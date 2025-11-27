¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼½Ð¿È¡¦¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡¢Î¾¿Æ¤Î¿¦¶ÈÌÀ¤«¤¹¡Ö¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ÎÂç»È´Û¤Ç¡Ä¡×¡¡Â¿ºÌ¤Ê·ÐÎò¤Ë¹õÌøÅ°»Ò¤â´¶¿´¡Ö¤´³èÌö¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡Ê35¡Ë¤¬26ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å1¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Î¾¿Æ¤Î¿¦¶È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Ë¡Ä¸þ°æ¹¯Æó¡¢¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤È¼ê¤Ä¤Ê¤®
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¤â¤È¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¿¹ºê¡£Î¾¿Æ¤ÏÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÁÄÊì¤¬¼«Âð¤Ç±Ñ¸ì½Î¤ò±Ä¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿¹ºê¤ò°é¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡MC¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤«¤éÎ¾¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¿¹ºê¤Ï¡ÖÊì¤Ï¤½¤â¤½¤â¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ÎÂç»È´Û¤ÇÈë½ñ¤È¤·¤Æ½¢¿¦¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Éã¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö°û¿©¤ÇºÇ½é¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤«¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸åÀµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é²¿Ç¯¤«·Ð¤Ã¤ÆÉã¤âÆÈÎ©¤ò¤·¤Æ¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÈÆüËÜ¤ÎËÇ°×¤òÃæ¿´¤Ë¡Ä¡×¤È²ñ¼Ò¤ä¤ªÅ¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¹õÌø¤«¤é¡Ö¤´³èÌö¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤Ç²ÈÂ²¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹ºê¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢7Ç¯Á°¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄºîÉÊ¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿10·î¤Ë¤Ï¡¢NHK E¥Æ¥ì¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¥Ï¡¼¥È¥Í¥Ã¥ÈTV¡Ù¡ÊËè½µ·î¡Á¿å¡¡¸á¸å8¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÀÒ¼èÆÀ¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
