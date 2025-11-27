60代バツなしおひとりさまが明かす、30歳で「初めてのプロポーズ」を断った理由

2025年にデビュー40周年を迎えた漫画家・小説家の折原みとさん。20代の頃は中目黒に住み、昼夜を問わず忙しく仕事に打ち込んでいた。30代になってからは、ずっと憧れていた犬との暮らしを湘南でスタート。2024年1月に60歳を迎えてからは、インスタグラム「mito/60代バツなしおひとりさま」を開設したり、Voicyを始めたりと、とてもアクティブな生活を送っている。

忙しい日々を送りながらも、60代バツなしおひとりさまとして積極的に発信を続ける折原さんだが、過去にFRaU webで掲載した記事では、「なぜ結婚しないの？」というテーマに率直に答え、大きな反響を呼んだ。

そんな折原さん、実は30歳の頃にプロポーズされた経験がある。「60代バツなしおひとりさま」としてのリアルな日常を綴る連載『折原みとの「60代おひとりさまの本音」』第7回では、そのプロポーズの経緯や、折原さんにとっての「結婚」とは何かについてお伝えする。

なんのために結婚するの？

「結婚」て、なんだろう？

「結婚の条件」て、なんだろう？

なんのために、結婚するんだろう……？

と、ふと、考えることがある。

「60代バツなしおひとりさま」の私だが、20代の頃は、その当時の常識に疑問を持つこともなく、「結婚するのが当たり前」と思っていた。

30代は、「どうして結婚しないの？」と、周りから言われまくっていた頃。

そんな周囲の声が煩わしくて、「結婚しなきゃ！」という義務感に駆られていた。

40代の頃は、「妊娠、出産」のタイムリミットに直面して、「子どもが欲しいから結婚したい」と思っていたこともある。

50代になってからは、「まあ、いっか」と、自然体で生きることに。

そして、現在。

「人生いろいろ」とひらき直り、おひとりさまライフを楽しむ60代。

そんな私にも、過去には何度か、「あれが人生の分かれ道？」という場面があった。

今回は、懐かしい思い出を振り返りながら、私にとっての「恋愛、結婚観」を語ってみたい。

初めてのプロポーズ

初めてプロポーズされたのは、30代に入ったばかりの頃だった。

友人の紹介で知り合った銀行員。穏やかな性格の、真面目を絵に描いたような男性。

ご本人はお堅い職業なのに、私のような自由業にも理解があった。

仕事は安定、ご実家は経済的に恵まれ、ご両親もとてもいい方たち。

結婚しても、私が仕事を続けることには何の問題もないという。

願ってもないような好条件！

何度かデートを重ね、お互いの家に行き、ご両親とも食事をしたり。

そして、交際半年ほどでプロポーズ。

それまで、仕事優先の私に業を煮やして去っていく男性が多かった中で、ここまでたどり着いた人は初めてだった。

当然、心は揺れた。

こんなにも理想的な条件のお相手には、めったに出会えるものじゃない。

なんといっても、仕事に理解があるというのが一番だ。

しかも、いい人！

この人と結婚すれば、仕事をしながらも、幸せな結婚生活が送れるかもしれない。

このプロポーズに、「はい」とひとこと答えるだけで。

でも……。

そこで、ためらってしまったのは何故だったのか？

それは、私が相手の方に「恋」をしていなかったから。

「いい人」だとは思っていたけれど、ものすごく「好き」という気持ちがなかったのだ。

だから、はたと立ち止まってしまった。

「好き」じゃないのに、「条件」だけで結婚してしまっていいの？ ……と。

結局、迷った末に、プロポーズはお断りしてしまった。

おそらく、断られるとは想定していなかっただろうから、傷つけてしまったと思う。

その方との関係は、それで終わった。

「結婚」に必要なこと

そんな30歳の頃の私、「子どもっぽい」と笑われるだろうか？

「恋」と「結婚」は違う。というのは、よく聞く言葉だ。

「恋」は、落ちるもの。

ただ、「好き」で、ときめいて、一緒にいたいと思う気持ち。

でも、「結婚」は、それだけじゃできない。

生活のこと、経済的なこと、お互いの家族のこと。そんな現実的な要素が大きく関わってくる。

「条件」の良さで結婚を決めるというのは、決して間違ったことではないだろう。

