直視できない…TWICE・ナヨン、“胸元ゆるめ”ドレスで魅せた抜群スタイル！「最高すぎ」【PHOTO】

TWICEのナヨンがファンを魅了した。

ナヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、モデルを務めるネイルウェアブランドをタグ付けして写真を投稿した。

公開された写真には、白のドレスを着用し、ポーズを決めるナヨンの姿が収められている。胸元が大きく開いたドレスで抜群のスタイルを披露しつつ、可愛らしい表情で視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「最高すぎる」「ほんとに綺麗」「お姫様」「息できない」といったコメントが寄せられている。

なお、ナヨンが所属するTWICEは、現在ワールドツアー「2025 TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」を開催中で、12月6〜7日には香港公演を予定している。

◇ナヨン プロフィール

1995年9月22日生まれ。2010年に現在の所属事務所JYPエンターテインメントで練習生となり、2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。最年長メンバーで、不動のセンター。愛嬌のある仕草やファンサービスの良さに定評があり、ステージだけでなくバラエティ番組でも抜群の存在感を発揮している。2022年6月24日にはソロデビューを果たし、デビューアルバム『IM NAYEON』のリード曲『POP!』は大ヒットを記録した。