【韓国】

中銀政策金利（11月）時刻未定

予想 2.5% 前回 2.5%（韓国中銀政策金利)



【ユーロ圏】

ドイツGfK消費者信頼感調査（12月）16:00

予想 -23.7 前回 -24.1（Gfk消費者信頼感)



ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（11月）19:00

予想 -14.2 前回 -14.2（ユーロ圏消費者信頼感)



ユーロ圏景況感指数（11月）19:00

予想 96.9 前回 96.8 （景況感指数)



【南アフリカ】

生産者物価指数（PPI）（10月）18:30

予想 0.1% 前回 -0.1%（前月比)

予想 3.1% 前回 2.3%（前年比)



※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性

※予定は変更することがあります

