グロース先物テクニカルポイント（27日夜間取引終了時点）
27日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の684ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
766.31ポイント ボリンジャーバンド3σ
748.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
746.18ポイント ボリンジャーバンド2σ
744.07ポイント 75日移動平均
727.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
726.05ポイント ボリンジャーバンド1σ
715.84ポイント 200日移動平均
705.92ポイント 25日移動平均
700.50ポイント 一目均衡表・基準線
689.50ポイント 一目均衡表・転換線
685.79ポイント ボリンジャーバンド-1σ
684.67ポイント 26日東証グロース市場250指数現物終値
684.00ポイント 27日夜間取引終値
679.40ポイント 5日移動平均
665.66ポイント ボリンジャーバンド2σ
645.53ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
766.31ポイント ボリンジャーバンド3σ
748.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
746.18ポイント ボリンジャーバンド2σ
744.07ポイント 75日移動平均
727.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
726.05ポイント ボリンジャーバンド1σ
715.84ポイント 200日移動平均
705.92ポイント 25日移動平均
700.50ポイント 一目均衡表・基準線
689.50ポイント 一目均衡表・転換線
685.79ポイント ボリンジャーバンド-1σ
684.67ポイント 26日東証グロース市場250指数現物終値
684.00ポイント 27日夜間取引終値
679.40ポイント 5日移動平均
665.66ポイント ボリンジャーバンド2σ
645.53ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース