桜島の南岳山頂火口で27日午前2時23分に爆発的噴火があり、噴煙が火口から3000mの高さまで上がりました。この爆発で、大きな噴石が南岳山頂火口より300から500mの9合目まで飛散し、多量の噴煙が火口から北東方向（霧島市福山方向）に火山灰が流されました。２７日午前８時までに鹿児島市（桜島）ではやや多量の降灰があり、降灰は宮崎市まで予想されます。

桜島の爆発はことし160回目です。噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

この爆発による降灰予報（詳細）は２ページ目に、

は３ページ目に記載しています。

桜島降灰予報（詳細）

２７日午前８時までに予想される降灰量は各市町村の多いところで次のとおりです。

▼やや多量 鹿児島県：鹿児島市（桜島）

▼少量 鹿児島県：垂水市、曽於市、霧島市、姶良市、薩摩川内市、さつま町、湧水町

宮崎県 ：都城市、小林市、高原町、えびの市、三股町、宮崎市、日南市、綾町、西都市、国富町

桜島降灰予報（定時）きょうの時間帯ごとの降灰予想を見る

２７日６時から２７日２４時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼２７日０６時から０９時まで 北東（霧島市福山方向） ８０ｋｍ ５ｋｍ

▼２７日０９時から１２時まで 北東（霧島市福山方向） １２０ｋｍ ７ｋｍ

▼２７日１２時から１５時まで 北東（霧島市福山方向） １４０ｋｍ ８ｋｍ

▼２７日１５時から１８時まで 東（鹿屋市輝北方向） １５０ｋｍ ８ｋｍ

▼２７日１８時から２１時まで 東（鹿屋市輝北方向） １７０ｋｍ ８ｋｍ

▼２７日２１時から２４時まで 東（鹿屋市輝北方向） １７０ｋｍ １０ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、霧島市、曽於市、鹿屋市、湧水町、志布志市、大崎町

宮崎県 ：宮崎市、都城市、小林市、西都市、えびの市、三股町、高原町、国富町、綾町、西米良村、高鍋町、新富町、木城町、川南町、都農町、日南市、串間市

