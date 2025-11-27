チャールズ・チャップリン（写真：World History Archive／ニューズコム／共同通信イメージズ）

朝ドラ史上、最高傑作の誕生――。すでにそんな声さえ上がっている、NHKの連続テレビ小説『ばけばけ』。明治時代の作家・小泉八雲（パトリック・ラフカディオ・ハーン）と、妻の小泉セツはどんな生涯を送ったのか。ラフカディオ・ハーンをモデルとした英語教師のヘブンと、その妻・小泉セツをモデルとした主人公・松野トキが、いよいよ生活を共にすることになった。これからの展開に注目が集まっているが、実はラフカディオ・ハーンが小泉八雲として書いた『怪談』に惹かれて、来日を決意した人物がいた。著述家で偉人研究家の真山知幸氏が解説する。（JBpress編集部）

妻のセツに物語を語らせながら生まれた『怪談』

「本当にこの2人は夫婦になるのだろうか？」

毎回のオープニングで仲むつまじい松野トキとヘブンの姿を見るたびに、そんな不安に駆られるのは、私だけではないようだ。SNSでも同様の意見が多く投稿されている。

なにしろ、ヘブン先生のもとで女中として働くことになったトキは、言葉の壁もあり、失敗ばかり。結婚相手どころか、何度となく女中をクビになりそうになり、見ていてヒヤヒヤさせられる。

だが、このドラマは、トキがヘブンに怪談話を聞かせるシーンからスタートしている。これからの展開としては、トキが無類の「怪談好き」であることが、2人の距離を縮めることになりそうだ。

ヘブンのモデルとなっているラフカディオ・ハーンも、妻の小泉セツに「物語を話してほしい」と度々ねだった。それも本を読むのではなく、「あなたの言葉で語ってほしい」とこだわりを見せたという。

ハーンにとっては、妻のセツが物語をどう解釈し、どんなふうに語りかけるかが大切だったようだ。やがて「小泉八雲」の筆名で『怪談』を英語で書き上げた。妻のセツから聞いた日本各地に伝わる伝説や幽霊話を、ハーンが自分なりの解釈を加えながら蘇らせたところ、多くの言語に翻訳されることになった。

ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）／写真：共同通信社

ハーンの『怪談』を愛読した外国人の一人が、喜劇王として名を馳せたチャールズ・チャップリンである。

『怪談』に惹かれて来日を決意した「喜劇王」

チャップリンといえば、チョビヒゲ、山高帽、だぶだぶのズボン、大きな靴、そして、ステッキがトレードマークとして知られている。

そのうちのステッキは、なんと日本からの輸出工芸品で、滋賀県産の竹でできたもの。チャップリンはロサンゼルスのリトル・トーキョーで、このステッキを発見し、小道具として取り入れることにしたという。

また、チャップリンは運転手として日本人の高野虎市（こうの とらいち）を採用している。当時、アメリカ西海岸では日本人排斥運動が行われている最中にもかかわらず、面接では相手の人種も尋ねずに、運転技術だけで採用を決定。実際に雇ってみると、期待以上の働きぶりだったのだろう。高野を秘書として雇い入れた。

その後、チャップリンは使用人に日本人ばかりを採用。17人全員が日本人だったというから驚きである。

そんなふうに何かと日本と縁が深かったチャップリン。彼が夢中になって読んだのが、小泉八雲の『怪談』である。

日本への思いを募らせたのだろう。映画『街の灯』を完成させたチャップリンは1932年、1年半にもわたる世界旅行へと出かけることになるが、その際に日本も訪問することになった。

「チャップリン暗殺計画」は実行寸前だった

チャップリンは5月14日に神戸港に到着する。チャップリンとしては、一刻も早く京都や大阪に行き、日本の伝統芸能を楽しみたかったようだ。

ところが、当時は外国人排斥の動きがあったために、まずは東京で犬養毅総理に挨拶をしておいたほうがよいだろう、ということになった。アドバイスを行ったのは、元陸軍大将の櫻井忠温（さくらい ただよし）。秘書の高野とは友人だったため、チャップリンにも伝えやすかったのだろう。

