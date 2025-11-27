¡Ú»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡Û¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Êvs¥ª¥ë¥Õ¥§ー¥ô¥ë »°´§ÇÏ¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è °ÕÃÏ¤È°ÕÃÏ¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥óÂçÇ®¶¸
º£Ç¯¤Ç45²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤¬11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¡£¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¤ÆYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Æ¥ìÅì¶¥ÇÏ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤ÏÁíÀª20Ì¾¤Î¥Ûー¥¹¥Þ¥ó¤Ë¡Ö»×¤¤½Ð¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼ËÙ¤ê¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤Ì¾¥ìー¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£º£²ó¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë²´ÇÏ¤ÈÌÆÇÏ¤Î»°´§ÇÏ¤¬·ãÆÍ¤·¤¿2012Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡£
Âè32²ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥× ¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤¬¥ª¥ë¥Õ¥§ー¥Ö¥ë¤È¤ÎÃ¡¤¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤ÆÍ¥¾¡¡Êc¡ËSANKEI
»Ë¾å½é¤Î¿Æ»Ò»°´§Ã£À®¡£ÎÏ¶¯¤¤ËöµÓ¤ò¸Ø¤Ã¤¿"µ®ÉØ¿Í"
Éã¤Ë´äÅÄ¹¯À¿µ³¼ê¡Ê51¡Ë¤ò»ý¤Ä¡¢¼ã¼êµ³¼ê³¦¤Î¥Ûー¥×¡¦´äÅÄË¾Íèµ³¼ê¡Ê25¡Ë¤Ï¡ÖÅö»þ¤Ï¡Ø¡ÊÉã¤Îµ³¾èÇÏ¤¬¡Ë¾¡¤Ã¤¿¡Ù¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤¹¤´¤¤¥ìー¥¹¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤¬2012Ç¯¡¢¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤¬À©¤·¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤À¤Ã¤¿¡£
"µ®ÉØ¿Í"¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯3ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¤Ë²´ÇÏº®¹ç¤Î½Å¾Þ¥·¥ó¥¶¥óµÇ°¤òÀ©¤·¤Æ°ìÌö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¾Þ4Ãå¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ëºù²Ö¾Þ¤Ø½ÐÁö¡£2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤Î°ìÀï¤ÏºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¿¿¤óÃæ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤ÆÆ²¡¹¤È¾¡Íø¡£
Â³¤¯¥ªー¥¯¥¹¤ÏÀîÅÄ¾²íµ³¼ê️¡Ê40¡Ë¤Ø¾è¤êÂØ¤ï¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÊý4ÈÖ¼ê¤«¤é°ìµ¤¤Ë¿¤Ó¤Æ2ÃåÇÏ¤Ë5ÇÏ¿Èº¹¤òÉÕ¤±¤ë°µ¾¡¡£´í¤Ê¤²¤Ê¤¤Áö¤ê¤ÇÌÆÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Æó´§À©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¤Ò¤È²Æ¤ò±Û¤¨¤¿¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤ÏËÜÍè¤Î¼çÀïµ³¼ê¤Ç¤¢¤ë´äÅÄ¹¯À¿¤È¤È¤â¤Ë¥íー¥ºS¤ò´°¾¡¡£
½©²Ú¾Þ¤Ç¤ÏÃ±¾¡¥ª¥Ã¥º1.3ÇÜ¤È¤¤¤¦ÃÇ¥È¥Ä¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¤È¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¥ô¥£¥ë¥·ー¥Ê¤È¤ÎÃ¡¤¹ç¤¤¤ò¥Ï¥Êº¹À©¤·¤Æ»Ë¾å4Æ¬ÌÜ¤È¤Ê¤ëÌÆÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯»°´§À©ÇÆ¤òÃ£À®¡£Éã¥Ç¥£ー¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¤Î¿Æ»Æ»°´§¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
»°´§ÌÆÇÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤¬¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ë¤ÈÁª¤ó¤À¤Î¤¬¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡£
¤³¤Î¥ìー¥¹¤Ë¤Ï1¤Ä¾å¤Î²´ÇÏ»°´§¤òÃ£À®¤·¤¿¥ª¥ë¥Õ¥§ー¥ô¥ë¤¬½ÐÁö¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë²´ÇÏ¤ÈÌÆÇÏ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯»°´§ÇÏ¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÌÆÇÏ»°´§ÇÏ¤È²´ÇÏ»°´§ÇÏ¤Î°ÕÃÏ¤È°ÕÃÏ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡Êc¡ËSANKEI
°ÕÃÏ¤È°ÕÃÏ¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂçÇ®¶¸¡ª
¤³¤ÎÇ¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤Ï¥ª¥ë¥Õ¥§ー¥ô¥ë¤È¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤Ë¤è¤ë»°´§ÇÏÆ±»Î¤Î·ãÆÍ¤¬ºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢½ÐÁöÁ´17Æ¬¤¬½Å¾Þ¾¡¤ÁÇÏ¤Ç¡¢GⅠÇÏ¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¤Î9Æ¬¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â¶¯ÎÏ¡£