昔はお見合い結婚が普通だったし、結婚相談所や、最近のマッチングアプリだって、同じようなものだ。

私の友人にも、結婚相談所で出会った人と、交際2カ月で結婚を決め、今は幸せな家庭を築いている人がいる。

「条件」優先で結婚し、一緒に暮らしていくうちに、愛情を育てていくこともありだと思う。

「結婚」に必要なのは、「タイミング」と「思いきり」ではないだろうか？

私は、たいていのことに関しては、人一倍チャレンジ精神が旺盛なタイプなのだが、「結婚」に対してだけは、意外にも慎重だったようだ。

「試しに、一度結婚してみればいいじゃない。だめなら離婚すればいいんだから」と言う友人もいたが、さすがに「試し」で結婚する気にはならなかった。

自分ひとりのことなら失敗もいとわないが、相手や、相手のご家族のことも考えたら、そうそう気軽にチャレンジはできない。

そんなわけで、30代から40代にかけては、何度か機会があったものの、結婚には至らなかった。

「100年の恋も冷める」言葉

その頃、私の中で「100年の恋も冷めるNGワード」というのがあった。

私の仕事は、「少女漫画家」で「小説家」だが、会社勤めをしている男性の中には、そういった仕事を軽んじる方もいる。

家にいて、漫画や小説を書いているのが、どうやらラクして遊んでいるように見えるらしい。

男性から言われてうんざりしたセリフ、ベスト3は、

「少女漫画って読んだことないけど、やたら目の大きいやつだよね」

「オレも小説書こうかな」

「オレをモデルにして書いたら面白いよ」

このセリフ、本当によく言われていたのだが、これを口にされた瞬間に、心の中で「終了」ボタンを押していた。

他人の仕事に対するリスペクトや、相手を理解しようとする姿勢がなさすぎる。

「相手の人格や仕事、生き方を尊重する」ということは、「恋愛」においても、「結婚」においても、何よりも大切なことではないだろうか？

容姿や学歴や収入なんかより、私はそれが、誰かと人生を共にするために、いちばん重要な「条件」だと思っている。

それだけに、逆に、自分がいちばん大切にしている部分を認めてもらえると、一気に恋に落ちたりもする。

シングルファーザーが教えてくれた「恋愛」の本質

そういえば、ひとつ心に残っている恋がある。

40代の頃、年下のシングルファーザーとお付き合いしたことがある。

彼は、奥さまをご病気で亡くし、2歳の息子さんをひとりで育てていた。

偶然なのだが、その少し前に、私はシングルファーザーが主人公の、『天国の郵便ポスト』（講談社）という小説を出版していた。

妻を亡くし、幼い子どもを抱えて生きている頼りない男性が、周囲の人たちに支えられながら、少しずつ前を向いていく物語だ。

シンパパの彼は、私と出会ってすぐに、いつの間にかその小説を読んでくれていた。

そして、こんな感想を伝えてくれたのだ。

「ジョギングが趣味だったけど、彼女が亡くなってからはずっと走ってなかった。でも、この本を読んだら、久しぶりに走りたくなった」

……と。

キュンとした。

作家である私にとっては、「恋愛」というシーンにおいても、こんなセリフが、完全にツボだった。

私を理解するためなのか、作品を読んでくれたこと。

そして、作品に込めたメッセージを受け取って、ピュアな感想を伝えてくれたこと。

それが嬉しくて、彼に惹かれた。

その人とは、お子さんも一緒にデートすることがあった。

当時、40代半ばを過ぎて、出産することは諦めていたが、遅まきながら「母」となる可能性も考えたりもした。

結局、いろいろあって、お別れすることにはなったが、慣れない育児に奮闘する彼を、「支えたい」という感情は、あたたかなものだった。

相手の幸せを願うことで、自分も幸せを感じる。

それが、「恋愛」の本質で、その延長線上に「結婚」があるのかもしれない。

数年前、「ゼクシィ」という結婚情報誌の、こんな広告コピーが話題になったことがある。

「結婚しなくても幸せになれるこの時代に、

私は、あなたと結婚したいのです」

なんと秀逸なコピーだろう。

そう。

今どき、「結婚」が全てではない。

結婚しなくても幸せに生きられるし、

そういう生き方を選択する自由もある。

婚姻率の低下が社会問題になっている昨今だが、「結婚」が、「義務」や「必然」ではなくなった分、その純度が高まっていくのは、素敵なことだと思っている。

