札束の殴り合いから脱却へ…AI界の権威ルカン氏が提唱する低コストな新方式AI「世界モデル」が日本企業にもたらす勝機

OpenAIのGPTシリーズなど「大規模原語モデル（LLM）」への過剰投資とそのバブル化が懸念される中、それとは違う「世界モデル（World Model）」と呼ばれる新方式のAIが注目を浴びている。

世界をシミュレーションで学ぶAI

世界モデルの技術的詳細は現時点で詳らかにされていない。が、一部の研究者によれば世界モデルとは「重力に代表される自然法則をシミュレーションで学ぶことによって、現実の世界で次に何が起きるかを予測できる人工知能」であるという。

また世界モデル（など新方式のAI）では、従来のLLM（大規模言語モデル）のように何万個ものGPUなど大量の計算資源や何兆語にも及ぶ膨大なテキストデータを機械学習に費やす必要性が無くなるので、従来に比べてAIの開発コストを節約できるとされる。

この世界モデルを提唱するのは、（昨年ノーベル物理学賞を受賞したGeoffrey Hinton氏と並び称される）AI研究の世界的権威Yann LeCun氏だ。同氏は日頃から「大規模言語モデルには原理的な限界があり、その性能はいずれ頭打ちする」と主張してきた。

LeCun氏はこれまでメタのAI研究部門「FAIR」を指揮してきたが、近々同社を退職して「世界モデル」を開発する新しい会社を立ち上げると表明している。同氏はハッキリ口には出さないものの、OpenAIなどの向こうを張って「AGI（汎用人工知能）」の実現を目指しており、そのために世界モデルを使うと見られている。

世界モデルの雛形は既に製品化

このLeCun氏以外にも、世界モデルを支持している著名研究者は何人かいる。

かつて世界最大級のラベル付き画像データセット「ImageNet」を整備し、それによって2010年代の初期ディープラーニング・ブームに貢献したスタンフォード大学教授のFei-Fei Lee氏もその一人だ。

同氏が2024年に共同創業し、現在CEO（最高経営責任者）を務めるスタートアップ「World Labs」は先日、この「World Model（世界モデル）」方式に従う初めての製品「Marble」をリリースした。

https://marble.worldlabs.ai/

Lee氏はMarbleを「人工知能（Artificial Intelligence）」ではなく、むしろ「空間知能（Spatial Intelligence）」と呼んでいるが、実際には「3次元の世界をシミュレーションで創出し、それを操作することのできる新型AI」という理解で間違いなさそうだ。

ただ、現時点のMarbleはごく初歩的な3D描画機能しか備えていないように見える。そこには有料機能も含まれるが、無料で使える範囲ではプロンプト（言葉）による指示、あるいは写真やイラストなどの画像をアップロードする等の方法で、リアルあるいはシュール（超現実的）な3Dイメージを作り出すことができる。

ただ、Marbleのような世界モデルが言葉による指示を受け付ける以上、それは従来の大規模言語モデルとは全く異なるというより、そのベースには簡易的な言語モデルないしはその要素技術が使われていると推測される。

Marbleが受け付けるプロンプトは英語だけでなく、日本語をはじめ各国の言語にも対応している模様だ。試しに筆者も「エベレストの山頂から見渡す絶景」という簡単な日本語のプロンプトを入力してみたところ、Marbleから出力されたのが次の3Dイメージだ。

目も眩む大金をかけなくても先端AIは開発できるのか？

Lee氏をはじめWorld Labsの関係者は、Marbleのような「世界モデル」方式のAI技術を当面は3Dビデオゲームや自動運転などの製品化に結び付けたいようだが、いずれはこれをAI開発のスタンダードにするという野望も抱いているかもしれない。

もちろん「世界モデル」のような新方式が必ず成功するという保証はない。が、それでもMarbleのように新方式を早々と製品化して、その可能性を提示できたことは、日本をはじめ各国のAI関係者には朗報だろう。

