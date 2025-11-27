　27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比440円高の5万120円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

53445.05円　　ボリンジャーバンド3σ
52380.57円　　ボリンジャーバンド2σ
51316.08円　　ボリンジャーバンド1σ
50365.00円　　一目均衡表・基準線
50251.60円　　25日移動平均
50120.00円　　27日夜間取引終値
49650.00円　　一目均衡表・転換線
49559.07円　　26日日経平均株価現物終値
49420.00円　　5日移動平均
49187.12円　　ボリンジャーバンド-1σ
48122.63円　　ボリンジャーバンド2σ
47217.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
47058.15円　　ボリンジャーバンド3σ
46500.80円　　75日移動平均
45155.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41082.30円　　200日移動平均


