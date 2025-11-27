クリスマスプレゼントをねだられたときの一言９パターン
クリスマスシーズン、デート中に彼女から「これがほしい！」とプレゼントをねだれることもあるのではないでしょうか。そのようなとき、みなさんはどのようなリアクションをしているでしょうか。そこで今回、クリスマスらしさを演出するために、「彼女にクリスマスプレゼントをねだられたときの一言９パターン」を紹介させていただきます。
【１】「クリスマスにサンタさんがプレゼントしてくれるかもね。」
「買ってあげるよ。」というメッセージを伝えるパターンです。商品を買い間違えないように注意しましょう。
【２】「ジングルベール、ジングルベール♪」
クリスマスソングを歌って、プレゼントをねだられていることをごまかすパターンです。大声で歌うと、周囲に迷惑をかけるので、コッソリ歌いましょう。
【３】「今年、サンタさん、来るんだっけ？」
プレゼントすることをとぼける場合の一言です。
【４】「今年のサンタさんは、新規事業で成功して、儲かっているらしいよ。」
思ったより価格が低かった場合のリアクションです。もっと高価なプレゼントをねだってもＯＫだよ・・・と、羽振りの良さをアピールしましょう。彼女のテンションも上がることでしょう。
【５】「今年のサンタさん、貴金属よりも革製品をオススメみたいだよ。」
プレゼントする品物の方向性を変えるときの一言です。サンタさんを登場させながら、特定の商品へ誘導しましょう。
【６】「さすがのサンタさんも、値段にビックリしちゃうかも。」
値段にビックリしてしまった場合のリアクションです。正直に伝えた方が良いでしょう。
【７】「商品名、メールしておいて。サンタさんに転送しておくから。」
複雑な商品名で間違える恐れがある場合のリアクションです。正確な商品名を把握し、間違いを防ぎます。
【８】「ＯＫ。サンタさんに連絡しておくよ。」
サンタさんと提携関係にあることをアピールするパターンです。なお、こちらも、「買ってあげるよ。」と伝えることになります。
【９】「良い子にしていたら、サンタさんがプレゼントしてくれると思うよ。」
冗談で子ども扱いするパターンです。冗談が通じるように、いたずらっぽく笑いながら言い放ちましょう。真剣に言った場合、ちょっと短気な彼女だと、怒らせてしまうでしょう。
クリスマスプレゼントをねだられたとき、他にはどのようなリアクションがあるのでしょうか。みなさんからのご意見をお待ちしております。
