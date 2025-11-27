UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第5節 アーセナルとバイエルン・ミュンヘンの試合が、11月27日05:00にエミレーツ・スタジアムにて行われた。

アーセナルはレアンドロ・トロサール（MF）、ミケル・メリーノ（MF）、ブカヨ・サカ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバイエルン・ミュンヘンはハリー・ケーン（FW）、セルジュ・ニャブリ（FW）、レナート・カール（MF）らが先発に名を連ねた。なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）はベンチからのスタートとなった。

22分に試合が動く。アーセナルのブカヨ・サカ（FW）のアシストからユリエン・ティンバー（DF）がヘディングシュートを決めてアーセナルが先制。

しかし、32分バイエルン・ミュンヘンが同点に追いつく。セルジュ・ニャブリ（FW）のアシストからレナート・カール（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

38分、アーセナルが選手交代を行う。レアンドロ・トロサール（MF）に代わりチュクノンソー・マドゥエケ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

68分、アーセナルは同時に2人を交代。ブカヨ・サカ（FW）、マイルズ・ルイススケリー（MF）に代わりガブリエル・マルチネリ（FW）、リッカルド・カラフィオーリ（DF）がピッチに入る。

69分アーセナルが逆転。リッカルド・カラフィオーリ（DF）のアシストからチュクノンソー・マドゥエケ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

72分、バイエルン・ミュンヘンは同時に2人を交代。コンラート・ライマー（MF）、セルジュ・ニャブリ（FW）に代わりトム・ビショフ（MF）、ニコラ・ジャクソン（FW）がピッチに入る。

77分アーセナルに貴重な追加点が入る。エベレチ・エゼ（FW）のアシストからガブリエル・マルチネリ（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。アーセナルが3-1で勝利した。

なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）は出場しなかった。

2025-11-27 07:10:24 更新