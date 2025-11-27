【太平洋戦争の経済学】金属を使わない貨幣づくりは可能なのか「日本の創意工夫」の実態

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

幻の陶製硬貨

ところで第1次大戦後のドイツでは、金属不足から磁器の産地であるマイセンで陶製硬貨が作られ流通した。これに倣ったのか、大蔵省造幣局では金属節約を目的に、昭和19年3月より非金属素材での貨幣製造を研究していた。

昭和19年10月には陶製硬貨製造の方針がほぼ固まった。翌年1月には有識者による協議会で、「陶製硬貨の製造・利用に問題なし」との結論を得る。

造幣局には陶器の製造設備はないことから、造幣局管理の下で京都市清水・愛知県瀬戸市・佐賀県有田市といった陶器産地の民間工場に製造を委託することとなった。

委託会社が全て西日本にあるのは、造幣局が大阪にあり、空襲激化・本土決戦でも連絡がとり易いことを考慮したのだろう。特に造幣局に最寄りの京都・清水坂にある碍子の老舗松風工業では高額硬貨を中心に枚数で半分、金額にすると約7割を製造することが計画された。

昭和20年7月には陶製貨幣（10銭・5銭・1銭）の製造が始まるが、8月15日の終戦を迎えて製造済みの陶製貨幣は倉庫から市中に出ることなく廃棄された、はずだった。

それから80年後の2024（令和6）年10月に、全て粉砕破棄されたと思われていた「幻の陶製硬貨」が、松風工業（昭和42年に解散）の工場跡地を引き継いだ関連会社の倉庫から大量に見つかっている。

なお戦後10年経った昭和30年に、1人の若者が松風工業の門を叩く。仕事の傍ら磁器について日夜熱心に学んでいた彼は、3年後に退社すると磁器の知識を生かしてセラミック製造会社を起業した。京セラの創業者・稲盛和夫である。

鉄鋼製造用の希少金属の中でも、ニッケルは日本でほとんど産出されなかった。そこで造幣局では、昭和19年初めから回収した白銅貨からニッケルを分離して、兵器素材（装甲版、耐熱合金、耐腐食性合金などの原料）として提供し始めていた。海上交通の遮断により、鉱物資源が輸入できなくなったことへの対応だ。

これは空襲の激化で作業が困難となる昭和20年5月頃まで続けられ、4.5トンが精製された。涙ぐましい努力ではあったが、ニッケル鉱石からの製錬量が昭和19年に2527トンだったのと比べると、「焼け石に水」にもならない量だった。

