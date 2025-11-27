¡ÖÌ£¤Î°ã¤¤¤äÃÍÃÊ¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢ñ»Ò¤Î²¦¾¤¬¡Ô´ØÅì¤Ç¼å¤«¤Ã¤¿¡ÕÌÀ²÷¤ÊÍýÍ³¡Ä¤Ê¤¼´ØÀ¾¤è¤êÅ¹ÊÞ¿ô¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«
¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Öñ»Ò¤Î²¦¾¡×¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÃæ²ÚÎÁÍý¥Á¥§¡¼¥ó³¦¤Î¡ÈÅ·²¼Åý°ì¡É¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
º£Ç¯11·î¡¢Æ±¥Á¥§¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë²¦¾¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢º£¸å5¡Á6Ç¯¤Ç´ØÅì·÷¤Ë100Å¹ÊÞ¤ò¿·¤¿¤Ë½ÐÅ¹¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤ò¸½ºß¤Î1.5ÇÜ¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤ÈÈ¯É½¡£¤µ¤é¤ËÅìÆüËÜ¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¹¶¤á¤Æ¡¢¸½ºß726¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤ò1000Å¹ÊÞ¤Þ¤Ç³ÈÂç¤µ¤»¤ë·×²è¤À¤È¤¤¤¦¡£
Á´¹ñÅª¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤ñ»Ò¤Î²¦¾¤À¤¬¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡ÈÀ¾¹âÅìÄã¡É¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£»ö¼Â¡¢´ØÀ¾¤Î2ÉÜ4¸©¤Ç327Å¹ÊÞ¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢´ØÅì1ÅÔ6¸©¤Ç¤Ï190Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë¤È¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤ÇÂç¤¤¯¿å¤ò¤¢¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¤Ê¤¼¡¢ñ»Ò¤Î²¦¾¤Ï¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç´ØÅì·÷¤Î½ÐÅ¹¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
ñ»Ò¤Î²¦¾¤¬Ä¹Ç¯Êú¤¨¤ë¡ÈÀ¾¹âÅìÄã¡ÉÌäÂê
¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤ÇÉÑÈË¤ËÃÍ¾å¤²¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢µÒÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤àÅ¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë³°¿©¶È³¦¡£¤½¤ì¤Ï¡Öñ»Ò¤Î²¦¾¡×¤âÎã³°¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ç5²ó¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ñ»Ò¤Î²¦¾¤¬Â¾¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤¹¤´¤¤¤Î¤Ï¡¢Â¿¾¯¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¥Ó¥¯¤È¤â¤·¤Ê¤¤¡¢¸ÜµÒ´ðÈ×¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£
º£Ç¯10·î31Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯4¡Á9·î´ü¤ÎÏ¢·ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤Ï589²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ9¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï53²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ1¡óÁý¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢Áý¼ýÁý±×¤ÇÃåÃÏ¡£¤Þ¤¿¡¢·î¼¡¤ÎÁ´¼ÒÇä¾å¹â¡ÊFC´Þ¤à¡Ë¤ò¸«¤Æ¤â¡¢45¥õ·îÏ¢Â³¤ÇÆ±·îÈæ²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹¥Ä´¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¹¥¶ÈÀÓ¤òÇØ·Ê¤ËÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ö´ØÅì·÷¤Ø¤Î½ÐÅ¹¶¯²½¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤Ê¤¼¡¢ñ»Ò¤Î²¦¾¤Ï´ØÅì·÷¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤Ò¤È¤¨¤Ë¡¢¡Ö´ØÅì·÷¤Î¼ûÍ×µ¬ÌÏ¤ËÅ¹ÊÞ¿ô¤¬Ï¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢Æ±¥Á¥§¡¼¥ó¤Ï1967Ç¯¤ËµþÅÔÉÜ¤Î»Í¾òÂçµÜ¤Ç1¹æÅ¹¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿¤Î¤¬È¯¾Í¡£´ØÀ¾¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¸å¡¢´ØÅì¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ë¡¼¥Ä¤æ¤¨¤Ë¡¢Âçºå¤¬159Å¹ÊÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Åìµþ¤Ï68Å¹ÊÞ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢¶ËÃ¼¤Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡½¡½¡£
ÉáÄÌ¤ËÁÛÁü¤¹¤ì¤Ð¡¢ñ»Ò¤Î²¦¾¥µ¥¤¥É¤â¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¤è¤ê¤Ï¤ë¤«Á°¤«¤é¡¢¼«¼Ò¤¬Êú¤¨¤ë¡ÈÀ¾¹âÅìÄã¡É¤ÎÌäÂê¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼º£¤Þ¤Ç¹îÉþ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö´ØÀ¾¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¤¯¤ÆÈþÌ£¤¤¡×¤ÏËÜÅö¤«
¤³¤Î¼ê¤ÎÏÃÂê¤Ç¡¢¹«¤ÇÉ¬¤ºµó¤¬¤ë¤Î¤¬¡Öñ»Ò¤Î²¦¾¤Ï´ØÀ¾¤Î¤Û¤¦¤¬´ØÅì¤è¤ê°Â¤¯¤ÆÈþÌ£¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢ÃÍÃÊ¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢´ØÀ¾¤È´ØÅì¤Ç°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£ñ»Ò¤Î²¦¾¤Ç¤Ï¡¢³ÆÅ¹¤ÎÃÏ°èÀ¤ä¤ªµÒ¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±»þ¤ËÃÍÃÊÀßÄê¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¸ø¼°HP¤Î¥á¥Ë¥å¡¼°ìÍ÷¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð´ØÅì¡Ê¤ÈËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¡¦¹Ã¿®±Û¡Ë¤Ç¤Ïñ»Ò°ì»®¤ÎÃÍÃÊ¤ÏÀÇ¹þ363±ß¡£°ìÊý¡¢´ØÀ¾¡Ê¤ÈËÌÎ¦¡¦Åì³¤¡¦»Í¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¡Ë¤Ç¤ÏÀÇ¹þ341±ß¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢22±ß¤Î²Á³Êº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÄêÈÖ¤ÎßÖÈÓ¤â´ØÅì¤¬ÀÇ¹þ693±ß¡¢´ØÀ¾¤¬638±ß¤È¡¢55±ß¤â¤Î²Á³Êº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
³Î¤«¤Ë¡Ö´ØÀ¾¤Î¤Û¤¦¤¬´ØÅì¤è¤ê°Â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£¤Ç¤Ï¡¢Ì£¤Î¤Û¤¦¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£ÌÀ³Î¤Ë´ØÀ¾¤È´ØÅì¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖÅ·ÄÅÈÓ¡×¤À¡£
ñ»Ò¤Î²¦¾¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Å·ÄÅÈÓ¤Îñ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ØÀ¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤·¤ç¤¦Ìý¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤ç¤¦¤¬¤ÎÉ÷Ì£¤ò¸ú¤«¤»¤¿¡ÖµþÉ÷¥À¥ì¡×¤ò»ÈÍÑ¡£°ìÊý¡¢´ØÅì¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÃÏ°è¤«¤é¤ÎÍèÅ¹µÒ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¡Ö´Å¿Ý¡×¡Ö±ö¥À¥ì¡×¡ÖµþÉ÷¥À¥ì¡×¤Î3¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤â¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÌ£¤Î°ã¤¤¡×¤Ë²á¤®¤º¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤Îº¹°Û¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¼êºî¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ëñ»Ò¤Î²¦¾¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤´¤È¤ÎÄ´Íý¿Í¤Îµ»½Ñ¤Ê¤É¤ÇÌ£¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢´ØÅì¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤Å¹ÊÞ¤ÏÅöÁ³½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤½¤³¤Ç¡¢´ØÅì¤ÇÅ¹ÊÞ¿ô¤¬¿¤ÓÇº¤àÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö3CÊ¬ÀÏ¡×¤«¤éÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¶¥¹ç¤ÎÂ¸ºß¡¢¡ÖÅ¹ÊÞ¤ÎºÛÎÌ¸¢¡×¤âÂÛÈ¤Ë
