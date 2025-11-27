ÂÎ©¤ÎÅðÆñ¼ÖË½Áö¡¢ÂáÊá¤ÎÃË¤¬»ö¸Îµ¯¤³¤·¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤ë¡Ö¼Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¼«Âð¤Ëµ¢¤Ã¤¿¡×
¡¡ÅìµþÅÔÂÎ©¶èÇßÅç¤Î¹ñÆ»¤ÇÅðÆñ¼Ö¤¬Ë½Áö¤·¤Æ£±£±¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¼Ö¤ÎÀàÅðÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Æ±¶è¤ÎÃË¡Ê£³£·¡Ë¤¬·Ù»ëÄ£¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡¢¼Ö¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Æ±Ä£´´Éô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ö¤¬ÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡¢½÷À¤ò¤Ï¤Í¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¡¢Æ±Ä£¤ÏÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¡Ê¤Ò¤Æ¨¤²¡Ë¤ä¼«Æ°¼Ö±¿Å¾»à½ý¹Ô°Ù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ý¡ËÍÆµ¿¤Ç¤âÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Ä£´´Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ö¤ÏÂÎ©¶èÌò½êÁ°¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÀÒ¤Î²ñ¼Ò°÷¥Æ¥¹¥¿¥É¡¦¥°¥é¥Ç¥£¥¹¡¦¥°¥ì¥¤¥¹¤µ¤ó¡Ê£²£¸¡Ë¡ÊÂÎ©¶è´Ø¸¶¡Ë¤ò¤Ï¤Í¤¿¸å¡¢ÊâÆ»¤ÇÌµ¿¦¿ùËÜ¸¦Æó¤µ¤ó¡Ê£¸£±¡Ë¡ÊÆ±¶è·ª¸¶¡Ë¤é£´¿Í¤ò¤Ï¤Í¡¢¤µ¤é¤Ë¼ÖÆ»¤Ë½Ð¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÄÉÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥¹¥¿¥É¤µ¤ó¤È¿ùËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½Ð·ìÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÈÆ¬³¸¹ü¹üÀÞ¤Ç»àË´¤·¤¿¡£
¡¡ËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Î²òÀÏ¤Ç¡¢¼Ö¤¬¸½¾ì¤Î¸òº¹ÅÀ¤ËÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¿ÊÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£Ë¡ÄêÂ®ÅÙ¤ò£±£°¥¥íÄ¶¤¨¤ë»þÂ®Ìó£·£°¥¥í¤ÇÁö¹Ô¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥Ö¥ì¡¼¥º¯¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼Ö¤Ï¥È¥è¥¿¤Î¥»¥À¥ó¼Ö¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡×¤Ç¡¢»ö¸Î¤ÎÌó£²»þ´ÖÁ°¤Ë¸½¾ì¶á¤¯¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤«¤éÅð¤Þ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤À¤Ã¤¿¡£ÃË¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¤Ë¾è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô¤Î»³¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ë¿Í¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼Ö¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¼«Âð¤Ëµ¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃË¤ÏÀº¿À¼À´µ¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Ä£¤¬·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ÎÍÌµ¤ò¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃË¤Ï£¶£°ºÐÂå¤ÎÎ¾¿Æ¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Êì¿Æ¤Ï¼èºà¤Ë¡ÖÈï³²¼Ô¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡£Â©»Ò¤Ë¤Ï¤¤Á¤ó¤È¼Õ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ä£¤Ï£²£¶Æü¡¢ÃË¤òÀàÅðÍÆµ¿¤ÇÅìµþÃÏ¸¡¤ËÁ÷¸¡¤·¤¿¡£