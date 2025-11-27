元テレ朝北京支局長が日中対立を解説：これが日米中の「いまの地政学」

「元日本人」と言った李登輝総統

「シバさん。私は22歳まで日本人だったんです」

1994年に台湾の李登輝総統（当時）が作家の司馬遼太郎に会った時に述べた言葉だ。流暢な日本語で台湾統治時代の日本への親しみを訴えた。私も取材で1980年代初め、東京タワー観光に来た年配の台湾人ツアー客らから似たような言葉を聞いた。「東京に来て祖国がこんなに発展したのを見て誇りに思います」

1945年8月15日にポツダム宣言を受諾するまで、台湾は日本が領有し住民の台湾人は多民族国家・日本の一員だった。ほかの植民地とは異なり、日本は台湾では好印象を持たれた。そこの王朝を倒すこともなく、日本は台湾の近代化に貢献した。

戦後は日本と戦争をしていた中華民国が、内戦に敗れて台湾にやってきた。日本は中華民国と国交を持ったが、1972年に断交して、中華人民共和国との国交に切り替えた。中華民国と中華人民共和国は双方とも、自分たちこそ正統な中国だと主張していた。

1980年代まで台湾に行くと、町中に「反攻大陸」と書かれた大きな看板が見かけられた。大陸に攻め込んで共産党政権を打倒しようと訴えていたのだ。現在も台北は「臨時首都」だ。「首都」は南京にある。いずれ帰るのだからと地下鉄の発展も遅れた。

台湾で独立を主張することが許され始めたのは、その後、民主化が進んでからだ。中華民国の憲法には、今も大陸と台湾の双方が領土だと規定され、独立へのハードルは高い。日本は、日本に思いを寄せる台湾人を無責任な形で放棄したといえる。台湾の将来に対して日本には責任がないわけではない。

しかしそれは、日本と台湾の理屈であり、公明正大には表明できない。中国から見れば極めて警戒すべき問題だからだ。そこに介入する日本の行動には断固とした態度をとるのは、日本も含めた列強による支配の恐怖が忘れられないからだ。バラバラに支配された「瓜分（スイカを切り分けるような分割）」という言葉が中国にはある。

200年単位で歴史を見る中国人

中国が歴史を見る視点は200年単位で長い。一言でいうと、屈辱から立ち上がった近代史だ。1840年にアヘン戦争で敗北するまでの中国のGDPは、世界一だったといわれる。ただし農業国で科学技術は普及しておらず、産業革命を経た英国に負けたのがきっかけで没落した。列強に反植民地状態にされた。

日本には台湾を奪われ、満州、内モンゴル、北京や南京に傀儡（かいらい）国家を樹立された。日本は支配地域で、地方指導者から民衆にまで親日感情を涵養（かんよう）した。産業として麻薬のアヘンを、満州や内モンゴルで栽培した。そして中国政府は抗日をバネに戦った。

戦後は、中国共産党が中華人民共和国を樹立して初めて中国は団結し安定化したのだという自負が、中国政府にはある。そして米国を中心とした西側に対抗できる強国を築き、アヘン戦争前の栄華を取り戻していこうと考えているのだ。

「落ちこぼれれば叩かれる。弱ければ騙される」。習近平国家主席はしばしば、この教訓の言葉を口にする。外に強く内では国民の支持を集め、まとめようとするのが国家だ。二度と列強の蹂躙（じゅうりん）を受けることのないようにしたい。そのために豊かさを実現し、軍隊も強くして14億人を束ねている。治安体制も強化し、汚職や反政府的行動に対しては粛清もする。

過剰反応だと言われればそれまでだが、高市早苗総理大臣はこれらの地雷をいくつか踏んでしまったのだ。

中国から日本への“嫌がらせ”が続く。発端は、日本の高市総理の国会答弁にある。仮に中国が台湾を支配するために武力行使をした場合、日本は台湾を守るため武力で対抗すると受け取られることを述べたのだ。中国はまさに、猛反発せねばならぬタイミングだ。

ここで中国の駐大阪総領事が「首を切らねばならぬ」という言葉を投稿した。これは高市総理の首のことだと受け取られる。ボタンを掛け違えた状態で、日中双方が炎上した。

習近平が祝電を送らなかった理由

台湾に対して、日本は一定の責任がないわけではない。だがそこに言及すれば、中国との1972年の政治的約束を裏切ることになる。だからこれまで、公の場で言及することは避けてきたのだ。公の場で台湾防衛を示唆すれば、中国が必ず猛反発することが明確に認識されてきたからだ。

