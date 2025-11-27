待ってた！ 待ってたーーッ！【ダイソー】反則級の可愛さ♡「ディズニーアイテム」

日々、可愛いキャラクターアイテムが入荷している【ダイソー】に、お待ちかねの「ディズニーアイテム」が登場！ 今回紹介するのは、大人もキュンとしそうな"反則級の可愛さ"が魅力のトートバッグとポーチ。しかも、プチプラなのにデザインも質感も想像以上のクオリティかも。持っているだけで気分が上がりそうなラインナップは、要チェックです。

ミッキーの高見え刺繍がポイントのトートバッグ

【ダイソー】「トートバッグ（ミッキーマウス）」\550（税込）

ベーシックな台形型が使いやすそうなトートバッグ。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「柔らかな帆布風生地」を使っているとのことで、ナチュラルな風合いながらタフな雰囲気が魅力的です。そして、なんといってもポイントは中央に配されたミッキーマウスの刺繍。細部までこだわりを感じるクオリティで、白と黒で統一された配色も相まって上品かつ高見えしそう。

ほんのりスポーティで今年らしいナイロントート

【ダイソー】「ナイロントートバッグ（ミッキーマウス）」\330（税込）

シャカシャカのナイロン生地のバッグを斜め掛けするスタイルは、今年のスポーツMIXのトレンドにぴったり。こちらのトートバッグは、中綿入りの立体感とナイロン生地の組み合わせが、冬アウターのような雰囲気に仕上がっています。ミッキーマウスの刺繍がさりげなくも上質感のあるデザインなので、大人カジュアルコーデにもマッチしそう。

可愛いうえにティッシュポケット付きで便利

【ダイソー】「ティッシュポーチ（101匹わんちゃん）」\220（税込）

こちらのポーチは、白のナイロン生地と101匹わんちゃんのブラウン刺繍が、カジュアルなのに上品なムード。コンパクトなスクエア型でちょっとした小物を入れておくのに便利そうなうえに、裏はポケットティッシュカバーとして使える優れもの。オフィスに、休日のお出かけに、いつでもバッグに入れて持ち歩きたくなりそうな商品です。

ベージュボディにブルーの刺繍がおしゃれなポーチ

【ダイソー】「ポーチ（フィガロ）」\220（税込）

キルト芯が入ったふわふわの本体に、フィガロのブルー刺繍が映えるポーチ。しかも表面はシャカシャカのナイロン生地で、ほどよいスポーティさがスタイリッシュ。大人可愛いアイテムを好きな人がグッときそうなデザインです。レポーターとも*さんによると「ボールペンが余裕で入る大きさ」とのことで、文房具やメイク道具などを持ち歩くのに重宝しそう。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N