【韓国】
中銀政策金利（11月）時刻未定
予想　2.5%　前回　2.5%（韓国中銀政策金利)

【ユーロ圏】
ドイツGfK消費者信頼感調査（12月）16:00
予想　-23.7　前回　-24.1（Gfk消費者信頼感)

ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（11月）19:00
予想　-14.2　前回　-14.2（ユーロ圏消費者信頼感)

ユーロ圏景況感指数（11月）19:00　
予想　96.9 　前回　96.8 （景況感指数)

【南アフリカ】
生産者物価指数（PPI）（10月）18:30
予想　0.1%　前回　-0.1%（前月比)
予想　3.1%　前回　2.3%（前年比)

※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります