¡ÖÍò¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤¬ÀäË¾Åª¡×¡Ä¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÇÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤ë¡ÖÂçÌîÃÒ¤ÎÂÎÄ´ÌäÂê¡×
Íò¥µ¥¤¥É¤ÎÈ¿±þ¤¬°¤¤¡Ä¡Ä
¡ÖÂç»³ÌÄÆ°¤·¤ÆÁÍ°ìÉ¤¡×¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¤³¤È¤«¡£11·îÃæ½Ü¡¢¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î½Ð¾ì²Î¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¸«¤¿¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢»×¤ï¤ºÅ·¤ò¶Ä¤¤¤À¤Ï¤º¤À¡£»Ê²ñ¤Ë¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¤òÈ´Å§¡£ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼ÂÎÏÇÉ¡×¤È¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¤ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢´Î¿´¤Î½Ð±é¼Ô¤È¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤º¼ó¤ò·¹¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Åö½é¤«¤éÌ¾Á°¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¾ÅÄÀ»»Ò¤äÃæ¿¹ÌÀºÚ¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÌÜ¶Ì²Î¼ê¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£½Ð¾ì¼Ô¤Ï¡¢¥È¥ê¤òÌ³¤á¤Æµ×¤·¤¤Ê¡»³²í¼£¤äMISIA¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢ºäËÜÅßÈþ¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î´é¤Ö¤ì¡×¤¬ÊÂ¤Ö¤Ð¤«¤ê¡£¼ã¼Ô¸þ¤±¤Ë¤ÏBE:FIRST¤ä´öÅÄ¤ê¤é¡¢¤½¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÀª¤«¤éKing & Prince¤ÈNumber_i¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤â¤Î¤ÎÁ´ÂÎÅª¤Ë¾®Î³´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤ÎÉÛ¿Ø¤ÇËÜÅö¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¤Ê¤é¤ÐÀäÂÐ¤Ë»ëÄ°Î¨¤Ï¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¹¹¿·¤Ç¤¹¤Í¡×
¤È¤¢¤ëÌ±Êü¶É´´Éô¤Ï¤½¤¦ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÈ¯É½¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢NHK¤¬»Å³Ý¤±¤¿¡Ö¤¢¤ë¥È¥ê¥Ã¥¯¡×¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÇòÁÈ¤Î½Ð¾ì¼Ô¿ô¤ò¿ô¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¹ÈÁÈ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡Ø3ÏÈ¡Ù¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹ ¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢NHK¤¬±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¸å½Ð¤·¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¡ÙÏÈ¤Ç¤¹¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¼Ô¤òÈ¯É½¤·»ëÄ°Î¨³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½ÐÌ±Êü´´Éô¡Ë
¤½¤Î¶õÇò¤Î3ÏÈ¤ò°ìÂÎ¡¢Ã¯¤ÎÌ¾Á°¤ÇËä¤á¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤ËÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿RADWIMPS¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤À¤È¤¤¤¦¡£¤â¤Ã¤È¤â¸½ºß¡¢NHK¤¬¶É¤òµó¤²¤Æ»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¸ýÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿¿¤ÎËÜÌ¿¡×¤¬ÊÌ¤Ë¤¤¤ë¡£Íè½Õ¤Ç³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¡ÖÍò¡×¤À ¡£
¡ÖÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤òµÇ°¤·¤ÆºæÀµ¾Ï¤äÉ¹Àî¤¤è¤·¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÄãÌÂ¤¹¤ë»ëÄ°Î¨¤òV»ú²óÉü¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢Íò¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é°Ê³°¤ËÆÃ¸úÌô¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÃÇ¤é¤ì¤¿¤¬NHK¾åÁØÉô¤Ï¡¢King & Prince¤Ê¤É¤Î½Ð±é¸ò¾Ä¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¼ÂÀÓ¤«¤é¡Ø¥¤¥±¤ë¡Ù¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¤È¤³¤í¤¬¡¢NHK¤«¤éÇ®Îõ¥ª¥Õ¥¡¡¼¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÍò¥µ¥¤¥É¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¹¤³¤Ö¤ëÆß¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¡¢½Ð±é¤Î²ÄÇ½À¤Ï¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥é¥¹¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î³µÍ×¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¤¤¤Þ¤À¾ÜºÙ¤Ï·è¤Þ¤é¤º¤¸¤Þ¤¤¡£±éÌÜ¤â±é½Ð¤â0¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¥ê¡¼¥À¡¼¡¦ÂçÌîÃÒ¤ÎÂÎÄ´ÌÌ¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íò¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¥é¥¹¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬ËÜÌ¿¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¾ÜºÙ¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Íò¤ä¥á¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥¹¥¿¥¨¥ó¼Ò¤¬¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÊóÆ»¶Évs.¹ÈÇò¥Á¡¼¥à¤Î¡Ö¶ÉÆâÀïÁè¡×
¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼NHK¤Ï¡¢¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤º¡ÖÍò¡×¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÈÖÁÈ¤Î¥á¥ó¥Ä¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÂ¸Ë´¤ò¤«¤±¤¿»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ ¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤¬NHK¤¬¾Íè¤Î¥¥é¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¿·¥¢¥×¥ê¡ÖNHK ONE¡×¤Î»ÏÆ°¤À¡£
¡Ö·Ð±Ä´´Éô¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤òÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¹ÈÇò¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡ØNHK¥×¥é¥¹¡Ù¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤¬¤¤¤Þ°ì¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¡¢NHK¼õ¿®ÎÁ¤¬¥Þ¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¥ë¤â¤¢¤ë¡£¹ÈÇò¤Ç¹â»ëÄ°Î¨¤ò¼è¤ê¡¢¡Ø¸«Æ¨¤·¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ù¤ÈÍ¶Æ³¤¹¤ëÎ®¤ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºîÈñ¤ÏÄÌ¾ï¤Î1.5ÇÜ¡¢·×4²¯±ß¶á¤¯¤¬¤«¤«¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤â¤½¤â¡¢¤â¤·¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿Íò¤¬½Ð¾ì¤»¤º¡¢»ëÄ°Î¨¤¬30¡ó¤ò³ä¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£ ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¨»´¤Ê¡Ö¶ÉÆâÀïÁè¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶ÉÆâ¤Ç¹ÈÇòÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤òÌÜ¤ÎÅ¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÊóÆ»¶É¤Ç¤¹¡£¡Ø¹ÈÇò¤ÎÍ½»»¤¬¤¢¤ì¤Ð¼Á¤Î¹â¤¤ÊóÆ»ÆÃÈÖ¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¡Ù¤È¡¢¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÏÈ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·º£²ó¥³¥±¤ì¤Ð¡¢ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤É¤³¤í¤«¡¢¹ÈÇòÂÇ¤ÁÀÚ¤êÏÀ¤¬°ìµ¤¤ËÊ®½Ð¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¤Î»þÂå¤ËÃË½÷¤ÇÀï¤¦·Á¼°¤â¡Ø»þÂåÃÙ¤ì¡Ù¤À¤È¸À¤Ã¤¿À¼¤â¶ÉÆâ¤«¤éÅÁ¤¨Ï³¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»ö¾ðÄÌ¡Ë
ºòÇ¯¤ÎÂè1Éô»ëÄ°Î¨¤Ï29.0¡ó¤È²áµîºÇÄã¤òµÏ¿¤·¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥¹¥È¹¹¿·¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹ñÌ±ÅªÈÖÁÈ¤Î´ÇÈÄ¤Ï¤¤¤è¤¤¤èÃÏ¤ËÍî¤Á¤ë¡£Âç³¢Æü¤ÎÌë¡¢NHK¥Û¡¼¥ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë²Ì¤¿¤·¤ÆÍò5¿Í¤Î»Ñ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÎÌ¿±¿¤ÏÍò¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤Î¡ÖºÙÌÚ¿ô»Ò²½¡×¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡Ä¥É¥é¥Þ²½¤ÇÓñ¤«¤ì¤ë¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤ÉñÂæÎ¢¡×
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤Î¡ÖºÙÌÚ¿ô»Ò²½¡×¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡Ä¥É¥é¥Þ²½¤ÇÓñ¤«¤ì¤ë¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤ÉñÂæÎ¢¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
²£ÉÍ,
¶âÂ°²Ã¹©,
ÀÅ²¬,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥Í¥¸,
¥À¥¤¥¹,
Ê©ÃÅ,
³¤,
Áòµ·