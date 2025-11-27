ベッツの隣にいたのは

米大リーグ・ドジャースは2年連続でワールドシリーズ制覇。選手は束の間のオフを過ごしている。ムーキー・ベッツ内野手は25日（日本時間26日）、地元ロサンゼルスでスポーツ観戦をしていたが、隣にいた人物にドジャースファンが注目していた。

クリプトドットコム・アリーナで行われたレイカーズ―クリッパーズ戦。ベッツは客席でキャップをかぶって観戦していた。

ドジャースファンが注目したのはベッツだけではない。隣にいたのは、タイガースのジャック・フラハティ投手だった。メジャー通算63勝。24年途中にドジャースに加入。先発の一角として、ワールドシリーズ制覇のメンバーになった。今季はタイガースに復帰し、来季も残留が決まっている。

X上の米ファンは「冗談でしょ？ 私が大好きなファミリー」「ジャックだ」「ムーキーが、『LAに残れって言ったのに俺の言うこと聞かなかったな』と言っているみたいだ」「お願い。フラハティを連れ戻して」「ムーキー、早く連れ戻すための契約を彼に勧めないと！」「帰ってきて」「なんだって?!?」「ちょっと待って」などと反応していた。



（THE ANSWER編集部）