お散歩中の心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万9000回再生を突破し、「暖かい言葉に涙」「なんて素敵な話」「その声かけが嬉しいよね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：17歳の老犬を散歩中、話しかけてくれたおじいちゃん→同じ歳の愛犬を亡くしていて…】

お散歩中に出会ったおじいちゃん

TikTokアカウント「buddy._.ri」の投稿主さんは、『バディ』ちゃんというトイプードルと暮らしています。バディちゃんは、なんと17歳のハイシニア犬！今でも専用の車椅子に乗ってお散歩に出かけているのだそうです。

この日、投稿主さんは思わず心が温まってしまったという出会いがあったといいます。出会いの相手は、通りすがりのおじいさん。なんでも、飼っていた犬を1週間前に看取ったばかりだと語ってくれたのだとか。その年齢は、バディちゃんと同じ17歳でした。

バディちゃんを見たおじいちゃんは、「家族と同じだもんなあ」と一言。大切な愛犬を看取ったからこそ寄り添える温かな言葉に、投稿主さんは嬉しくなってしまったといいます。

優しさが伝わる声かけに涙…

おじいちゃんの愛犬は、「パタッと逝ってしまった」とのこと。突然の別れに悲しみが押し寄せたはずですが、愛犬があまり苦しまなかったことが救いだったようです。

最後に、「17年も飼ってりゃ可愛いわな」とバディちゃんに寄り添い、ナデナデもしてくれたというおじいちゃん。ハイシニア犬との暮らしは楽しいことばかりではありませんが、共感して寄り添ってくれる人の存在が、大きな支えとなるのでしょうね。

この投稿には「優しさが伝わるなぁ」「ほんと家族だもんね」「本当にずっと元気でいてほしい」などの温かなコメントが寄せられました。たくさんの人に愛されながら、バディちゃんが老後を思う存分楽しめるよう願ってやみません。

バディちゃんのお散歩

バディちゃんは車椅子でお散歩しますが、外の空気や温かさは昔と同じように好奇心をそそられるようです。もちろん、人の優しさも…。お散歩の中でたくさんの刺激に触れるため、帰路の車内はぐっすり眠っているのだとか。

その眠りは信じられないほど深く、家に着いてもまだ眠っているほどだといいます。お散歩で出会ったたくさんの自然や人間のことを、夢の中で思い出しているのかもしれませんね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「buddy._.ri」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。