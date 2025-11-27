門脇麦×作間龍斗『ながたんと青と -いちかの料理帖-2』、2026年2月20日放送・配信スタート 久間田琳加、白石隼也ら前作キャスト陣も再集結
門脇麦が主演し、作間龍斗（ACEes）が共演する連続ドラマW-30『ながたんと青と -いちかの料理帖-2』が、2026年2月20日よりWOWOWで放送・配信されることが決定した。あわせて特報映像が解禁され、前作に続いて久間田琳加、白石隼也、小野武彦らレギュラー陣の続投も発表された。
【写真】門脇麦×作間龍斗が続投『ながたんと青と2』場面写真
本作は、月刊漫画誌「Kiss」（講談社）にて連載中の磯谷友紀による同名漫画を実写化したドラマ。戦後間もない京都を舞台に、主人公の料理人・桑乃木いち日（くわのき・いちか）が、経営難に陥った実家の料亭「桑乃木」を存続させるため、大阪の老舗ホテル経営者の三男・山口周（やまぐち・あまね）と政略結婚することから始まるグルメラブストーリーだ。2023年に放送・配信された連続ドラマの続編となる。
前作では、望まぬ結婚で出会った2人が、いち日の“人の心に寄り添う料理”で「桑乃木」を立て直そうとする中で次第に心を通わせ、本物の夫婦となるまでが描かれた。その直後から始まる本作は、夫婦のもとに“新たな家族”がやってくるほか、山口家の次男で周の兄である栄（さかえ）の登場を機に、経営難から脱却し始めた「桑乃木」に再び試練が訪れる。結婚から1年、相変わらずもどかしい恋を育む２人に怒涛のように訪れる環境の変化を前に、夫婦の絆が試される。
このたび、前作でもレギュラーキャストとして物語を彩った久間田琳加、白石隼也、小野武彦、飯田基祐、床嶋佳子、中村蒼、戸田恵子の続投出演が決定した。
久間田演じる山口鈴音（やまぐち・すずね）は、周の幼馴染で、山口家の長男・縁（ゆかり）の妻。一人娘の小夜子の子育てに励むが、山口家から跡取りとして男の子を産むようにとのプレッシャーをかけられ、苦悩する。
白石演じる山口縁（やまぐち・ゆかり）は、周の兄であり鈴音の夫。虚勢を張ってはいるが、実は自分の能力に自信がなく、父の顔色を常に窺っている。山口家の優秀な次男・栄がアメリカから帰国した上に、鈴音との夫婦仲もうまくいかず、山口家の次期当主として窮地に立たされていく。
小野演じる藤原親氏（ふじわら・ちかうじ）は、茶道家であり、いち日が料亭・桑乃木を継ぐ前から店に通う常連客。いち日の料理に初めは懐疑的だったが、料理コンテストでいち日の料理を評価し、再び店を訪れることに。
飯田演じる山口茂（やまぐち・しげる）は、大阪の資産家・山口家の当主で周たち三兄弟の父。山口家の事業拡大のためなら、息子である周たちのことも駒として扱う。融資している桑乃木を絶えず監視しており、今作でも周たちの前に立ちはだかる。
床嶋演じる桑乃木愛子（くわのき・あいこ）は、優しくてちょっと天然ないち日の母。いち日たちと一つ屋根の下で暮らしており、いち日と周夫婦のもとに訪れる“新たな家族”のことも大きな愛で包みこむ。
中村演じる田嶋明丞（たじま・あきつぐ）は、いち日がホテルのレストランで働いていた時の同僚だった料理人で、いち日が尊敬し、頼りにする人物。新たな挑戦をすることになる桑乃木、そしていち日を、仕事面でも精神的な面でも支えていく。
戸田演じる丸川町子（まるかわ・まちこ）は、いち日の伯母。相変わらずおせっかいで台風のような勢いで桑乃木家の面々を振り回す町子は、今作ではいち日と周夫婦の関係を変化させるきっかけとなる、ある“プレゼント”をもたらす。
また、おなじみのキャスト陣を中心に前作キャストが集結する特報映像が初解禁された。望まぬ政略結婚から1年。料亭・桑乃木を立て直す中で絆を育んだいち日と周の、相変わらず初々しくもどかしい距離感が映し出されている。そして、そんな2人に新たな試練と波乱の予感も…？ ぜひご覧いただき、本作の放送・配信を楽しみにしていただきたい。
