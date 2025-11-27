東京タワーに明治神宮＆グルメも 『ストレンジャー・シングス』ノア・シュナップ、来日思い出フォト投稿
『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』VOL1（第1話〜第4話）の配信スタートを前に、来日を果たしたウィル役のノア・シュナップが、インスタグラムを更新し、来日の想い出フォトを大放出した。
【写真】ノア・シュナップ、抹茶にお寿司＆東京タワーも 来日思い出フォト投稿
日本時間11月24日の投稿で、ノアは「4日間で寿司と抹茶を食せるか試してみたよ」と綴り、1枚目には飲み屋街でポーズを取る写真を公開。続けて、夕暮れの東京タワーや来日セレブに人気の明治神宮の奉献酒樽、カウンター席から捉えた寿司職人の様子、澄み切った青空を背景にした増上寺の大殿、抹茶ラテなど、東京で目にしたものをシェア。
さらに、天王洲アイルのふれあい橋で、マイク役のフィン・ヴォルフハルト、ダスティン役のゲイテン・マタラッツォ、ルーカス役のケイレブ・マクラフリンと一緒に撮影した記念写真や、「『ストレンジャー・シングス 5』ファンフェスタ〜One Last Adventure〜」でファンと交流する様子、そして信号待ちにケイレブとハグをする写真を投稿した。
ファンからは、「すごくキュート」「寿司と抹茶は私のお気に入り!!」「大好き。ラストシーズンだなんてまだ心の準備が出来てない。ウィルにふさわしいファイナルとなりますように」などとコメントが寄せられている。
ケイレブもまた日本語で「日本が大好き」とキャプションを付け、キャスト4人に加え、本シリーズの企画・脚本・監督を務めるダファー兄弟とともに、飲食店街で撮影した雰囲気ある写真を公開。「来日してくれてありがとう」「最高ー!!」などと、日本のファンからコメントが書き込まれている。
『ストレンジャー・シングス』は、映画やゲームが大好きなちょっと冴えない仲良し4人組マイク、ウィル、ダスティン、ルーカスが暮らす小さな街ホーキンスを舞台にしたシリーズ。2016年からスタートし、ついに最終章を迎えるシーズン5では、ホーキンスの仲間たちがシリーズ最大の脅威ヴェクナを倒すために再び団結する――。
Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』は、VOL 1（第1〜4話）が11月27日10時、VOL 2（第5〜7話）が12月26日10時、フィナーレ（第8話）が2026年1月1日10時より世界独占配信。
【写真】ノア・シュナップ、抹茶にお寿司＆東京タワーも 来日思い出フォト投稿
日本時間11月24日の投稿で、ノアは「4日間で寿司と抹茶を食せるか試してみたよ」と綴り、1枚目には飲み屋街でポーズを取る写真を公開。続けて、夕暮れの東京タワーや来日セレブに人気の明治神宮の奉献酒樽、カウンター席から捉えた寿司職人の様子、澄み切った青空を背景にした増上寺の大殿、抹茶ラテなど、東京で目にしたものをシェア。
ファンからは、「すごくキュート」「寿司と抹茶は私のお気に入り!!」「大好き。ラストシーズンだなんてまだ心の準備が出来てない。ウィルにふさわしいファイナルとなりますように」などとコメントが寄せられている。
ケイレブもまた日本語で「日本が大好き」とキャプションを付け、キャスト4人に加え、本シリーズの企画・脚本・監督を務めるダファー兄弟とともに、飲食店街で撮影した雰囲気ある写真を公開。「来日してくれてありがとう」「最高ー!!」などと、日本のファンからコメントが書き込まれている。
『ストレンジャー・シングス』は、映画やゲームが大好きなちょっと冴えない仲良し4人組マイク、ウィル、ダスティン、ルーカスが暮らす小さな街ホーキンスを舞台にしたシリーズ。2016年からスタートし、ついに最終章を迎えるシーズン5では、ホーキンスの仲間たちがシリーズ最大の脅威ヴェクナを倒すために再び団結する――。
Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』は、VOL 1（第1〜4話）が11月27日10時、VOL 2（第5〜7話）が12月26日10時、フィナーレ（第8話）が2026年1月1日10時より世界独占配信。