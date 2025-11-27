ラーメン屋にある”ごますり器”は【年間10万個超】売れていた…！海外からも支持を集めるワケ

ラーメン屋にある“ごますり器”の正体

ラーメン屋で一度は見たことがあるであろう“ごますり器”は『スリッキーN』という商品で、名古屋市に本社を置く株式会社角大産業が製造・販売している。発売は昭和37年で、63年もの歴史を重ねてきた商品だ。

その製造秘話は前編記事『ラーメン屋にある“ごますり器”の知られざる歴史…「誕生から60年」「本体の形は一度も変えていない」』で紹介した通りだ。

後編記事では、家庭での需要が減少した今でも、売上が年間10万個を超え、世界中に輸出しているという『スリッキーN』が売れ続ける理由を紹介します。

定番になるまでの驚きの販売個数

現在では、定食屋やラーメン屋で見かける定番商品のイメージだが、もともとは“家庭用”として販売されていたという『スリッキーN』。

発売当時は、家庭用としての需要も高かったのだろうか。

「最初の頃は、まずまずといった売れ行きだったみたいですね。しかし、それまですり鉢を使っていたところから、飛躍的に手軽にごまが擦れることが、徐々に理解していただけて浸透していきました。また、名古屋市にある家庭用品問屋を通した供給網ができてから、爆発的に売れるようになりましたね」(角大産業代表・矢橋正光氏、以下「」も)

さらに、先代社長の知人からのすすめで、昭和41年に特許を取得したことも、市場に広がった一因だろう。

「当時を知る社員に聞いたところ、特許の有効期間中は年間80〜90万個を卸していました。私が入社した昭和60年代に特許は切れましたが、それでも1年に50万個程度は販売していました」

単純計算だが、特許期間中の20年だけでも約1700万個を売っていることになる。まさに、市場を独占した状態だったわけだ。

「広がり始めた頃に、『スタジオ102』（1965年から放送されたNHKの朝の情報番組）で紹介されたことや、東京の見本市に出展して盛況だったことも大きかったですね」

今でも年間10万個超売れる…世界に飛び出す日本のごますり器

昭和から平成の初頭にかけては、爆発的な売れ行きを記録し続けた同商品。しかし、消耗品ではないこともあってか、現在は10〜12万個の販売で推移しているという。

この数字に至るには、いくつかの要因があった。

「まず、スーパーなどですりごまが広く販売されるようになったことです。『スリッキーN』がすり鉢より手軽だとはいえ、やはり影響はあったかもしれませんね。ですが、そんな時代でも自宅でごまをすって食事を楽しもうとする方は、グルメだと思いますよ」

確かに、すりたてのごまは風味の広がりも、既製品とは格段の違いがある。

そんな中、現在でも10万個以上売れている背景には、2つの事情があった。

「ひとつは、ラーメンブームですね。弊社は問屋さんに卸しているだけなので、具体的にラーメン屋さんにどれくらい販売されているのかまではわかりませんが、私もよく見かけますから。それから、海外での日本食ブームがあります。アメリカをはじめヨーロッパや東南アジア・ブラジルなど、世界中に輸出するようになりました」

最後に気になった点を質問した。『スリッキーN』の「N」とはどういう意味があるのだろうか？

「素材がナイロン樹脂だから、ナイロンの『N』です。それだけです(笑)」

日本が生んだ定番商品。60年以上もの間“同じ形”で生き延び続けている稀有な存在ではないだろうか。

私たちにとっては日常のそばにいつもあるもので、今や海外でも受け入れられつつある。

いずれ、『スリッキーN』が世界の定番商品になる日が来るのかもしれない。

