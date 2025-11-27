本日の予定【発言・イベント】
10:30 野口日銀審議委員、金融経済懇談会で挨拶
中国工業企業利益（10月）
14:30 野口日銀審議委員、金融経済懇談会で会見
16:00 国債市場特別参加者会合（プライマリーディーラー）「最近の国債市場の状況と今後の見通し」
17:00 ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席
20:00 デギンドスECB副総裁、会議出席
21:30 ECB議事録（10月3日開催分）
28日1:00 グリーン英中銀委員、イベント出席
感謝祭のため米株式・債券市場は休場、28日は短縮取引
※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります
