戦争中に満洲・台湾・朝鮮銀行券が日本で印刷されていたという「意外な実態」

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

未曾有の戦争の「舞台裏」には、銀行員（バンカー）たちの奮闘があった。注目の新刊『太平洋戦争と銀行』では、植民地経営から戦費調達、戦争の後始末まで、お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

（本記事は、小野圭司『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）

紙幣の現地生産と「敵国降伏」

大蔵省印刷局では日銀券のほか、台湾銀行券と朝鮮銀行券も印刷しており、これは日本から海路で運ばれていた。

しかし日本近海の海上交通が米軍の攻撃によって遮断されてきたので、昭和20年4月に陸軍省・海軍省・大蔵省・大東亜省により、「外地紙幣、銀行券の現地自給に関する四省申し合わせ事項」が策定され、各現地の民間印刷工場で紙幣を印刷する方針が決定した。

この方針に基づき、台銀券、鮮銀券、南方開発金庫券など日本統治領の紙幣に加えて、満洲中央銀行券、中国聯合準備銀行券（北京）、中央儲備銀行券（南京）といった親日現地政府の紙幣も現地で印刷することになった。そこで印刷局では、紙幣印刷原版の輸送や技術支援などの準備を整え始める。

ところが昭和20年に入ってからは、連日の空襲で印刷局の庁舎・工場が大きな被害を受けるようになっていた。外地での紙幣印刷を支援する間もなく、戦災復旧に追われている内に終戦を迎えた。それでも台銀券と鮮銀券、それに満銀券がなんとか現地で印刷されるようになった。

印刷局では郵便切手も印刷していた。しかし昭和20年3月10日未明の東京大空襲で、切手を印刷していた滝野川工場（現：東京工場、東京都北区）が壊滅する。このため郵便を所管する運輸通信省では、本土決戦を見据えて各地方逓信局管内で適宜切手を印刷して急場に対応するように通達を出した。

先の方面軍・軍管区・地方総監府の流れと同じ地方分権化だ。もっとも本土が戦場となれば郵便配達どころではない。

このような中で昭和20年5月に、筥崎宮（福岡市）の楼門にある扁額を図柄とした10銭切手が発行される。ただこの扁額に書かれていたのが、「敵国降伏」の4文字だったことが3ヵ月後に災いした。ポツダム宣言受諾後は「敵国降伏の図柄は占領軍に目を付けられる」ということで、「敵国降伏」切手の未使用在庫は8月中にすべて焼却処分された。

これ以外の切手は、連合国軍が進駐してきた後でもそのまま使われた。

さらに、「なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか…意外と知らない「戦争の舞台裏」」では、国力を大きく上回る規模の長期総力戦がなぜ可能だったのかについて見ていく。

【つづきを読む】なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか…意外と知らない「戦争の舞台裏」