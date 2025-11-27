UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第5節 アトレチコ・マドリードとインテル・ミラノの試合が、11月27日05:00にエスタディオ・メトロポリターノにて行われた。

アトレチコ・マドリードはアレックス・バエナ（MF）、フリアン・アルバレス（FW）、コナー・ギャラガー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するインテル・ミラノはアンジュ・ボニー（FW）、ラウタロ・マルティネス（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の9分に試合が動く。アトレチコ・マドリードのフリアン・アルバレス（FW）がゴールを決めてアトレチコ・マドリードが先制。

ここで前半が終了。1-0とアトレチコ・マドリードがリードしてハーフタイムを迎えた。

54分インテル・ミラノが同点に追いつく。アンジュ・ボニー（FW）のアシストからピオトル・ジエリンスキ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

58分、アトレチコ・マドリードは同時に2人を交代。ナウエル・モリナ（DF）、コナー・ギャラガー（MF）に代わりニコラス・ゴンサレス（FW）、コケ（MF）がピッチに入る。

59分、アトレチコ・マドリードが選手交代を行う。ジョニー・カルドーゾ（MF）からマルク・プビル（DF）に交代した。

65分、インテル・ミラノは同時に2人を交代。ピオトル・ジエリンスキ（MF）、アンジュ・ボニー（FW）に代わりペタル・スチッチ（MF）、マルクス・テュラム（FW）がピッチに入る。

68分、アトレチコ・マドリードは同時に2人を交代。アレックス・バエナ（MF）、マッテオ・ルッジェーリ（DF）に代わりアントワヌ・グリーズマン（MF）、アレクサンデル・セルロート（FW）がピッチに入る。

72分、インテル・ミラノは同時に2人を交代。ハカン・チャルハノール（MF）、ラウタロ・マルティネス（FW）に代わりダビデ・フラッテージ（MF）、フランチェスコ・エスポジト（FW）がピッチに入る。

80分、インテル・ミラノが選手交代を行う。フェデリコ・ディマルコ（DF）からルイス・エンリケ（FW）に交代した。

後半終了間際の90+3分アトレチコ・マドリードが逆転。アントワヌ・グリーズマン（MF）のアシストからホセ・ヒメネス（DF）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

以降は試合は動かず、アトレチコ・マドリードが2-1で勝利した。

なお、インテル・ミラノは44分にフェデリコ・ディマルコ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-27 07:30:27 更新