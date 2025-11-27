『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』新映像＆日本版ポスター解禁 家族を失ったサリー家が団結し“炎の決戦”へ立ち向かう
ジェームズ・キャメロン監督の「アバター」シリーズ第3弾となる映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』より、家族を失ったサリー家が団結し“炎の決戦”へ立ち向かう新映像と日本版ポスターが解禁された。
【動画】スペクタクル満載の『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』新映像
神秘の星パンドラを愛する先住民のナヴィと、侵略を狙う人類の戦いを描いてきた「アバター」シリーズ。その第3弾となる本作では、パンドラを憎むアッシュ族のヴァランが人類と手を組んで襲来し、“炎の決戦”が始まる。
このたび、主人公ジェイク・サリーとその一家や仲間たちが一致団結し、“炎の決戦”へと立ち向かうアクションをはじめ、新たなシーンが詰め込まれたスペクタクル満載の新映像が解禁された。あわせて、“炎の決戦”の開幕を予感させる日本版ポスタービジュアルと、世界的アーティストのマイリー・サイラスが手掛けたエンドソング「Dream As One（ドリーム・アズ・ワン）」のミュージッククリップも同時解禁された。
パンドラへ“アバター”として潜入した元海兵隊員のジェイク・サリー（サム・ワーシントン）は、ナヴィのネイティリ（ゾーイ・サルダナ）と恋に落ち、人類と戦う決意をする。2作目『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』では家族を築いたジェイクたちが海へと戦いの場を移し、愛する者のために人類と対峙。侵略を退けることに成功するが、家族の命を奪われるという大きすぎる犠牲を伴った。
そして最新作となる本作では、同じナヴィでありながらパンドラを憎むアッシュ族のヴァラン（ウーナ・チャップリン）が人類と手を組み、襲来する。解禁された映像では、“炎を操る力”を携えたヴァランと圧倒的な軍事力を備えた人類がパンドラを破壊し、サリー家を容赦なく襲う姿が次々と映し出されていく。
ジェイクの妻であり、最愛の子どもたちのために戦いに赴くネイティリは「私たちが戻らなかったら、逃げなさい。命がけで」と語り、直面する脅威の危険さを伝える。しかし、ロアクやキリといったサリー家の子どもたちは逃げ惑いながらも、それぞれが持てる力と勇気を発揮して戦いに臨んでいく。兄であるロアクが末っ子のトゥクに向けて「俺たちは諦めない」と力強く勇気づける場面も印象的だ。
一家の長であるジェイクや、母であり戦士のネイティリに守られるだけの存在ではなく、子どもたち同士でも力を合わせ立ち向かう姿には、新世代の成長も垣間見える。サリー家と仲間たちは団結し、ヴァランと人類を退けることができるのか。海や森など、観客の目を奪い圧倒するパンドラの雄大な自然を舞台に繰り広げられる、熾烈な戦いが幕を開ける。
また、本作のエンドソングを務めるのは、全世界トータル・セールス2000万枚以上を誇り、2024年のグラミー賞で2部門を受賞した記録を持つ、世界的ポップアイコンのマイリー・サイラス。マーク・ロンソン、アンドリュー・ワイアットらとともに共同制作したエンドソング「Dream As One」は、早くも第16回ハリウッド・ミュージック・イン・メディア・アワードにノミネートされている。
この楽曲について、マイリーは自身のSNSで、「私自身も火災の被害を受け、灰の中から再建する経験をしました。このプロジェクトに参加できたことは私にとって深い意味を持っています。映画が描く団結、癒し、そして愛というテーマは、私の魂の奥深くに響き渡りました。アバター・ファミリーが作り上げた、この壮大な世界の小さな一片になれたことは夢のようです」と綴っている。
圧倒的な歌唱力と存在感で飛躍し続ける彼女の美しい歌声が響き渡るミュージッククリップは、サリー家に襲いかかる炎の脅威と、彼らが胸に秘める愛の力を感じさせる。“炎の決戦”の先に待つのは悲しみの灰か、それとも希望の光か。
家族の命を奪われた悲しみを乗り越え立ち上がるジェイクたちを中心に巻き起こる、シリーズ史上最大のエモーショナルな物語と、壮大なスケールの戦いが描かれる本作。映画館での最高の映像体験を常に追求し実現しながら、普遍的なテーマの先にあるオリジナリティあふれる物語で人々を魅了し、全世界に届け続けるキャメロン監督が創造する世界、そして紡がれるドラマを、ぜひ見届けてほしい。
映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』は、12月19日より日米同時公開。
