韓国の石油化学業界が出血競争を終わらせるための決断に出た。ロッテケミカルとHD現代ケミカルが忠清南道大山（チュンチョンナムド・テサン）のナフサ分解設備（NCC）を統合・縮小する事業再編案を産業通商部に提出してだ。

韓国産業通商資源部は26日、HD現代オイルバンク、HD現代ケミカル、ロッテケミカルが共同で事業再編計画承認審査を申し込んだと明らかにした。ロッテケミカルとHD現代ケミカルは企業結合事前審査も公正取引委員会に要請した。韓国政府が8月に石油化学産業構造改編ロードマップを発表してから業界が自発的に出した初の構造調整案だ。

両社は大山産業団地で別途に運営しているNCC工場を統合する。年間でエチレン110万トンを生産するロッテケミカルと85万トンのHD現代ケミカルの生産能力は合わせて195万トンで、両社のうちどちらかの稼動を停止すれば最大110万トンを縮小できる。これは政府が8月の縮小目標で提示した370万トンの約30％に相当する数値だ。

ただ両社は政府が事業再編案を承認した後に縮小量と対象設備など細部案を確定するという立場だ。縮小対象設備は物理的撤去の代わりに窒素を注入し必要に応じて再稼働できるようにする方式が有力だ。単純な縮小を超え高付加価値・親環境中心の体質転換も並行する計画だ。

NCCは石油化学に必須のエチレンやプロピレンなどを作る核心設備だ。しかし中国の積極的増設と世界的需要鈍化が重なり供給過剰が深刻化し縮小圧力が大きくなった状態だ。

初めての事業再編案が出され韓国最大の石油化学団地である麗水（ヨス）に視線が集中している。産業通商資源部の金正官（キム・ジョングァン）長官はこの日麗水国家産業団地で開かれた麗水石油化学企業事業再編懇談会で、「大山が事業再編の砲門を開いたとすれば、麗水は事業再編の運命を左右するもの。12月末の事業再編計画書提出期限は延長しない」と釘を刺した。続けて「この期限に合わせられなかった企業は政府支援から除外され、今後の対内外危機に各自で対応しなければならないだろう」と警告した。9月に蔚山（ウルサン）を訪れたのに続き麗水を訪れて企業の決断を促したのだ。

これから麗水と蔚山の企業の探り合いが激しくなるだろうという見通しが出ている。麗水では外部コンサルティング企業を通したLG化学とGSカルテックスの交渉が進行中で、ロッテケミカルと麗川（ヨチョン）NCCの再編案も議論されている。ただ麗川NCCは共同株主であるハンファソリューションとDLケミカル間の議論が先に必要だ。

蔚山もやはり大韓油化、SKジオセントリック、エスオイルがコンサルティングを通じた縮小案を検討中だ。業界関係者は「縮小総量が決まっており先に工場を閉鎖した企業だけが損害を受け、後から縮小した企業が市場回復時の果実を得ることになりかねない。遊休資産処理で財務負担まで大きくなるだけに中途半端に決断するのは難しい」と話した。

こうしたことから「電気料金負担緩和など実質的補完策なく縮小を選ぶのは難しい」との意見も出ている。この日麗水で開かれた金長官と関連企業の懇談会でも、電気料金負担緩和や石油化学特別法の早期施行などの要求が出された。政府は企業の事業改編案提出を受けすぐ審議に入り、承認企業には税制、研究開発、原価低減と規制緩和などの支援をパッケージで提供する計画だ。また、近く化学産業研究開発投資ロードマップを公開し、高付加価値転換に向けた大規模支援事業を稼動して事業再編履行企業を優先支援する方針だ。