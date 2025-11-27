◎全国の天気

午前中は晴れるところが多いでしょう。午後は天気が下り坂で、西日本を中心に雨が降り出しそうです。急に強まる雨や落雷、突風にご注意ください。関東も、夜は雨の所がありそうです。お帰りが遅い方は、傘を持っておくと安心です。

◎予想最高気温

日中は平年を上回るところが多く、西日本は20℃くらいまで上がりそうです。大阪と福岡は19℃でしょう。南風が強まり北陸も気温が上がりそうです。金沢は18℃でしょう。東京は16℃で前日より3℃低いですが、日差しにぬくもりは感じられそうです。仙台は13℃、札幌は8℃の予想です。各地とも夜の冷え込みが弱まるでしょう。

◎週間予報・大阪〜那覇

雨は28日(金)明け方までで、日中は晴れてくるでしょう。ただ、28日(金)は西風が強まり、黄砂が飛ぶ予想ですので、洗濯物の外干しなどは控えた方がよさそうです。11月最後の土日も広い範囲で晴れるでしょう。

◎週間予報・札幌〜名古屋

28日(金)は日本海側を中心に、雨や雪が降るでしょう。風が強まり、荒れた天気となりそうです。その後も、日本海側では雨や雪が多いですが、太平洋側は晴れる日が続く見込みです。来週は後半から寒くなりそうです。