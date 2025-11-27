UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第5節 オリンピアコスとレアル・マドリードの試合が、11月27日05:00にスタディオ・ヨルギオス・カライスカキスにて行われた。

オリンピアコスはアユブ・カアビ（FW）、ジェルソン・マルティンス（FW）、チキーニョ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・マドリードはキリアン・エムバペ（FW）、ビニシウス・ジュニオール（FW）、エドゥアルド・カマビンガ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の8分に試合が動く。オリンピアコスのアユブ・カアビ（FW）のアシストからチキーニョ（MF）がゴールを決めてオリンピアコスが先制。

しかし、22分レアル・マドリードが同点に追いつく。ビニシウス・ジュニオール（FW）のアシストからキリアン・エムバペ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに24分レアル・マドリードが逆転。アルダ・ギュレル（MF）のアシストからキリアン・エムバペ（FW）がヘディングシュートを決めて1-2と逆転する。

28分、オリンピアコスが選手交代を行う。チキーニョ（MF）に代わりメヘディ・タレミ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

その直後の29分レアル・マドリードが追加点。エドゥアルド・カマビンガ（MF）のアシストからキリアン・エムバペ（FW）がゴールで1-3。さらにリードを広げる。キリアン・エムバペ（FW）はハットトリックを達成。

ここで前半が終了。1-3とレアル・マドリードがリードしてハーフタイムを迎えた。

オリンピアコスは後半の頭から選手交代。ダニ・ガルシア（MF）からサンティアゴ・ヘッツェ（MF）に交代した。

46分、レアル・マドリードが選手交代を行う。エドゥアルド・カマビンガ（MF）からダニ・セバリョス（MF）に交代した。

52分、オリンピアコスのサンティアゴ・ヘッツェ（MF）のアシストからメヘディ・タレミ（FW）がヘディングシュートを決めて2-3と1点差に迫る。

だが、60分レアル・マドリードが追加点。ビニシウス・ジュニオール（FW）のアシストからキリアン・エムバペ（FW）がゴールで2-4。さらにリードを広げる。

61分、レアル・マドリードが選手交代を行う。アルダ・ギュレル（MF）からジュード・ベリンガム（MF）に交代した。

62分、オリンピアコスが選手交代を行う。ロレンツォ・ピロラ（DF）からジュリアン・ビアンコン（DF）に交代した。

72分、オリンピアコスは同時に2人を交代。ダニエル・ポデンス（FW）、ロディネイ（DF）に代わりガブリエル・ストレフェッザ（FW）、コスチーニャ（DF）がピッチに入る。なお、ダニエル・ポデンス（FW）は負傷による交代とみられる。

73分、レアル・マドリードが選手交代を行う。ラウル・アセンシオ（DF）からブラヒム・ディアス（FW）に交代した。

81分、オリンピアコスのガブリエル・ストレフェッザ（FW）のアシストからアユブ・カアビ（FW）がヘディングシュートを決めて3-4と1点差に迫る。

その後もレアル・マドリードの選手交代が行われたがそのまま試合終了。レアル・マドリードが3-4で勝利した。

なお、オリンピアコスは40分にフランシスコ・オルテガ（MF）に、またレアル・マドリードは23分にエドゥアルド・カマビンガ（MF）、56分にアルダ・ギュレル（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-27 07:10:38 更新