なぜなら各国のスタートアップをはじめ、これからのAI開発企業がLLMのような従来方式を今後とも踏襲すると仮定すれば、そこで本格的な基盤モデル、さらにその先にあるAGIなどの超知能を本気で実現するためには数兆〜数十兆円、下手をすれば1000兆円以上もの資金が必要になってくるからだ。

これらの天文学的資金を仮に調達できるとすれば、それはOpenAIやハイパースケーラー（世界的な大手クラウド事業者）に代表されるアメリカの巨大IT企業だけで、逆に言えば日本企業には絶対無理だろう（ソフトバンクは唯一の例外かもしれない）。

が、逆に比較的低コストでAI開発が可能とされる「世界モデル」のような新方式が今後続々と登場してくれば、そこには日本のスタートアップ企業なども参入の余地が生まれてくるかもしれない。

低コスト方式に取り組む日本のAIスタートアップ

たとえば2025年に株式会社松尾研究所からスピンアウトして設立されたスタートアップ「Third Intelligence」は文字通り「第3の知能」とも呼ぶべき「偏在型AGI」を目指して、研究開発を進めていくという。

偏在型AGIとは「ベーシックな能力を備えたAIを出発点に、各個人や組織が自らの目的や用途に応じて学習・成長させることを可能にするモデル。それによって利用者ひとり一人が『自分だけのAI』を持ち、信頼できるパートナーにすることができる」という（同社プレスリリースより）。

現在、AIの主流は（OpenAIのChatGPTやグーグルのGeminiのように）クラウド上に巨大なLLMをセット（用意）して、そこに世界中から何億人という膨大な数のユーザーがアクセスする方式だ。

これに対し偏在型AGIでは、各ユーザーの手元（恐らくスマホなど）にAIを置き、それが個人的な利用環境の中で継続的に学習・成長していくイメージだ。こうした方がAI開発の効率性を高め、コストを抑えると同時に収益性を高めることができるという。

一方、Third Intelligenceよりも一足早く2023年に日本で設立されたスタートアップ「サカナAI」も、従来のLLMのようにひたすら巨大化を目指すのではなく、むしろ「（魚群のように）小・中規模モデルを多数連携・進化させる」というアプローチを採用する。これにより従来の大規模言語モデルよりも、計算資源を抑えたモデルの実現を目指すとされる。

両社とも創業から比較的日が浅く、現時点では本格的な実用化（製品化）や収益化までの道のりは長そうだが、巨大モデル一辺倒の米国勢（や恐らく中国勢）とは異なるアプローチを採用していることは注目に値するだろう。

日本企業にも勝機が生まれる？

Third IntelligenceとサカナAIは先頃、日本の大手金融機関からの第三者割当増資によってそれぞれ約80億円と約300億円の資金を調達した。これらの資金は一般庶民の感覚では羨望に値する大金だが、それでもOpenAIやビッグテックのような米IT各社が調達・投入する数千億〜数兆円の資金に比べれば桁違いに小さい。

が、（冒頭で紹介した）「世界モデル」のような比較的低コストのAI方式が（Marbleのように）原初的な形とは言え既に製品化され、今後多くの人達に使われていくと仮定すれば、日本企業もたとえ数十億〜数百億円の資金でも米国勢に対抗して先端AIやAGIの開発競争に名乗りを上げることができるかもしれない。

また、それが本来あるべき姿であって、（いくら米国勢が超知能を目指すとはいえ）数兆〜数十兆円もの資金がAI開発にどんどん投入され、それらのニュースによってAI銘柄主導の株式相場がつり上がっていくという昨今の状況の方が、そもそも少しどうかしているのではなかろうか（本来、AIは世界を変える画期的な技術の話であったはずだが、いつの間にか高騰するAI関連銘柄の株価や巨額投資、企業時価総額の話ばかりが聞かれるようになってしまった）。

OpenAIやNvidiaを中心に米国企業が引き起こしたAIバブルが、今後はじけるかどうかは誰にも分からない。ただ、いずれにせよ「少し頭を冷やして現状を見つめ直した方がいい」というシグナルが最近の金融市場から発せられているようにも見える。

