『誰カブキ』の#4が放送。加藤諒が人気女性アーティストの追っかけをしていたことを告白し、さらば青春の光らが「ええ！？」と驚愕するヒトコマがあった。

【映像】加藤諒が追っかけをしていた人気女性アーティスト

『誰カブキ』は、全身歌舞伎の衣装をまとったゲストが、スタジオに向かって激走。その正体を当てるというクイズ番組。ゲストがバレずに街中を走りきれば賞金を獲得。誰かを当てることができたら、視聴者が賞金を獲得できるという笑いとドキドキが止まらない新感覚のエンタメ番組。MCはさらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）、進行役に瀧山あかねアナウンサー、スタジオゲストにはDJ KOOと福留光帆が出演した。

舞台となる六本木の様子を見てみると、長くてフワフワの白いかつらを装着し、赤を基調とした派手な衣装を身にまとった誰カブキが足首をくるくると回しながら、スタートを待っていた。

誰カブキが激走を開始すると、瀧山アナから質問が投げかけられた。なんと、誰カブキは、芸歴25年で出演作品が100本以上ある人気俳優だということが発覚した。

また誰カブキは、きゃりーぱみゅぱみゅと親交があり、毎年一緒に『M-1グランプリ』（テレビ朝日系）を見ながらクリスマスパーティーをするほどの仲良だという。

スタジオに到着した誰カブキは、俳優の加藤諒だと判明。きゃりーぱみゅぱみゅとの関係を尋ねられると、「昨日もきゃりーちゃんとちゃんこ鍋食べました〜」と明かした。

きゃりーぱみゅぱみゅと仲良くなったきっかけについて聞かれると、「元々、きゃりーちゃんの追っかけをしていたんですよ」という加藤。これにはスタジオメンバーは声をそろえて「ええ！」と驚きの声をあげた。「共通のお友達が遊ぼうって誘ってくれて、行った先にきゃりーちゃんがいたんです」とのことで、共通の友達を介して出会い、超仲良しになったそうだ。

加藤の夢は「きゃりーぱみゅぱみゅのバックダンサーになること」だったそうだが、最近その夢が実現したという。きゃりーぱみゅぱみゅの後ろで踊る加藤のVTRが流れ、スタジオメンバーはビックリ。現在は、きゃりーぱみゅぱみゅの夫で俳優の葉山奨之の実家で過ごすほど深い関係なのだという。