今回は、35歳の彼女を捨て、20歳の女に走った男性のエピソードを紹介します。

店のバイトとして入ってきた若い女子と…

「4年前、彼女と一緒に飲食店を開きましたが、店の経営は順調で、バイトも増やしています。最近新しいバイトの女の子を採用しましたが、この子がすごく可愛い上にまだ20歳。しかもこの子俺に気があるみたいで、しょっちゅう上目遣いで話してくるし、俺との距離も近いんです。

で、この前勇気を出してこの女の子とデートに行ってきました。話も盛り上がって楽しかったし、俺としてはもうこの子の彼氏のつもりです。ただちょっと引っかかるのは店を一緒に切り盛りしている上、同棲している彼女の存在です。

彼女はもう35歳で、長く付き合っているせいか、女として見られなくなってきました。『女はやっぱ若くないと……』と思いますし、近々彼女と別れる予定です」（体験者：30代男性・自営業／回答時期：2024年6月）

▽ この男性は、彼女がこのことを知ったらどう思うのかなど微塵も考えていなさそうですね……。ちなみにこの店は、彼女が開業資金を全額出してくれていて、店の経営は彼女がほとんど一人でやっているそうですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。