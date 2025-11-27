きらめくホリデーの魔法！HOWMORE LIVING「クリスマスフェア tis the season」

アセンションインターナショナルが運営するライフスタイルショップ「HOWMORE LIVING（ハウモア リビング）」に、心躍るクリスマスの季節がやってきました。

2025年11月7日(金)より、蔵前本店・丸ビル店・公式Web Storeにて、きらめくデコレーションアイテムから大切な人へのギフトまでが揃うクリスマスフェア「’tis the season」が開催されています。

HOWMORE LIVING「クリスマスフェア ‘tis the season」

開催期間：2025年11月7日(金)〜12月25日(木)

開催場所：HOWMORE LIVING 蔵前本店、丸ビル店、公式Web Store

「Make it cozy」をテーマに、心地よい空間と時間を提案するHOWMORE LIVING。

今年のクリスマスフェア「’tis the season」では、お部屋を彩るデコレーションや、ホリデーシーズンを優雅に過ごすための香りのアイテム、そして子供たちを笑顔にするギフトなどが豊富にラインナップされています。

olor「Gift Box - FESTIVE TRIO CANDLE COLLECTION」

イギリス発の高級ホームフレグランスブランド「olor（オロール）」から登場した、クリスマス限定のキャンドルセット。

最高級の成分を使用し、ダービーシャーの自社工場で手作業により丁寧に作られたキャンドルは、クリーンな香りと美しいデザインが魅力です。

ホリデーシーズンを象徴する香りが3種類セットになっており、灯すだけで空間を上質な安らぎで満たします。

12月25日までの期間限定で、特別価格での提供となります。

The Nature of Things「Gift Set / ロールオン 3pcsセット」

アイルランド生まれのエッセンシャルオイルブランド「The Nature of Things」のロールオンセット。

「Don’t Stress」「Sleep Well」「Wake Up」の3種類がセットになっており、一日の様々なシーンで心身のバランスを整えるのに役立ちます。

手首やこめかみにさっと塗れるロールオンタイプは、忙しい年末年始のリフレッシュや、持ち運び用のアロマとしても最適です。

Konges Sløjd「JODY TEDDY JACKET」

デンマークのブランド「Konges Sløjd（コンゲススロイド）」が贈る、愛らしい子供用ジャケット。

オーガニックコットンやリサイクル素材など環境に配慮した素材を使用しており、大切なお子様を寒さから守る柔らかな着心地が特徴です。

北欧らしい洗練されたデザインと機能性を兼ね備え、冬のお出かけを温かく、そしてファッショナブルに彩ります。

Bloomingville「Auden Deco Tree」

デンマークのインテリアブランド「Bloomingville（ブルーミングヴィル）」のストーンウェア製ツリー。

職人の手により一点一点彩色が施されており、窯の中での釉薬の変化によって生まれる唯一無二の表情が楽しめます。

ライトグリーンの優しい色合いと素朴なシルエットは、クリスマスのディスプレイに温かみとエレガントな雰囲気をプラスします。

大切な人への贈り物や、一年頑張った自分へのご褒美にぴったりなアイテムが揃うHOWMORE LIVINGのクリスマスフェア。

心ときめく雑貨や香りに包まれて、記憶に残る素敵なホリデーシーズンをお過ごしください。

HOWMORE LIVING「クリスマスフェア ‘tis the season」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post きらめくホリデーの魔法！HOWMORE LIVING「クリスマスフェア 釻tis the season」 appeared first on Dtimes.