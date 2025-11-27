「ノームコア」はなんの略？話題のファッション用語！【略語クイズ】
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「ノームコア」はなんの略語？
「ノームコア」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、“一周まわってかっこいい”と言われているファッションのことです。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「normalとhardcore」を組みあわせた言葉でした！
ノームコアとは、流行などにとらわれず、シンプルでベーシックなアイテムを中心に、「普通」を極めたクールなスタイルのことで、主にメンズファッションの分野でのトレンドとなっています。
組みあわせられている「hard core」は、「本格的な、徹底的な」を意味する英語の形容詞で、「シンプルなアイテムで飾らないオシャレを」という意識のもと2010年代初頭にもトレンドとなっていたそうですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
