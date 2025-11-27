日経225先物テクニカルポイント（27日夜間取引終了時点）
27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比440円高の5万120円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
53445.05円 ボリンジャーバンド3σ
52380.57円 ボリンジャーバンド2σ
51316.08円 ボリンジャーバンド1σ
50365.00円 一目均衡表・基準線
50251.60円 25日移動平均
50120.00円 27日夜間取引終値
49650.00円 一目均衡表・転換線
49559.07円 26日日経平均株価現物終値
49420.00円 5日移動平均
49187.12円 ボリンジャーバンド-1σ
48122.63円 ボリンジャーバンド2σ
47217.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
47058.15円 ボリンジャーバンド3σ
46500.80円 75日移動平均
45155.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41082.30円 200日移動平均
株探ニュース