Ãæ²ÚÎÁÍý¥Á¥§¡¼¥ó¤ÇÅ¹ÊÞ¿ô1°Ì¤ò¸Ø¤ëñ»Ò¤Î²¦¾¤Ï¡¢¤Ê¤¼ºÇ¤âÂç¤¤¤¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë´ØÅì·÷¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤ò¡¢º£¤Þ¤ÇÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£»Ô¾ì¡¦¸ÜµÒ¡ÊCustomer¡Ë¡¢¶¥¹ç¡ÊCompetitor¡Ë¡¢¼«¼Ò¡ÊCompany¡Ë¤Î¡Ö3C¡×¤«¤éÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¤Þ¤º»Ô¾ì¡¦¸ÜµÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡ÖÄ®Ãæ²Ú¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¸Ä¿Í·Ð±Ä¤ÎÂç½°Åª¤ÊÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¥Ö¡¼¥à¤¬º£¤Ê¤ªÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÅ¹¤Ï¸Ä¿ÍÅ¹¤æ¤¨¤Î¡Ö¸ÄÀ¡×¤òÈ¯´ø¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÅ¹¼ç¤Î¹âÎð²½¤È¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¡¢¤½¤·¤ÆÊª²Á¹â¤òÍýÍ³¤ËÇÑ¶È¤¹¤ëÅ¹¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÐ¤·¤Æ¡¢Ãæ²ÚÎÁÍý¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Îµ»½Ñ¤ä·Ð¸³¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤ò»ý¤Ä¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤â¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ïñ»Ò¤Î²¦¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÄÉ¤¤É÷¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¶¥¹ç¤À¡£´ØÅì·÷¤Ë¥É¥ß¥Ê¥ó¥È½ÐÅ¹¤¹¤ë¡ÖÆü¹â²°¡×¤ä¡Ö¹¬³Ú±ñ¡×¤Ê¤ÉÀè¹Ô¤¹¤ë¶¥¹çÅ¹¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»²Æþ¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÂÐ¹³¤·¤ÆÍ¥°ÌÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢·Ð±Ä»ñ¸»¤òÁ´¹ñ¤ËÊ¬»¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëñ»Ò¤Î²¦¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶¥Áè¾ò·ï¾å¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÉÔÍø¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¼«¼Ò¤Î´Ä¶ÌÌ¤Ë¤â²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡£ñ»Ò¤Î²¦¾¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜÉô¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Í½»»¤ò½ç¼é¤¹¤ì¤ÐÅ¹ÊÞÆÈ¼«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«È¯¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±¿±Ä¾å¤ÎºÛÎÌ¸¢¤ò³ÆÅ¹ÊÞ¤ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÅ¹ÊÞ¤´¤È¤ÎÆÈ¼«À¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹°ìÊý¡¢Áê±þ¤Î·Ð±ÄÃÎ¼±¤äÅ¹ÊÞ±¿±Äµ»½Ñ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
É®¼Ô¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ï¡¢DX²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¿Í¤Ë¤è¤ëÄ´Íý¤äÀÜµÒ¤ò¤¢¤¯¤Þ¤Ç½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤æ¤¨¤Ë¡¢´ØÅì·÷¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜ³Ê»²Æþ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌµÍý¤Ê½ÐÅ¹¤Ï¸ÜµÒÂÐ±þÎÏ¤ÎÄã²¼¤ò¾·¤¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤³¤Ëí´í°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¡Ö´ØÅì·÷¤Ø¤Î½ÐÅ¹¶¯²½¡×¤Ï¶¥¹ç¡¦¼«¼Ò¤Î²ÝÂê¤â½½Ê¬¹îÉþ¤Ç¤¤ëÃÊ³¬¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ñ»Ò¤Î²¦¾¤Î¼«¿®¤Î¸½¤ì¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Å¤¯¡Ú¸åÊÔµ»ö¡Û¡Ø¡ÖÆü¹â²°¤òËÜµ¤¤ÇÄÙ¤¹µ¤¤À¡×ñ»Ò¤Î²¦¾¡¢¤Ä¤¤¤Ë´ØÅì½ÐÅ¹¶¯²½¡Ä·Þ¤¨·â¤Ä¥é¥¤¥Ð¥ëÃæ²Ú¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÆ°¸þ¤Ï¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂÐ¤¹¤ë´ØÅì·÷¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ÎÆ°¸þ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
