一方で、依存対象には強い執着をみせます。「それ」をするためには、なんでもしようとします。ゲーム依存の場合などは、スマホやゲーム機を取り上げられても、なんとかゲームを続けようとする意欲だけは十分にあります。

「根性」「愛情」だけでは対処できない

こうした状態に陥った人に、家族の言葉はなかなか届きません。「それ」ができないと本人はイライラして不機嫌になります。逆に、その場ではなんでも言うことを聞き入れたようにふるまうものの、行動はなにも変わらないこともあります。お金のトラブルなどもなかなか解決できません。

病気としての依存に陥っている場合、本人の根性や、家族の愛情だけで使用をコントロールできるものではありません。「脳の病気」としてとらえ、対応していく必要があります。

身近な関係のなかだけではなかなか解決できません。家庭内の雰囲気が悪化すると、それを理由にますます依存対象にのめり込み、依存の程度が進んでいくこともあります。

