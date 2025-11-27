¡Ö¡Ø²¶¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ç¡Ä(¾Ð)¡×ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬Áª¼ê¤é¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÎÍÍ»ÒÌÀ¤«¤¹¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡ÚNPB¥¢¥ï¡¼¥É¡Û
¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤¬26Æü¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖNPB AWARDS 2025 supported by ¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¡£¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÊÑ±ÉÍÀ¤¢¤ë¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºå¿À¤ÎÁª¼ê¤é¤âÂ¿¿ôÉ½¾´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤é¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Íß¤·¤¯¤ÆÉ¬»à¤ËºÇ¸å´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²¶¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ç¤º¤Ã¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¾®µ×ÊÝ¤µ¤ó¡×¤È¡¢¸åÊý¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ë¿¶¤ê¸þ¤¯¤È¾ìÆâ¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬·ò¹¯¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»Ë¾åºÇÂ®¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È¤³¤ì¤À¤±¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤¬ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤«¤é½Ð¤¿¡£¾Þ¤¬¤¢¤ë¤ª¤«¤²¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Áª¼ê¤é¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£