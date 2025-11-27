　27日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の684ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

766.31ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
748.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
746.18ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
744.07ポイント　　75日移動平均
727.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
726.05ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
715.84ポイント　　200日移動平均
705.92ポイント　　25日移動平均
700.50ポイント　　一目均衡表・基準線
689.50ポイント　　一目均衡表・転換線
685.79ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
684.67ポイント　　26日東証グロース市場250指数現物終値
684.00ポイント　　27日夜間取引終値
679.40ポイント　　5日移動平均
665.66ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
645.53ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース