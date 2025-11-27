不登校の子、将来の差は親で決まる？4000組の親子を見てきた相談員が伝える現実

子どもが不登校になると、「このままニートになってしまうのでは」と不安になってしまう親も少なくない。将来のことを考えると胸がざわつき、子どもとどう接したらいいのか迷ってしまうこともある。こうした親の悩みに向き合い、具体的なアドバイスを届けているのが池添素さん。池添さんは40年以上にわたり、不登校の子どもとその親4000組以上に寄り添ってきた相談員で、親子の悩みや不安に丁寧に耳を傾け、支え続けてきた。

2025年10月29日、文部科学省が発表した「問題行動・不登校調査」によると、2024年度に不登校となった小中学生の数は過去最多の35万3970人にのぼり、12年連続で増加している。こうした現状を背景に、池添さんの経験と考え方をまとめた書籍『不登校から人生を拓く――4000組の親子に寄り添った相談員・池添素の「信じ抜く力」』（講談社）が2025年9月4日に発売された。ジャーナリストの島沢優子さんが取材し、池添さんの言葉と具体的な実践例が1冊に収められている。

11月3日に紀伊國屋書店 新宿本店で開催された池添さんのトークイベントは、立見席もいっぱいになるほどの盛況だった。トークショーでは、参加者から寄せられた質問すべてにその場で答えながら、長年の経験に基づく具体的なアドバイスを語った。

来られなかった方のためにも語られた言葉を記事化する連載では、イベントで寄せられた質問と回答を一つずつお伝えする。第5回のテーマは、「不登校から社会復帰する子とニートになる子の違いは？」。その問いに池添さんはどう答えたのか。

社会復帰する子とニートになる子の違いは？

【質問】

不登校から学校復帰や社会復帰ができる子と、そのままニートになってしまう子の差は何だと思いますか。

池添素：これまで多くの相談を受けてきましたが、すでに引きこもりの状態にある子どもの相談はたくさんあります。それぞれの事例は違いますが、学校に行きたくない、行かないという子どもたちの中には、年齢を重ねてニートや引きこもりになる方もいます。

何が違うのか。私は、それは「親の開き直り方」だと思っています。親がどれだけ腹をくくれるかによって、その後の展開は明らかに変わってきます。でも、それがなかなか難しい。実際に私が相談を続けているご家庭のお父さんは、「学校に行かないとダメだ」という考えを変えられず、私もその考えを動かすことができていません。結果として、子どもも「学校に行けない私はダメな人だ」と思い込んでしまっていて、なかなか厳しい状況です。

私自身、学校には行かなくてもいいと単純には思っていません。行けるなら行ったほうがいいと思います。学校という場所は、とても優れた社会資源です。校舎があり、教室があり、友達や先生がいて、給食もある。できれば行った方がいいけれども、無理して、自分を壊してまで行く場所ではない。この前、学校の先生とも話していたのですが、「行かなくてもいい」というところからスタートしていたら、「行けていないこと」がマイナスにはならないんですよね。つまり、全部プラスなんです。生きていることそのものがスタートですから、毎日生きているだけでプラスなんです。

そう思えると、これから先の未来の展開はぐっと変わってくる。その違いはとても大きいと思います。

●池添素さんの言葉

「大事なのは『親の開き直り方』。親がどれだけ腹をくくれるかで、子どもの将来は変わります」

◇12月2日（火）公開予定の第6回では、「自分なんていない方がいい」と言う子どもにどう接すればよいか、親の悩みに答える。

別室登校でも行かせるべき？4000組の不登校親子を見てきた相談員が示す親の判断軸