高市総理の国会答弁で使われた「存立危機事態」という言葉は、日本の安全保障政策の中核概念の一つである。これは、日本が直接攻撃を受けていなくても、同盟国などへの攻撃によって日本の存立が脅かされる恐れがある場合を指す。この場合、日本は集団的自衛権の行使、すなわち武力行使が可能になる。

一方、実際に日本が攻撃を受けた場合は「武力攻撃事態」と呼ばれる。他方、その外側には、武力行使には至らないが日本の安全に重大な影響を及ぼす恐れがある「重要影響事態」がある。

これら三つの概念は、2016年の安保法制施行で体系的に整理された。「重要影響事態」はかつての「周辺事態法」（1999年成立）に由来する。この法案が成立に至る日米の交渉過程などにおいて、「台湾防衛」に言及したときに中国は必ず、言葉のみならず核実験実施や歴史問題追及などで強い反発を示した。2005年の反日暴動は、小泉純一郎総理大臣の靖国神社参拝に加えて、日米協議で台湾防衛を共通の戦略目標としたことがきっかけで起きた。今回の高市総理の発言は、そうした過去の教訓を十分に踏まえられなかったとも言える。

高市総理は、習近平主席とこうした状態になる前の10月31日、韓国開催のAPEC首脳会議の場で首脳会談を持った。中国は高市総理が厳しい姿勢で臨むことは事前にわかっていたはずだ。だから就任時に祝電を送らなかったのだ。

日本の社会が右傾化し、政治がポピュリズム化している中で高市政権が誕生したことは、『環球時報』がおなじみの日本政治専門家らによる分析結果を10月下旬に報じて、共有されていた。日本の政治の将来に危機感を訴えたその記事によると、参政党が支持を拡大したことに衝撃を受けていた。日本も西欧諸国に政治状況が似てきたと指摘した。現状に強い不満を抱く有権者の間で、外国人排斥や周辺国に強い態度で臨もうと訴える動きが盛んになり、既存政党は弱体化し多党化したというのだ。

公明党の連立与党離脱による影響

この記事が出たころ、高市氏の総理就任直前に、中国が日本と交渉する上でパイプになってきた親中派政党の公明党が、連立与党を離脱した。

中国国営新華社ベテラン記者のSNSには、トランプ氏一人だけでも厄介なのに、さらに「女性版トランプ氏」が登場したと書かれていた。その高市総理というタカ派リーダーと会談するリスクを、中国はどう見積もったのだろう。

首脳会談に踏み出したのは、同じくタカ派だった安倍晋三政権の時代に日中関係を蜜月にまで持って行ったという成功体験があるからだろう。日本社会には反中世論が漂っていたものの、安倍総理（当時）が中国に接近したため、ほかのタカ派の政治家やメディア、評論家がついていった。

安倍総理が中国との関係強化を訴えるときには、まず『産経新聞』や櫻井よしこ氏といった保守派のメディアやジャーナリストに丁寧に説明した。そして社会の大多数が従った。2020年にコロナ禍が拡大さえしなければ習近平主席は日本の招待で国賓として訪日していたはずだ。五つ目の日中共同声明を発表する話も進んでいた。

日中関係が漂流し始めたのは、安倍総理が2020年に辞任してからだ。高市総理との会談について、新華社のベテラン記者は、冷戦時代のニクソン大統領にもなぞらえている。

共和党のニクソンは反共主義者だった。だが1971年に、台湾との関係を維持したまま中国に近づいた。ニクソンは泥沼状態だったベトナム戦争を終わらせるため、敵対する北ベトナムの後ろ盾の中国と交渉した。

そのまま台湾から中国への国連における議席交代、米国との国交へと進んだ。米国の世論もニクソンについてきた。田中角栄総理大臣当時の日本が、中国と国交を結ぶ呼び水にもなった。

「接近局面」に入った米中

今日の日本には、米国や中国ほどの力はない。日本が米中の間に立っていることが役に立つのだ。中国にとって日本は、対米交渉で橋渡しや突破口の役割をもっとも期待できる国だ。東アジアにおいて中国は、米国に対抗し日中韓の枠組みを使ってプレゼンスを強化しつつありそのパーツである韓国との関係と並んで、日本との関係も重要なのだ。しかも国際政治環境では、第一次トランプ政権以来の米中関係は不安定だ。

今こそ日本に接近するタイミングだった。それに中国経済の浮揚に向けて、日本との経済協力は大きなカギになる。

トランプ大統領も、日米韓のトライアングルを固めて見せた。米中及び日中首脳会談直前に、トランプ大統領は高市総理と日米首脳会談を東京で行い、連れ立って米空母に乗船するなどメディアを通じて親密ぶりをパフォーマンスした。トランプ氏はAPECには参加しなかったものの、韓国を訪問し、李在明大統領と会談した。習主席としてはトランプ氏が帰国した後の韓国で、日中韓の接近を訴えたかったはずだ。

