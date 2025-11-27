蒔田彩珠、確かな実力に難役オファー続く「嬉しいけれど素に近いお芝居もやってみたい」
映画『万引き家族』『朝が来る』『ハピネス』や、ドラマ『妻、小学生になる。』『わたしの一番最悪なともだち』『御上先生』『DOCTOR PRICE』など、数々の話題作に出演し、内面的で繊細な演技が高く評価されている蒔田彩珠。クレバーで大人びた役柄のイメージが強い彼女だが、素顔は明るく、楽しいことが大好きな23歳だ。芥川賞作家・村田沙耶香の長編小説「消滅世界」の実写映画化で、性が消えた世界で揺れ動く主人公を演じた彼女が、難役への挑戦と役者としての今を語った。
【写真】蒔田彩珠23歳、大人の表情にあどけない笑顔も！ インタビュー撮りおろしショット
◆非現実的な難役も「相手役の方々とお芝居を重ねていく中で徐々に理解していけた」
11月28日に全国公開される映画『消滅世界』は、人工授精で子どもを産むことが定着し、夫婦間の性行為がタブーとされた世界で、常識の枠組みの中でもがく若者たちを描く。川村誠監督の長編映画監督デビュー作となる本作で、主人公・雨音を演じるのは蒔田彩珠だ。
「台本を読んだ第一印象は、難しそうだなと。非現実的な設定なので、最初はあまり想像できませんでした。でも、現場に入って、相手のキャストの方々と一緒にお芝居を重ねていく中で、徐々に雨音の役を理解していくことができました」。
監督からは「演じるのではなく感じてほしい」と言われ、「まずは好きなようにやってくださいみたいな感じで任せてもらった」と振り返る。
夫婦間の性行為はタブーとされ、家庭の外の恋人か、二次元のキャラクターが恋愛や性愛の対象とされる世界。そんな中、両親が愛し合った結果誕生した雨音は、幼い頃は同級生達から「近親相姦」と揶揄され、いじめられ、自然と母親を敵対視するようになり、夫以外の相手やキャラクターと恋愛を重ねていく。
雨音の役をつかむうえで鍵を握っていたのは、夫役の柳俊太郎（※「柳」は旧字体が正式表記）をはじめ、高校の同級生の結木滉星、親友の夫で恋愛関係となる富田健太郎ら、男性キャスト達との関係性だ。それぞれ一対一で芝居をしていく中で、「雨音は人とこういう関わり方をする子なんだ」という本質をつかんでいったと言う。
「雨音は自分の思う“正常”“普通”を周りと比べて、周りの“正常”“普通”に合わせたいと思っている。でも、それは母親に教えられてきたことと違うから、そこに葛藤がある中でも周りと歩幅を合わせようとする強さも優しさもある人にしたいなと思いました」。
また、母親役の霧島れいかとの対峙シーンについては「ここ最近で一番緊張した。自分が幼い頃からずっとお母さんに一方的に言われ続けていた関係が、形勢逆転じゃないですけど、対等になって、逆に母を言いくるめようとする勢いを必要とするお芝居だったので。私がいっぱい間違えちゃって撮り直しました」と苦笑いを浮かべた。
雨音はやがて夫と共に実験都市の楽園（エデン）に移住する。無機的で美しく、怖くもあるエデンの建築空間については、こう振り返る。
「子役の皆さんはずっとこのエデンの空間にいるんですが、撮影中にずっと無邪気に遊んでいるんです（笑）。真っ白な服で、女の子たちはみんな同じ髪型をしていて。撮影はやっぱりちょっと奇妙な感じがありました」。
◆家族は「笑いが絶えなくて、友達のような関係性で安心できる存在」
性欲や所有欲といった個人的な欲望や、家族という特定のつながりを排除した社会は、不健全でありつつも、ある種人間を苦しみから解放してくれる楽園に見えてくるから恐ろしい。もしこんな世界が現実にあったら？と尋ねると、こう即答した。