¥ª¥ë¥Õ¥§ー¥ô¥ë¤òÉé¤«¤·¤Æ³®ÀûÌç¾ÞÇÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥½¥ì¥ß¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á³°¹ñÇÏ¤â4Æ¬¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿¥ìー¥¹¤Ï¥ëー¥éー¥·¥Ã¥×¤¬½ÐÃÙ¤ì¤ëÃæ¡¢ºÇÆâÏÈ¤ò°ú¤¤¤¿Å·¹Ä¾Þ¡Ê½Õ¡Ë¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥Óー¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬Æ¨¤²¤Î¼ê¤òÂÇ¤Á¡¢¤½¤Î¸å¤ò¥Èー¥»¥ó¥¸¥çー¥À¥ó¤¬ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬......¤³¤ì¤é¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë3ÈÖ¼ê¤ËÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¡£
¥ª¥ë¥Õ¥§ー¥ô¥ë¤¬ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ËÃæÃÄ¤è¤ê¤ä¤ä¸å¤í¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ÇµÓ¤òÎ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ÊÀÑ¶Ëºö¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç´ÑµÒ¤ÏÂç¤¤¯¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£
1000m¤ÎÄÌ²á¥¿¥¤¥à¤Ï1Ê¬0ÉÃ2¤È¤¤¤¦Ê¿¶ÑÅª¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ¨¤²¤ë¥Óー¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬¸åÂ³¤È¤Îº¹¤ò³«¤¤¤ÆÂè3¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï2ÈÖ¼ê¤Ë5ÇÏ¿È°Ê¾å¤Îº¹¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÃæÃÄ¤Ë¤¤¤¿¥ª¥ë¥Õ¥§ー¥ô¥ë¤¬Æ°¤¤¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ë3ÈÖ¼ê¤Þ¤Ç²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¡£ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Óー¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤òÊá¤Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¥ë¥Õ¥§ー¥ô¥ë¤È¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤À¤Ã¤¿¡£
ÇÏ·²¤Î³°¤«¤é¿Ê½Ð¤·¤Æ¡¢Æ³²ÐÀþ¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¥ª¥ë¥Õ¥§ー¥ô¥ë¤ÈÇÏ¾ì¤ÎÆâ¤òÆÍ¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¡£
¤³¤Î2Æ¬¤¬Àª¤¤¤è¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥Óー¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬ÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥êー¥É¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ë¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢»Ä¤ê200m¤ò²á¤®¤ë¤³¤í¤Ï2Æ¬¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Âè32²ó¥¸¥ã¥Ñ¥óC ¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤ÇÍ¥¾¡¤Î´äÅÄ¹¯À¿µ³¼ê¡Êc¡ËSANKEI
¤Á¤Ê¤ß¤ËÅö»þ¤Ï³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¡Ê28¡Ë¤â¤³¤Î¥ìー¥¹¤ò¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¡Ê¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤Ëµ³¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë´äÅÄ¹¯À¿µ³¼ê¤Î¥¤¥óÆÍ¤¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥´ー¥ë¤Þ¤Ç»Ä¤ê100m¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾Àþ¤Ï¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤È¥ª¥ë¥Õ¥§ー¥ô¥ë¤À¤±¤Î¸÷·Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÌÆÇÏ»°´§ÇÏ¤È²´ÇÏ»°´§ÇÏ¡¢°ÕÃÏ¤È°ÕÃÏ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤¿Ã¡¤¹ç¤¤¤Ï¤ï¤º¤«¥Ï¥Êº¹¤À¤±¡¢¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤¬Á°¤Ë½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥´ー¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
Ã¡¤¹ç¤¤¤ÎºÝ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÇÏÂÎ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Ë·ã¤·¤¤Ã¡¤¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤µ¤Ë»àÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¡£
¤½¤ó¤Ê»àÆ®¤ò±é¤¸¤¿2Æ¬¤Ï¤½¤Î¸å¤âGⅠ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤Ê¤É¡¢µ²±¤Ë¤âµÏ¿¤Ë¤â»Ä¤ëÌ¾ÇÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Ê¸¡¿Ê¡Öº ¹°
