　27日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比16.5ポイント高の3383.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3432.50ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3392.05ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3383.50ポイント　　27日夜間取引終値
3355.50ポイント　　26日TOPIX現物終値
3351.61ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3330.80ポイント　　5日移動平均
3311.16ポイント　　25日移動平均
3310.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3297.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3270.71ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3230.27ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3189.86ポイント　　75日移動平均
3189.82ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3168.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3099.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2909.06ポイント　　200日移動平均