「私は生きづらいなと思いました。世界の“正しさ”が明確にあって、自分が間違っているかもしれないとずっと思い続けながら生きるのは辛かっただろうなと。私も常識や礼儀は合わせたいとは思いますけど、自分の好きなものややりたいことは自分の意思で決めたいです。それに、家族というものがなくなってしまうのは、私はちょっと想像ができない。家族はやっぱり大切です。自分の人生の中で一番大切にしたいものですから」。
そんな蒔田にとって家族は、「母も兄もすごく面白くて、いつも笑いが絶えなくて、友達のような関係性で安心できる存在」と言う。
また、「正しさ」「普通」が問われる本作だが、自身が“普通”について疑問を抱いたこともあったと明かす。
「私は子役出身なので、大人に『これが普通だよ』みたいなことを言われることが多く、昔は疑問に思ったこともありましたが、飲み込んでいましたね。ただ、自分が大人になってくると、現場での雰囲気や居方も変わってくるし、大人の気持ちも分かるようになってきました（笑）」。
一方で、長いキャリアを持つ彼女だからこそ感じる“普通”の変化もあると言う。
「たとえば『御上先生』の撮影では、年下の方とも同級生役で共演させていただいたのですが、私がその年齢の時よりもちゃんと自分の意見や気持ちを持っていて、それを表に出すんです。私もそうなりたいと思いましたし、刺激になりました」。
『御上先生』では面倒見が良く、悩んでいる同級生を放っておけない性分で、高いコミュニケーション能力を生かして御上と生徒たちの架け橋になる富永を演じた。
富永はSNS上で「人生何周目」という声があがるほど高い信頼感を得るキャラだったが、そこに説得力を与えていたのは、蒔田自身の長いキャリアと豊富な経験値、高い演技力だろう。しかし、本人は「学園ものは初めてで、あんな大人数の前でお芝居をすることも滅多にないことだったので、大変でした。年下が多い中、自分が役立てるかというプレッシャーもあって苦戦しました」と苦笑する。
◆難しい作品や難しい役柄に挑戦できるのは嬉しい
思えば、クールで落ち着いたイメージの一方、バラエティ番組に出演した際の明るい姿がSNSで話題になったこともあった。
実際、撮影中にスタッフがクレヨンしんちゃんの曲をかけると、笑顔でノリノリに踊りだす意外な一面も。
「カメラの前だとどうしても本来の自分より下のテンションになってしまうというか、集中モードになってしまうんです。そこはちょっと脱却したいなと思っているところなんですが」。
クレヨンしんちゃんは、作品が続きセリフを覚え続けなければならない中、息抜きとして見ているコンテンツだという。
「映画も毎年観に行ってますが、クレヨンしんちゃんって、意外と考えさせられる作品なんですよ。しんちゃんはふざけているように思われがちですが、すごく友達思いで、優しいんです」。
作品や役を選ぶ際の基準を尋ねると、こんな貪欲さを見せた。
「まずは自分がその役を演じている姿を想像します。しっくりきたら、ぜひやりたいと思うし、想像するのが難しかった場合でも、面白くなりそうと思えるならやりたいです！……結局、全部やりたくなっちゃうんですけどね（笑）。スケジュールの都合で受けられなかった作品も、『やりたかった！』『悔しい！』って思うことはよくあります」。
今後の展望については「もっと高校生をやりたいですね。まだあと2、3年はできるかな？ ピュアな高校生をやってみたいです」と笑う。
本作をはじめ、難役のオファーがますます増えそうだけど……と言うと、そこでも迷わず、即答した。
「嬉しいです。やっぱりお芝居するのが好きな人たちにとっては、難しい作品や難しい役柄に挑戦できるのは嬉しいと思いますよ。この役をと言っていただくのは、信頼していただいているということでしょうし、それにはちゃんと応えたいなと思いながらいつもお芝居しています。ただ、自分自身の素に近いお芝居もやってみたいですけどね（笑）」。
（取材・文：田幸和歌子 写真：米玉利朋子［G.P. FLAG inc］）
映画『消滅世界』は、11月28日全国公開。
