現在放送中のドラマ『推しの殺人』（読売テレビ・日本テレビ系）が、SNS上で「面白い」と好評を博している。原作は、「このミステリーがすごい！」大賞で文庫グランプリを受賞した遠藤かたるによる同名小説。3人組の地下アイドル・べイビー★スターライトが、殺人の隠蔽をきっかけに未解決の連続殺人事件に巻き込まれていく人生と命を懸けたスリリングサスペンスだ。

ベイビー★スターライトの頭脳派担当・高宮ルイを演じているのは田辺桃子。『推しの殺人』の話はもちろん、主演作が続く現状や今後の展望についても語ってもらった。

ーー『推しの殺人』、SNSでも「面白い」と好評ですね。

田辺桃子（以下、田辺）：ありがとうございます。深夜帯のサスペンスドラマって、30分ものでギュギュッと短縮されているものが多いと思うんですけど、『推しの殺人』は1時間の尺があるので、視聴者の方にも没入していただけているんじゃないかなと思います。

ーー現場の雰囲気はいかがですか？

田辺：いろいろな分野のプロフェッショナルが集まっていて、日に日にチーム感が高まっています。みんな“面白いものを作ろう”という高い意識を持って撮影に臨んでいるので、楽しいです。

ーー題材としてはかなりシリアスですが、現場は明るい雰囲気なんですね。

田辺：そうですね。そもそも、わたしがシリアスなタイプの人間ではないので……。ふざけるのが大好きだから、現場でも面白い話をたくさんしています。共演者のみなさんと、撮影で使ったごはんを待ち時間にババっと食べたりとか（笑）。第1話から殺人を隠蔽するところから始まるので、観ていてもハラハラするシーンが多くて。だからこそ、思い詰めすぎないように、合間に明るい音楽を聴いたりしています。とにかくオンオフを大事にしていますね。

ーー横田真悠さんと林芽亜里さんとは、お話しされる機会も多いんですか？

田辺：かなり打ち解けてきました！ ダンスに関しても、クランクイン前はそれぞれのリズムがあったんですけど、今はかなりテンポが合ってきて。“グループらしさ”が日々増しているなと思います。

ーーアイドル役ということで、ダンスも歌もやられているんですもんね。

田辺：ここまでちゃんと作り込んでいただけているということ自体、恵まれているなと思っています。チームとしての楽曲がちゃんとあって、ダンスの練習やレコーディングをする機会もいただけて。それが役づくりの一環になっている気がします。ただ、ダンスや歌はやっぱり過酷なので、アイドルのみなさんへのリスペクトが増すばかりです。

ーー田辺さんも活動初期のころは、アイドル活動をされていたこともあったんですよね？

田辺：事務所に入りたてのころに一瞬だけですけど……。事務所の先輩に、ももいろクローバーZさんや私立恵比寿中学さんがいるんです。お二組を間近で見て、「この本気度は私には難しいな」って。「勝てない」と現実を突きつけられた感じでした。歌いながら激しいダンスを颯爽とこなせる方々って、やっぱりすごいですよね。

ーーもともとアイドルへの憧れがあったんですか？

田辺：小さいころに、モーニング娘。さんが好きだったので、アイドルに対する興味はありました。事務所に入る前にダンスを習っていたので、歌やダンスができたらいいなという気持ちはありましたが、アイドルにこだわっているわけではなかったです。

ーールイは、頭脳派クール系でちょっとアイドルっぽくないところが魅力ですよね。

田辺：ルイは、“ある理由”があって、感情が一旦ストップしちゃったんです。テルマ（横田真悠）やイズミ（林芽亜里）は、アイドルへの情熱を持っているのに、ルイはなぜ俯瞰で見ているのかが中盤で明らかになるので、ぜひチェックしてもらえたらうれしいです。

ーールイと似ているなと感じる部分はありますか？

田辺：ルイは、心のなかで考えていることが多い子なので、そこは似ているかなぁ。ただ、私の場合は自覚がないんですよ。すべて伝わっていると思っているんですけど、「そんなこと考えてたの？」と驚かれることも多くて（笑）。考えているときに、勝手に伝えたつもりになっちゃっているんですかね。

ーーでは、似ていない部分は？

田辺：ルイのほうが、確実に頭がいいです！ あの頭の回転の速さは、私にはない部分ですね。台本を読みながら、「こんなことできる？」「よく思いついたな……」と驚かされることばかりです。

ーー展開がまったく読めないだけに、最後がどうなるのかも気になります。

田辺：実は、私もどうなるか知らないんですよね。ドラマの途中までは原作のまま進んでいくんですけど、ラストはオリジナルになっているので。原作を知っている方でも、楽しんでいただけると思います！

ーー田辺さんが思う『推しの殺人』の“推しポイント”を教えてください。

田辺：ルイたちは人生の階段を駆け上がって行っているわけで。その先の景色が美しければ美しいほど、落ちたときの儚さがすごいんですよね。でも、そのときに感じる憂いがまた美しく見えたりして。ライブシーンで、スポットライトが当たったときのコントラストがすごく印象的だなと思います。彼女たちの明暗をしっかり表現しているというか。表の顔と裏の顔が違うほど、人間らしさが出るじゃないですか。なので、『推しの殺人』はサスペンスではあるけれど、ヒューマンドラマなんじゃないかなと感じる部分もあったりして。人間らしさというのが醜さなのか、それとも美しさなのか。ドラマを通して、いろいろなことを考えさせられるところが“推し”です。

ーー田辺さんは最近、主演作品が続いていますよね。

田辺：ありがたいです。主演を預けてもらえる機会が増えて、「これを涼しい顔でこなしていた先輩たちはすごいんだな……」というのを改めて感じるようになりました。どの作品にも愛を持ってきたつもりではありますが、主演となるとより愛が深まりますね。「もっと面白い作品にしたい！」という気持ちも増しますし。ただ、役を演じる上での責任感というのは、どんなときでも持っていなければならないと思っています。

ーー田辺さんは、強烈な役を演じることも多いですよね。それこそ、“何か”を抱えている役が多いというか。

田辺：そうですね。そういった役をやったあとにバラエティ番組に出演すると、「こんなにしゃべるんだ！」と驚かれることがあります。役で口数が少ないだけなのにな……と思いながらも、錯覚をしてしまうくらい作品に没入していただけたのかな、と思うとうれしいです。みなさんにサプライズを仕掛けたような気持ちになっています（笑）。

ーーいつかは、GP帯で主演を務めたいという意欲も？

田辺：もちろん、させていただきたい気持ちはあります。ただ、私がGP帯で主演をやらせていただくことになったら、どんな役になるんだろう……。まだ想像がつかないですね。でも、本当にそういうタイミングがやってきたら、今までにはないような挑戦をしたいです。やってみたいことはたくさんあります！

ーー具体的な目標はありますか？

田辺：「この人が出ていたら、間違いないよね」と言われるような役者でありたいと思います。視聴者の方にワクワクしてもらえるような存在になりたいです。最近、「田辺桃子が出ているってことは、“何か”あるよね」と言われることが多いので（笑）。「田辺桃子が出ていたら、間違いない」と言っていただける存在になれたらうれしいなぁ。そう感じていただけるくらい情熱を込めて、作品作りに取り組んでいきたいと思います。

