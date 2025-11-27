「ノームコア」はなんの略？話題のファッション用語！【略語クイズ】

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「ノームコア」はなんの略語？

「ノームコア」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、“一周まわってかっこいい”と言われているファッションのことです。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「normalとhardcore」を組みあわせた言葉でした！

ノームコアとは、流行などにとらわれず、シンプルでベーシックなアイテムを中心に、「普通」を極めたクールなスタイルのことで、主にメンズファッションの分野でのトレンドとなっています。

組みあわせられている「hard core」は、「本格的な、徹底的な」を意味する英語の形容詞で、「シンプルなアイテムで飾らないオシャレを」という意識のもと2010年代初頭にもトレンドとなっていたそうですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部