高市総理は、総裁選勝利直後の会見で靖国神社参拝について質問され、適切な時期に判断すると述べて参拝を封印する姿勢を示した。日中首脳会談前のアピールだと中国側に受け止められた。

一方で、中国・内モンゴル自治区の独立を志向する団体の集会にメッセージを寄せ「南モンゴルにおいて中国共産党による弾圧が続いていることに憤りを禁じ得ない」と訴えた。高市総理は「南モンゴルを支援する議員連盟」の会長を務めている。

中国は内政干渉と非難していたが、高市総理に接近することを選び、会談は実現した。会談で総理は、習近平主席に香港や新疆（しんきょう）ウイグルの人権問題も指摘し、日本国内では高く評価された。中国側から見れば、それは冷水を浴びせられたことになる。

高市総理の台湾防衛発言の後、中国が対日攻撃をエスカレートさせたきっかけのひとつは、総理が発言撤回を拒んだことだが、加えて、対立していたはずの米中が接近局面に入ったことも影響している。9月の段階で、2026年初めに米中首脳会談を実現させることで一致していた。

ここで中国が、米国との関係を改善できるのであれば、日本に接近する重要度は下がる。米中で関税問題の解決へと進展した。関税切り下げで合意したのだ。それは高市総理が発言撤回を拒否した同じ11月10日だ。

米国は、合成麻薬フェンタニルの中国からの流入を理由とした追加関税を減らした。中国は米国の農産物などへ関税を停止した。香港紙の元論説委員は自身のコラムで、米国は中国の毅然とした態度に歩み寄ったのだから、日本にも譲歩させるべきだと訴えている。

米国と合意して日本叩き開始

さらに同日、FOXニュースに出演したトランプ大統領は、中国にも日本にも距離を置いたととらえられる、どちらにも与しないことを示唆する発言をした。トランプ氏はキャスターから、高市氏と中国との対立激化について質問された際、「中国は米国にとっても友人ではありませんね」とキャスターから聞かれた。これにトランプ氏は「同盟国だって友人ではないこともある。中国以上に米国との貿易関係を利用している」と答えたのだ。

まさかの時に、米国は日本を助けないのか。これには中国や韓国のメディアが大きく反応した。

伝統的に米国は、対中国包囲網の形成において、日本に連携を求めはするものの、日本が単独で強国・中国と激しく対立することまでは望んでいない。米国が中国との関係を接近に切り替えた際、日本だけがピンポイントで中国から“攻撃”されれば、米国の対中包囲網は逆に弱まっていくからだ。

米中の関税切り下げ合意や、トランプ発言と同じタイミングで、中国は日本叩きを強めた。中国が日本批判を強めるのは、中国の政治にも今やポピュリズム的要素が必要だからだ。

習近平政権は盤石を保っている。しかし政治腐敗をめぐって、軍部を中心に側近を次々と更迭した。在米の反中メディアに習近平体制を攻撃する情報がしばしば投稿される。それは、失脚して反発する勢力が、情報を米国メディアにリークしているからだと見られる。国内反体制勢力と西側との結託は、中国が列強にバラバラにされた当時と同じ構図だ。

共産党独裁体制であり、上から指示・命令できるシステムがあるとはいえ、SNSで炎上する世論をコントロールするのは難しい。低迷を続けている経済に、民衆は不満をためている。そして日本と同様、隣国を攻撃する愛国ヘイトは、拡散する民衆を結束させるのに役立つ。

日本にとって、今後の問題解決に糸口はどこにあるのだろうか。日本の最大の後ろ盾である米国が、対中包囲網で日本に何を求めているのかを認識することだ。米国だけに頼れないのであれば、米中の間で同じ問題を抱えるアジア太平洋の国々と連携することだ。いずれも日本に解決力を頼るものの、中国と戦うことまでは望んでいないはずだ。戦えば、日本はこの地域で孤立するのだ。

中国との外交政策とは、対立関係にあるとはいえ、日本の社会構造や日本人の思考方法を丁寧に説明し、日本の現状を相手に理解してもらえる環境を作り説得し、相手を動かしていくことを意味する。外交には、世論よりも専門的要素が求められる。外交活動の過程において、後ろ向きのシグナルを発信する政治家や世論の声を、過大に評価すべきではない。高市総理はこうした声を背に受けて総理大臣に就任したのだから、国民を説得できる条件がそろっているはずだ。

さらには、大局的には米国秩序中心だった世界に対抗して、中国は中国式秩序を築こうとしている状態にあることを認識すべきだ。そこに日本や韓国を呼び寄せようとしている。対立相手を知るには、中国式の枠組みや理念を知る必要があるといえるのだ。

