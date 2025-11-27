ÅìÂç¹ç³Ê¼Ô¥¼¥í¤ÏŽ¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤Ž£¡Ä³¤³°Âç³Ø¹ç³Ê¼Ô105Ì¾¤ÎŽ¢Î¥Åç¤Î¸øÎ©¹»Ž£¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¹Åç¸©ÃÎ»ö¤Î¸¶ÂÎ¸³
¢£³¤³°Ì¾ÌçÂç¤Ë105¿Í¤â¤Î¹ç³Ê¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿Î¥Åç¤Î¸øÎ©³Ø¹»
À¥¸ÍÆâ³¤¤ËÉâ¤«¤Ö¿Í¸ýÌó7000¿Í¤ÎÂçºê¾åÅç(¤ª¤ª¤µ¤¤«¤ß¤¸¤Þ)¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÅçÆâ¤Ë¤¢¤ë¡¢2019Ç¯³«¹»¤Î¡Ö¹Åç¸©Î©¹Åç±ÃÃÒ³Ø±à¡×¤¬²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
±ÃÃÒ³Ø±à¤Ï¸øÎ©¤ÎÃæ¹â°ì´Ó¹»¤Ê¤¬¤é¡¢2019Ç¯ÅÙ¤ËÆþ³Ø¤·¤¿1´üÀ¸45¿Í¤¬º£½Õ¡¢¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¤³°¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¤Ë¼¡¡¹¤È¹ç³Ê¤·¤¿¡£
³¤³°Âç³Ø¤Î¹ç³Ê¼Ô¿ô¤Ï±ä¤Ù105¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖQSÀ¤³¦Âç³Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢ÅìµþÂç³Ø¡Ê32°Ì¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡Ê9°Ì¡Ë¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢Âç³Ø¡Ê11°Ì¡Ë¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÃÃÒ³Ø±à¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢¹ñºÝ¥Ð¥«¥í¥ì¥¢µ¡¹½¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¹ñºÝ¥Ð¥«¥í¥ì¥¢¡ÊInternational Baccalaureate¡áIB¡Ë¡×Ç§Äê¹»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£½¾Íè·¿¤Î¶µ°é¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¡¢¿ô³Ø¤äÍý²Ê¤Ê¤É¤â±Ñ¸ì¤Ç¼ø¶È¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É±Ñ¸ì¶µ°é¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÁ´ÎÀÀ©¤Ç6Ç¯´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ë¡£
¤³¤Î°Û¿§¤Î³Ø¹»¤ÎÀßÎ©¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Åòùõ±ÑÉ§ÃÎ»ö¤À¡£ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉô¡¢ÄÌ¾¦»º¶È¾Ê¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¹Åç¸©ÃÎ»ö¤ò4´ü16Ç¯Ì³¤á¤¿¡£º£Ç¯11·î¤ËÂàÇ¤¤¹¤ë¡£
¤Ê¤¼ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÈÅÄ¼Ë¡É¤ÎÅç¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°Û¿§¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤«¡£¹ÅçÈ¯¤Î¶µ°é²þ³×¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¿Åòùõ»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¡ÖÅìÂç¤Ë¹Ô¤¯¤«¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×
1´üÀ¸¤Î¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤Ë¤Ï¡¢Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿³¤³°Ì¾ÌçÂç°Ê³°¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏÆñ´Ø¤È¤µ¤ì¤ëµþÅÔÂç³Ø¤ä·Ä±þÂç³Ø¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢Åòùõ»á¤ÎÊì¹»¤Ç¤¢¤ëÅìµþÂç³Ø¤Ø¤Î¹ç³Ê¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÅòùõÃÎ»ö¤Ï¡ÖÅìµþÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤«¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿³ØÎò¡¦¶µ°é¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢±ÃÃÒ³Ø±à¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¼ñ»Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¡Ø·è¤á¤é¤ì¤¿ÌÜÉ¸¡¢Äê¤á¤é¤ì¤¿ÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê²ò¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¿Íºà¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÆüËÜ¤Î¶µ°éÀ©ÅÙ¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¹¤°¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë»þÂå¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤¬À¤³¦¤ÎÃæ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡¢¾¡¤Á¶Ú¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ØºÇÅ¬²½¡Ù¤ä¡ØÁ°ÎãÆ§½±¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ç½ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¡¢Ã¯¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤¤¤«¤Ë¸«¤Ä¤±¡¢¼«Ê¬¤ÇÌä¤¤¤òºî¤ì¤ë¤«¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¶µ°éÀ©ÅÙ¤Îº¬¤Ã¤³¤«¤éÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÅòùõ»á¡¢°Ê²¼¤¹¤Ù¤ÆÆ±¡Ë
