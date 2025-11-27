1320兆円の隠れ債務に「雀の涙」の支援策…習近平が青ざめる中国経済、「デフレスパイラル」突入の現実味

高市首相の「台湾有事」発言以降、対立の深まるに日中関係。中国はレアアースの輸出制限にも言及するなど攻勢を強めている。

だが前編記事『トランプが激怒し、米中貿易戦争再燃も秒読みか…中国、米国産大豆1200万トン購入で合意のはずが、米国唖然のその実態』で見てきたように、経済を人質にとるような中国政府の振る舞いには欧州や米国からは厳しい目が向けられている。

習近平が外遊していないワケ

習近平国家主席の外遊がこのところ減っていることも気になるところだ。

李強首相は22日、アフリカで初めて開かれた20ヵ国・地域（G20)首脳会議に出席した。李氏が習氏に代わり、中国を代表して国際会議に出席するのは３度目だ。

「（習氏のイエスマン的存在だった）李氏が外交で重要な役割を担うようになった」との見方が出ているが、筆者は「習氏は外交どころではない状況に追い込まれているからではないか」と考えている。

中国の不動産業界は崖っぷちに追い詰められている。

中国メディアは「直近半年で、不動産企業のトップが１週間に１人のペースで交代している」と伝えている。中国政府が支援策を講じてきたものの、購買意欲が依然として弱いため、不動産業界の業績が下落し続けているからだ。

気がかりなのは、不動産以外の分野でも投資活動が低調になっていることだ。

著名投資家「EV企業のほとんどは消える」

ブルームバーグは17日、「10月の固定資産投資は前年比約11％減少したと推計され、新型コロナウイルス流行初期の2020年以来最悪の落ち込みになった」と報じた。

注目すべきは、投資の落ち込みが政府による反「内巻（過剰な生産能力が激しい競争を引き起こし、企業の利益をむしばんでいる状況）」キャンペーンの開始時期と一致していることだ。中央政府の意向を踏まえ、国有企業などが投資を減少させた可能性がある。

自動車業界は相変わらず投資を拡大させているが、値下げ競争は激化するばかり。中国の著名な投資家である段永平氏は「EVなど新エネルギー自動車企業のほとんどが消えるだろう。誰が生き残るかはわからない」と警告を発している。共倒れの危険性が高まる自動車業界の投資も今後、減少に転じるのは間違いないだろう。

国内総生産（GDP）の約半分を占める投資の不調が続けば、中国経済への下押し圧力は一気に強まり、マイナス成長への転落は現実味を帯びる。

日中国債利回り差が史上最少に

金融市場には既に予兆が出ている。中国の10年物国債の利回りが日本の10年物国債利回りを下回る寸前の状態になっているのだ。仮に逆転が実現すれば、史上初。そして、中国がかつての日本と同様のデフレスパイラルに陥る可能性も示唆されている。

経済のデフレ化は金融機関の経営を圧迫する。このため、中国政府は4000を超す金融機関の再編に乗り出しているが、手遅れの感は否めない。

金融機関の経営悪化の大本の原因は地方政府が抱える隠れ債務であるため、中国政府は昨年秋、融資平台（地方政府傘下の投資企業）の債務を圧縮する目的で５年間で10兆元（約220兆円）を投ずることを決定した。

だが、国際通貨基金（IMF)の推計では、融資平台の債務残高は2023年時点で60兆元（約1320兆円）に上っており、支援の規模はまったく足りない状況だ。

経済のさらなる悪化で大手金融機関が危機に陥る可能性もある。

日本を始め国際社会は、中国発の金融危機への備えを始めるべきではないだろうか。