本作の物語を大きくかき乱すキーパーソン、周の兄・栄を演じるキャストを含め、新キャスト陣も近日解禁予定だ。
連続ドラマW‐30『ながたんと青と ‐いちかの料理帖‐2』は、WOWOWにて2026年2月20日より放送・配信。
※久間田琳加、白石隼也らキャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■山口鈴音役・久間田琳加
続編を聞いた時は、あの優しい世界観にまた入り込むことができるんだと、心が躍りました。撮影をした際、3年前の記憶が一気に戻ってくるような、目の前に大切な桑乃木がそのままそこにあり感動しました。シーズン2では、鈴音がずっと抱えていた悩みが明らかになり、縁さんとの関係性もまた新しい形となります。素敵な世界観のながたんと青と、ぜひシーズン2もご覧ください。
■山口縁役・白石隼也
愛してやまない「ながたん」チームの再結集、とてもうれしかったです。今回も作品同様、門脇さんと作間くんのお宅に遊びに行くような感覚で撮影しておりました。温かく心地よい空間でありながらも、然るべき緊張感は保たれ、刺激的で楽しい毎日でした。シーズン2では、山口家の三兄弟それぞれの家族が描かれます。ひと筋縄ではいかない事情を抱えた登場人物たちですが、おいしいご飯とたっぷりの愛情でひらりと乗り越えていく彼らの人生をお楽しみください。
■藤原親氏役・小野武彦
お話をいただいた時は、視聴者の皆様に愛された故に パート2に繋がったと私までうれしくなりました。周やいち日、そして桑乃木の成長ぶりを番組の成長と併せてお楽しみ下さい。
■山口茂役・飯田基祐
3年ぶりの『ながたんと青と』の現場！ 「お久しぶりです！」と挨拶を交わす、監督、スタッフ、キャストの皆さんが本当にうれしそうで、3年前、この作品に携われて本当によかった！と、心から思いました。これも原作コミック『ながたんと青と』がたくさんのファンの方々に支えられて、ずっと続いているからですね。感謝の気持ちでいっぱいです。
シーズン2では、周の実家、山口家の兄弟の軋轢、親子の衝突など、シーズン1に続き、さらに具体的に描かれていて見応えたっぷりだと思います。そしてなんといっても、いち日が作るお料理のシーン！ 私自身、お腹をぐぅぐぅ鳴らしながら、楽しみたいと思っています。
またすぐにでもシーズン3を始めたい気分です！ が、まずはこのシーズン2をお楽しみいただけたらと思っております。
■桑乃木愛子役・床嶋佳子
『ながたんと青と』の続編が決まったと聞いた時は、またあの家族と再び会えると大変うれしく思いました！ 私が演じているいち日の母親役は芯は強いがおっとりとしたお母さんで大好きな役柄です。撮影初日は3年振りの再会で、すんなり家族になれるかな〜と少し心配していましたが、不思議なものですね。あっという間にそこには料亭「桑乃木」の家族が存在していました。
私は勝手にシーズン1のテーマは「出会い」、シーズン2は「絆」がテーマだと思っています。桑乃木家にやってくる“新たな家族”が、物語に新しい風を吹き込みます。そして何と言っても、このドラマの大事な肝である大原千鶴先生が毎回心を込めて実際に作ってくださっているお料理の数々。料理を中心とした普遍的な温かな家族がテーマのドラマ。どうぞお楽しみくださいね。よろしくお願いいたします。
■田嶋明丞役・中村蒼
今回も松本監督、市岡監督が作り出す素敵な世界に入る事ができてとてもうれしく思います。お馴染みのキャストとスタッフ、そして素敵な料理に囲まれながら進む撮影はとても心地良かったです。シーズン2では僕の演じた田嶋は新たなスタートを切って歩き出します。前作に引き続きもどかしい恋模様を繰り広げるいち日と周と共に彼の新たなステージへ挑戦する姿も是非応援していただければうれしいです。
■丸川町子役・戸田恵子
大好きな作品なので、シーズン2はとてもうれしかったです。3年も経ったなんて微塵も感じなかったほど、すんなりでした。みんなあれからずーっと「桑乃木」に居たかのようでした。わたくし町子も相変わらずハッチャケております。皆さんに観ていただける日が待ち遠しいです。
