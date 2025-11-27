UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第5節 スポルティングとクラブ・ブリュージュの試合が、11月27日05:00にエスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデにて行われた。

スポルティングはルイス・スアレス（FW）、ジェオバニ・ケンダ（FW）、フランシスコ・トリンコン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクラブ・ブリュージュはクリストス・ツォリス（FW）、ロメオ・フェルマント（FW）、カルロス・ボルジェス（FW）らが先発に名を連ねた。なお、スポルティングに所属する守田 英正（MF）はベンチからのスタートとなった。

24分に試合が動く。スポルティングのジェオバニ・ケンダ（FW）がゴールを決めてスポルティングが先制。

さらに31分スポルティングが追加点。ジェニー・カタモ（FW）のアシストからルイス・スアレス（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とスポルティングがリードしてハーフタイムを迎えた。

61分、クラブ・ブリュージュが選手交代を行う。ロメオ・フェルマント（FW）からニコロ・トレソルディ（FW）に交代した。

63分、スポルティングが選手交代を行う。ジョアン・シモエス（MF）から守田 英正（MF）に交代した。

70分スポルティングが追加点。ジェオバニ・ケンダ（FW）のアシストからフランシスコ・トリンコン（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、スポルティングが3-0で勝利した。

なお、スポルティングに所属する守田 英正（MF）は63分から交代で出場した。

2025-11-27 07:10:47 更新