その日のうちに東京へと向かうと、翌日の5月15日の朝10時30分に、首相秘書官の犬養健（いぬかい たける）が帝国ホテルに到着。総理も参加する晩さん会への出席を求められて、チャップリンは快諾している。

まさか、このとき身に危険が迫っているとは、夢にも思わなかっただろう。海軍将校の古賀清志らは、この日にクーデター決行を決意。チャップリンが晩さん会に参加すると聞いて、標的に加えることにしたのだという。

このときの心境について、古賀は後に法廷でこう証言した。

「アメリカのスターを暗殺することで日米関係を動揺せしめ、日米開戦に持ち込めると思った」

チャップリン襲撃――。その瞬間が刻一刻と近づいていた。

ワガママさのおかげで命拾いした“天ぷら男”

しかし、土壇場でチャップリンは、スターらしい気まぐれを見せる。晩さん会の出席を伝えた30分後に、こんなことを言い出したのである。

「やっぱり総理大臣の歓迎会には行かない。相撲に行きたい」

予想外のワガママぶりに、関係者は血の気が引いたことだろう。総理との面会は17日へと延期されることになったが、チャップリンが総理大臣の犬養毅と会うことは叶わなかった。

この日、15日に古賀ら海軍青年将校たちを中心としたクーデターが敢行される。海軍青年将校・陸軍士官学校生徒らが首相官邸などを襲撃。犬養毅は射殺されてしまう。

五・一五事件。故犬養毅首相の政友会葬（1932年5月19日、日本電報通信社撮影／提供元：共同通信社）

チャップリンは相撲見学を堪能し、銀座をブラブラしているときに、そんな衝撃的なニュースを知ることとなった。

もし、自分が相撲見学を言い出さなければ、どうなっていたのか……。考えただけで身震いしたことだろう。身の危険を感じて、すぐに帰国することも検討したという。

それでも結局、チャップリンは日本に引き続き滞在。上野の美術館で浮世絵を鑑賞したり、歌舞伎などの伝統文化を楽しんだりしながら、約20日を過ごしている。食事は銀座の「花長」に何度も通った。1回にエビの天ぷらを30尾も平らげるほどの天ぷら好きで、新聞に“天ぷら男”というあだ名までつけられている。

1932年5月14日に初来日したチャーリー・チャプリン。料亭で永田秀次郎東京市長（左）と会食、好物はエビの天ぷらだった（写真：共同通信社）

暗殺の危機に晒されて、よくぞ日本旅行を堪能する気になれたものだ。もしかしたら、「人間はいつ死ぬかわからない」と改めて実感し、開き直ってとことん楽しんだのかもしれない。チャップリンは生涯にわたって、4度も日本を訪問している。

日本の伝統文化を愛する気持ちは本物だった

朝ドラ『ばけばけ』では、ヘブン先生が来日するやいなや、三味線の音を聞いて遊郭に足を運んだり、歓迎会の誘いを無視したりと、自由奔放ぶりを発揮。通訳の錦織友一がいつも振り回されて、思わず気の毒になってしまう。

それでもどこか憎めないのは、ヘブン先生の日本文化への愛と探求心がひしひしと伝わってくるからだろう。相撲を見物したいがために、総理との約束をキャンセルしたチャップリンにも、まさに同じことが言えそうだ。

実際のラフカディオ・ハーンもかなり気難しかったようだが、日本の伝統文化を愛する気持ちは本物で、西洋の真似ばかりする日本人の姿を見ては「なぜ西洋の真似をしますか？」といった違和感を抱いていた、とセツは回想している。

チャップリンの関心を日本へと向かわせた、小泉八雲の『怪談』。ドラマではどんなふうに登場するのか。創作の背景がどう描かれるのかも楽しみである。

筆者：真山 知幸