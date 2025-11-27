「3、2、1、エンジン点火、ヌリ号が打ち上げられました」。

27日午前1時13分、全羅南道高興郡（チョンラナムド・コフングン）の羅老（ナロ）宇宙センター。韓国型ロケット「ヌリ号」が轟音とともに真っ赤な火を吹き出しながら空に向かった。真っ暗な夜空の中で太陽のように周辺を明るくしながら飛び立ったヌリ号は夜空の星のように視野から遠ざかった。

韓国宇宙航空庁はこの日、純国内技術で開発されたヌリ号を打ち上げた。当初ヌリ号は午前0時55分に打ち上げ予定だったが、打ち上げ直前にアンビリカル（供給ライン）回収圧力センサーの信号異常が見つかり18分後に延期された。宇宙航空庁は「現場確認の結果、圧力は正常でセンサーだけの問題であることを確認した」と理由を説明した。宇宙航空庁は前日午後に開かれた打ち上げ管理委員会で打ち上げ時刻をこの日午前に確定した。ヌリ号を深夜に打ち上げたのは初めてだ。宇宙航空庁の尹寧彬（ユン・ヨンビン）庁長は「今回の打ち上げはヌリ号に搭載された衛星の任務のひとつがオーロラ観測のため夜間に打ち上げなければならなかった」と話した。

この日打ち上げられたヌリ号は目標軌道である600キロメートル上空に13個の衛星を投入する任務を務めた。安定軌道に進入した後、衛星を順次射出する予定だ。

射出された衛星は気象観測や医学実験などそれぞれ異なる任務を遂行する。次世代中型衛星3号には宇宙オーロラと大気光観測を通じて宇宙の天気現象を研究するカメラが搭載されている。また、この衛星に搭載された「バイオキャビネット」は宇宙で3次元プリンターにより生体組織を作って幹細胞を育てる実験もする。小型衛星のうち、宇宙医薬専門企業スペースリンテックが製作した「BEE−1000」はがん治療剤成分を重力のない宇宙で結晶形態で作る実験を進める。

「世界」「宇宙」などを意味する純韓国語で名付けられたヌリ号は、純国内技術で製作されたロケットだ。2021年の初めての打ち上げでは衛星を目標軌道に投じることができなかったが、2022年の2回目の試みでは2回の日程延期の末に初めて打ち上げに成功した。2023年の3回目の打ち上げからはハンファエアロスペースなど民間企業が参加し始めた。今回の4回目の打ち上げは民間企業のハンファエアロスペースがロケット製作から組み立て、構成品参加企業管理など打ち上げ直前までのすべての過程を主管した。民間が主導する「ニュースペース時代」進入の信号弾という意味を持つ。