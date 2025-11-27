「プリキュア」シリーズ第23弾タイトルが『名探偵 プリキュア』に決定！
テレビアニメ「プリキュア」シリーズ第23弾のタイトルが、『名探偵 プリキュア』に決定した。
ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネットで毎週日曜8時30分より放送中の「プリキュア」シリーズ。
2004年『ふたりはプリキュア』
2005年『ふたりはプリキュア Max Heart』
2006年『ふたりはプリキュア Splash☆Star』
2007年『Yes！プリキュア5』
2008年『Yes！プリキュア5GoGo！』
2009年『フレッシュプリキュア！』
2010年『ハートキャッチプリキュア！』
2011年『スイートプリキュア♪』
2012年『スマイルプリキュア！』
2013年『ドキドキ！プリキュア』
2014年『ハピネスチャージプリキュア！』
2015年『Go！プリンセスプリキュア』
2016年『魔法つかいプリキュア！』
2017年『キラキラ☆プリキュアアラモード』
2018年『HUGっと！プリキュア』
2019年『スター☆トゥインクルプリキュア』
2020年『ヒーリングっど・プリキュア』
2021年『トロピカル〜ジュ！プリキュア』
2022年『デリシャスパーティ・プリキュア』
2023年『ひろがるスカイ！プリキュア』
2024年『わんだふるぷりきゅあ！』
そして、現在放送中の『キミとアイドルプリキュア♪』と、これまで本当に多くのプリキュアたちが活躍してきた。
このたび、「プリキュア」シリーズ第23弾のタイトルが決定した。タイトルは『名探偵プリキュア！』。果たしてどんなプリキュアが活躍するのか。詳細はあらためて発表される。
