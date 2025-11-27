１９６８〜７５年にロッテ、阪神で通算２０５本塁打を放ったジョージ・アルトマン氏が９２歳で亡くなったと２５日（日本時間２６日）、ＭＬＢ公式サイトが報じた。メジャーでもカブスなどで通算１０１本塁打を放っていた。

現役時代、身長１９７センチのアルトマン氏は、１９５９年にカブスで外野手としてメジャーデビュー。右投げ左打ちの強打者として１年目から１３５試合に出場すると、３年目の６１年には自己最多の２７本塁打。翌６２年には打率３割１分８厘をマークし、２年連続でメジャーのオールスターにも選出。１９６１年には本塁打も放っている。

日本でも来日１年目の１９６８年にいきなり打点王獲得するなどロッテの主砲として活躍し１９７０年、７４年の優勝に貢献した。

１９７０年の日本シリーズではシリーズ５連覇中の巨人に徹底マークされた。第１戦、巨人の先発マウンドには日本シリーズ最多の１１勝を挙げることになる堀内恒夫だったが、川上哲治監督は４番アルトマンの後を打つ５番、前年新人王となった右打ちの有藤通世が堀内の直球、カーブにあっていないと見てアルトマンを１回２死二塁でいきなり敬遠すると、４回無走者で四球。５回２死二、三塁、７回２死二塁でも敬遠。王貞治でもなかった日本シリーズ新記録となる１試合３敬遠含む４四球となった。

この試合は黒江透修の本塁打で巨人が１―０でサヨナラ勝ちしてシリーズ６連覇を飾ることになるが、この敬遠策でアルトマン自身も打ち急ぐようになってか調子を崩し結局１５打数３安打１打点に終わった。

アルトマンはまた、この年のオールスター第３戦では慣れない右翼を守った際に鈍足で知られる阪神・遠井吾郎の打球を追って転倒。ランニング本塁打を献上。巨人戦くらいしかテレビ中継がなかった時代、忘れられないシーンでもあった。

昭和４０年代の日本プロ野球を沸かせた戦士がまた一人逝った。ご冥福をお祈りします。（蛭間 豊章）