¢£¤¢¤¨¤ÆÎ¥Åç¤Ë³Ø¹»¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥ï¥±
¤½¤¦¤·¤¿»×¤¤¤«¤é¡¢ÅòùõÃÎ»ö¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¡Ö¹ÅçÈÇ¡Ø³Ø¤Ó¤ÎÊÑ³×¡Ù¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥é¥ó¡×¤òºöÄê¡£ÊÑ³×¤ÎÀèÆ³Åª¤«¤Ä¼ÂÁ©¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤Î±ÃÃÒ³Ø±à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÈµÄÏÀ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¾ÜºÙ¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç½Å»ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÃÎ¼±ÊÐ½Å¤Î¡ÖµÍ¤á¹þ¤ß¶µ°é¡×¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤À¡£Âç¤¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤ÎÀ³Ê¤ä´¶À¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÇ½ÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¡ÖÁ´¿Í¶µ°é¡×¤À¡£Á´ÎÀÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅö½é¤«¤éÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢±Ñ¸ì¶µ°é¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÀäÂÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¿Íºà¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¡¢±Ñ¸ì¶µ°é¡¢¤µ¤é¤ËIBÆ³Æþ¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Åç»ÔÆâ¤Ê¤ÉÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âçºê¾åÅç¤ËÄê¤á¤¿¤Î¤Ë¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¿¼¤¤³Ø¤Ó¤Ë¤Ï¼çÂÎÅª¤ÊÂÐÏÃ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÔ²ñ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿ÂÐÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢³Ø¹»¤òÅÄ¼Ë¤Ëºî¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏºÇ½é¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢Âçºê¾åÅç¤ÏÂ¤Á¥¤ä¤ß¤«¤ó»º¶È¤Ê¤É¤ÇÅ¬ÅÙ¤Ë±É¤¨¡¢ÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åç³°¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÂç¤é¤«¤Ç¡¢ÃÏ°è¤È¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÏ¢·È¤¬¸«¹þ¤á¤ë¡£¿Í´ÖÀ¤ò°é¤à½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ëË¤«¤Ê¼«Á³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÅÀ¤¬¡¢·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿³¤³°¤Î³ØÀ¸¤ÎÇ½ÎÏ
ËÁÆ¬¤Ç°ú¤¤¤¿È¯¸À¤ÎÄÌ¤ê¡¢±ÃÃÒ³Ø±à¤Ï¡Ö¹â¤¤ÊÐº¹ÃÍ¡×¡¢À¤´Ö°ìÈÌÅª¤Ë¡ÖÎÉ¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤ë³Ø¹»¤òÌÜ»Ø¤¹¶µ°é¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢ÅìÂçË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤ÆÄÌ»º´±Î½¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤ÐÄ¶¥¨¥ê¡¼¥È³¹Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Åòùõ»á¼«¿È¤Î·Ð¸³¤âÂç¤¤¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹â¹»¤Î¤È¤¤ËÊÆ¹ñ¤ØÎ±³Ø¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬Âç¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸þ¤³¤¦¤Î³ØÀ¸¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡ØµÛ¼ý¤¹¤ëÎÏ¡Ù¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
°ì½ï¤Ë¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¡ØÁ´Á³Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬²¿¤«¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç°ìµ¤¤ËÀ®ÀÓ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£ÀìÌç³°¤Î¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¸å¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÎ±³Ø¤·¤¿ºÝ¤â»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï½Ð¿ÈÂç³Ø¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²²¤»¤º°Õ¸«¤òÈ¯¤·¡¢¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÎÏ¤Ï¡¢Ã±¤ËÃÎ¼±¤òµÍ¤á¹þ¤à¤À¤±¤Î¶µ°éÊýË¡¤Ç¤Ï¿¤Ð¤»¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÎ¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤ï¤Ð¿Í´ÖÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¡×
¢£ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤â¤¦¡ÖÀµ²ò¤Î¥ì¡¼¥ë¡×¤Ï¤Ê¤¤
Åòùõ»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¡È¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¡×¤È¤âÏÃ¤¹¡£ÊÐº¹ÃÍ¤Î¹â¤¤Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¡¢²¿½½Ç¯¤â¶Ð¤á¾å¤²¤ë¡½¡½¡£¤½¤¦¤·¤¿¿Íºà¤¬·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¡¢ÆüËÜ¤òÀ¤³¦¤ÇÍ¿ô¤Î·ÐºÑÂç¹ñ¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¡£¤æ¤¨¤Ë¶µ°éÀ©ÅÙ¤â¤½¤Î¥ì¡¼¥ë¤Ë±è¤Ã¤Æ³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ï¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤È¶¦¤ËÄäÂÚ¤òÂ³¤±¡¢½ª¿È¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¤ÎÊø²õ¡¢Æâ¼û¤Î½Ì¾®¤¬Â³¤¯¡£¡ÖÀµ²ò¤Î¥ì¡¼¥ë¡×¤Ï¼º¤ï¤ì¤¿¡£
¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÌ¢±ä¤â¤¢¤ê¡¢¸½Âå¤ÏÀè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¡¼¥ë¤òÉß¤¯¤Ë¤â¡¢¤É¤³¤Ë¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ëÅÚÃÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¥ì¡¼¥ë¤òÉß¤¯¤Ù¤¤«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¾å¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁö¤ë¤«¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¼«¤éÌä¤¤¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡¦Î©¤Æ¤ëÇ½ÎÏ¡×¤òÇÝ¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î¶µ°éÀ©ÅÙ¤Ï½½Ê¬¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Åòùõ»á¤Î»×¤¤¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤òÃæ¿´¤Ë¶µ°é¶È³¦¤â¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤µ¤«¤Î¤Ü¤ì¤Ð¡¢Åòùõ»á¤¬Âç³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤é¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥·¥ó¥¥ó¥°¤Î½ÅÍ×À¤¬¶«¤Ð¤ì¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö¤æ¤È¤ê¶µ°é¡×¤ä³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åòùõ»á¤â¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ò°ìÄêÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê¡¢¸½¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¡¢¹Åç¤«¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¡ÖÊÐº¹ÃÍ¤¬¹â¤¤¤«¤éÅìÂç¡×¤Ï°ã¤¦
±ÃÃÒ³Ø±à¤Ç¤Ï¡¢¶µ»Õ¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ë°ìÊýÄÌ¹Ô¤Î¶µ°é¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀ¸ÅÌ¤¬¼«Î§Åª¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤ò°ú¤½Ð¤¹Î©¾ì¤ò¤È¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤¤¤ï¤æ¤ëÉáÄÌ¤Î³Ø¹»¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÃæ´Ö¡¦´üËö¤Î¤è¤¦¤ÊÄê´ü»î¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡Ö¥Æ¥¹¥È¤ÇÅÀ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤³Ø¤Ó¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤ËÂ§¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÂç³ØÆþ»î¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÉ¬¤º¤·¤â½Ð¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£
¶µ°é¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸©Î©¹»¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸©³°¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤âÌç¸Í¤ò¤Ò¤é¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤ï¤á¤ÆÀè¿ÊÅª¡¦°ÛÎã¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤º¤¯¤á¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¡£Áê±þ¤Î·ë²Ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤³¤Î½Õ¤Ë¤Ï1´üÀ¸¤È¤·¤Æ2019Ç¯¤ËÆþ³Ø¤·¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬6Ç¯¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò½ª¤¨¡¢Â´¶È¤·¤¿¡£·ë²Ì¤ÏÁ°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢½Ò¤Ù105¿Í¤¬²Ú¡¹¤·¤¤¼ÂÀÓ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö±ÃÃÒ³Ø±à¤Î¶µ°é¤Ï¡¢ÆüËÜÅª¤ÊÆþ»î¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈÉ¬¤º¤·¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢1´üÀ¸¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ê¤ó¤À¡¢·ë¶ÉÎÉ¤¤Âç³Ø¤Ë¹Ô¤«¤»¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¡¢¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï±ÃÃÒ³Ø±à¤Î¿¿¿ñ¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡Ù¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤â¤é¤¦ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¡£ÊÐº¹ÃÍ¤¬¹â¤¤¤«¤é¡¢ÅìÂç¤äÁá°ðÅÄ¡¢·ÄØæ¤Ë¹Ô¤¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤¤ï¤á¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤¦¤·¤¿Âç³Ø¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¤è¤¯¸í²ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬±ÃÃÒ³Ø±à¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¿Íºà¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤ò´Þ¤áÀ¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ç¤â¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿Íºà¤ò°é¤Æ¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¶µ¿¦°÷¤Î°éÀ®¤Ë¤â´üÂÔ
Åòùõ»á¤Ï±ÃÃÒ³Ø±à¤ËÂÐ¤·¡¢¶µ¿¦°÷¤Î¿Íºà°éÀ®¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÃÃÒ³Ø±à¤Ï¸øÎ©¹»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¶µ¿¦°÷¤Î°ÛÆ°¤¬¤¢¤ë¡£±ÃÃÒ³Ø±à¤Ç¿·¤¿¤Ê¶µ°éË¡¤ä»Ò¤É¤â¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò³Ø¤ó¤À¶µ°÷¤¬¡¢¸©Æâ¤ÎÂ¾¤Î³Ø¹»¤Ø°ÛÆ°¤·¤ÆÎÉ¤¤±Æ¶Á¤ò¤¢¤¿¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿½Û´Ä¤¬¤¤¤º¤ìÁ´¹ñ¤Ø¤È²þ³×¤ÎÇÈ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¼«¤é¤â½¾Íè¤Î¶µ°éÀ©ÅÙ¤Ç³Ø¤Ó¡¢¤½¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¶µÊÜ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¿¶µ°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢IB¤ÎÇØ·Ê¤äÀ©ÅÙ¤òÍý²ò¤·¡¢ÂÎ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢±ÃÃÒ³Ø±à¤Ç¤ÏÅö½é¡¢´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ2Ç¯¤Û¤É¤ß¤Ã¤Á¤ê¤È¸¦½¤¤ò¹Ô¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¸½ºß¤Ç¤â¶µ¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢½µ¤Ë1²ó¤ÏIB¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¸¦½¤¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÃÃÒ³Ø±à¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¡Ö³Ø¤Ó¤ÎÊÑ³×¡×¤ÎÄ©Àï¤Ï¤Þ¤ÀÅÓÃæ¤À¡£¤³¤ì¤«¤é2´üÀ¸¡¢3´üÀ¸¤¬³Ø±à¤«¤é¤Ï¤Ð¤¿¤¯Ãæ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë²ÝÂê¤â¸«¤Ä¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£Îã¤¨¤ÐÅòùõ»á¤¬´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÐº¹ÃÍ¤ä¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô¤È¤¤¤Ã¤¿½¾Íè¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏIB¤Î¥¹¥³¥¢¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¸ÅÌ¤ä¶µ°÷¤¬ºÇÅ¬²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢³Ø±à¤ò¼êÃµ¤ê¾õÂÖ¤Ç»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ÇÅö½é¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤¬µ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÎÀ©¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Û¤É¤Ë¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤Ï¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤ÀÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ë³Ø¤Ó¤ÎÊÑ³×¤¬°ìÉþ¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÊÑ³×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£³ØÀ¸¡¦¶µ¿¦°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Ø±à¤½¤Î¤â¤Î¤â¤³¤ì¤«¤éÅú¤¨¤Î¤Ê¤¤Ìä¤¤¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£À¥¸ÍÆâ³¤¤ËÉâ¤«¤Ö¾®¤µ¤ÊÅç¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÊÑ²½¤ÎÇÈÌæ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
----------
µ´Æ¬ Í¦Âç¡Ê¤¤È¤¦¡¦¤æ¤¦¤À¤¤¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô
¹Åç¥«¡¼¥×¤ÎÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ï½ñÀÒÊÔ½¸¡¢·òÊÝÁÈ¹ç»öÌ³¿¦¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ï¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢ÉûÊÔ½¸Ä¹¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£°û¿©·Ï¤«¤éÆ¯¤Êý¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥ºIT¤Þ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹Á´ÈÌ¤Ë¤ï¤¿¤ëÉý¹¤¤ÎÎ°è¤Î¼èºà·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô µ´Æ¬ Í¦Âç¡Ë